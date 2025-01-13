Зеленский заслушал доклады военных: Покровское направление, район Курахово, Курская операция. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад военных о ситуации на фронте.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В ней приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
"Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы.
В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, сегодня в "Армия+" стартует опрос относительно изменений в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Он продлится до 17 января включительно. По итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.
Аж заслухався...
Частое упоминание бога считается неуважением к нему, а также говорит о некотором нахальстве того, кто всякий раз по поводу и без повода упоминает имя божье.
Он - глава офима президента, а не Ставки Главнокомандующего или не зам. Главнокоандующего.
Какое воинское звание у ермака, что он присутствует на совещании генералов?
И вообще, должность ермака не предусмотрена КОНСТИТУЦИЕЙ, а значит его на совещании не должно быть вообще.
Чим дальш, тим більш воно на бульдожку мілкого, криволапого походить))
Тільки бульдожки няшні..
Про це повідомив Ю. Бутусов.
І це під час гострої фази війни і наступу військ рф.