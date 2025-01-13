На Львовщине разоблачены депутаты двух городских советов на получении 800 тыс. гривен "отката", - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили депутатов Старосамборского и Яворовского городских советов Львовской области, которые занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг за бюджетные средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что первый депутат продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, будучи руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах.

Вознаграждение составляло 5-10% от общей суммы заключенных договоров.





Во время проведения мероприятий по документированию противоправной деятельности полицейские зафиксировали факты получения руководителем отдела от своего коллеги-депутата 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачен агент РФ, который из тюрьмы координировал поджоги полицейских и военных автомобилей во Львове, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время обысков правоохранители изъяли более 1,6 млн гривен, 14,5 тыс. долларов, 2,5 тыс. евро, автомобиль, десятки банковских карточек и тому подобное.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях: депутату Яворивского городского совета по ч. 4 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды), а депутату Старосамборского горсовета по ч. 3 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 и 8 лет соответственно.

Депутату Яворивского городского совета - начальник отдела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 908 400 грн залога. Решается вопрос об избрании второму подозреваемому меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал землю, купленную под новое кладбище в Киеве. Цену на нее могли занизить в 15 раз





