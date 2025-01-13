Более тысячи рапортов на возвращение из СОЧ подали в "Армия+", - Минобороны
Более 1000 военнослужащих уже подали рапорты на возвращение из СОЧ в приложении"Армия+".
Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Более 1000 военнослужащих подали рапорт на возвращение из СОЧ, и из них получили согласование уже 600 военнослужащих. Более половины наших военнослужащих, которые изъявили желание служить дальше, или уже возвращаются, или вернулись в войска именно в ту воинскую часть, которую они выбрали", - рассказала она.
Заместитель министра отметила, что в случае несогласования рапорта обязательно указывается причина.
"Относительно случаев, когда рапорт не согласуется, то всегда указывается четкая причина, и чаще всего это или если военный не успел прибыть в отделение ВСП (Военная служба порядка. - Ред.) за 24 часа, или если, например, указал недостоверные, неточные данные в рапорте, но рапорт можно переподать", - добавила Черногоренко.
По ее словам, благодаря недавно принятому законопроекту №12076 даже военнослужащие, которые уже в течение длительного времени самовольно оставили часть, могут без дополнительных мер ответственности вернуться из СОЧ при условии, если они делают это впервые.
1. Перші люди починають йти в СЗЧ - посилюєм кримінальну відповідальність.
2. Через деякий час посилення відповідальності саботують самі ж правоохоронні органи і ДБР, бо навантаження невиправдана в пропорції прикладених зусиль і можливого притягнення до покорання.
3. Безкарність спонукає тих хто сумнівався, але все таки тримався.
4. Починаємо задобрювати СЗЧешників і благати їх повернутись.
......
Висновок : пенетенціарна система не витягує гігантської кількості СЗЧешників, правоохоронка перевантажена, суди перевантажені, безкорність провокує безкарність. Це росто єталон боядського членограйства.
99% після війни буде амністія, аля "царь хароший прогаласуй за него і живо вольним крєпаком"