На фронте произошло 94 боестолкновения, горячее всего сегодня на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 враг 94 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы Сумщины, в частности населенные пункты Мезеновка, Порозок, Барановка и Рясное.

Боевые действия на Харьковщине

Дважды враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Лозовая и Двуречная, оба боестолкновения продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Заречное и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили девять вражеских атак, сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

Три штурма противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районе Часова Яра и Ступочек, еще пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

В настоящее время на Торецком направлении произошло 12 вражеских атак. Враг атаковал в районах Белой Горы, Крымского и Торецка. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Горячее всего сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты осуществили уже 40 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Барановка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Тарасовка, Новая Полтава, Новоторецкое, Лисовка, Мирноград, Зеленое, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Удачное, Нововасильевка, Успеновка, Петропавловка, Новоандреевка, Славянка, Серебряное, Курахово и Янтарное. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 26 атак противника, 14 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Разлив, Времевка и Нескучное, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Курщине наши защитники за сегодня отбили десять атак захватчиков, кроме того, враг нанес два авиационных удара, сбросив две управляемые авиационные бомбы, и совершил 215 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях в настоящее время существенных изменений не отмечается.

