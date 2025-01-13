РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7129 посетителей онлайн
Новости
2 258 9

На Львовщине разоблачены депутаты двух городских советов на получении 800 тыс. гривен "отката", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили депутатов Старосамборского и Яворовского городских советов Львовской области, которые занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг за бюджетные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что первый депутат продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, будучи руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах.

Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров.

Нацполіція викрила депутатів двох міських рад Львівщини на відкатах
Нацполіція викрила депутатів двох міських рад Львівщини на відкатах

Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от своего коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен агент РФ, который из тюрьмы координировал поджоги полицейских и военных автомобилей во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время обысков правоохранители изъяли более 1,6 млн гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карточек и тому подобное.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях: депутату Яворивского городского совета по ч. 4 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды), а депутату Старосамборского горсовета по ч. 3 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 и 8 лет соответственно.

Депутату Яворивского городского совета - начальник отдела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 908 400 грн залога. Решается вопрос об избрании второму подозреваемому меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал землю, купленную под новое кладбище в Киеве. Цену на нее могли занизить в 15 раз

Нацполіція викрила депутатів двох міських рад Львівщини на відкатах
Нацполіція викрила депутатів двох міських рад Львівщини на відкатах
Нацполіція викрила депутатів двох міських рад Львівщини на відкатах

Автор: 

депутат (3341) коррупция (8619) Нацполиция (16700) Львовская область (2987) Яворовский район (3) Яворов (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От така вона депутатська солідарність. Між іншим, Львівщина... Цікаво, від якої партії сволота?
показать весь комментарий
13.01.2025 15:30 Ответить
Або поп або слуги
показать весь комментарий
13.01.2025 16:00 Ответить
Нижче відповідь.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:27 Ответить
Володимир Байда - багаторічний чиновник і депутат від ''Батьківщини'', останнім часом тісно співпрацював із ''слугами Зеленського''.
показать весь комментарий
13.01.2025 17:24 Ответить
плять, та коли ж ці суки переведуться?????? чи в Україні всі крім мене хабарники???? шота я в жізні ні паняла.
показать весь комментарий
13.01.2025 15:32 Ответить
І що тепер? На фронт чи в тюрму підуть?
Відповідь: На підвищення!
показать весь комментарий
13.01.2025 15:33 Ответить
Звичайно!
Усім відомо, що коли часто та швидко проробляти дії "відкотити-закотити", то невдовзі отримаєш задоволення!
Ги...
показать весь комментарий
13.01.2025 15:38 Ответить
Це вже невиліковно, хіба що нитки ДНК пінцетом повискубувати.)
показать весь комментарий
13.01.2025 15:57 Ответить
Та не может быть! На львовщине же все такие патриотичные! Это наверное переселенцы с Лисичанска уже в депутаты выбрались!
показать весь комментарий
13.01.2025 20:25 Ответить
 
 