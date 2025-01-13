РУС
Зеленский заслушал доклады военных: Покровское направление, район Курахово, Курская операция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад военных о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В ней приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

В Приднестровье - вакуум энергоресурсов и это сознательно управляется Россией, - Зеленский

"Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы.

В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сегодня в "Армия+" стартует опрос относительно изменений в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Он продлится до 17 января включительно. По итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

Песков о заявлении Зеленского по обмену военных КНДР: Мы никак не можем его прокомментировать, не знаем, кто кому предлагал

Володимир Зеленський заслухав доповідь військових
Володимир Зеленський заслухав доповідь військових
Володимир Зеленський заслухав доповідь військових
Володимир Зеленський заслухав доповідь військових

война (1437) Зеленский Владимир (21582) Александр Сырский (686) Баргилевич Анатолий (14) Драпатый Михаил (25) Палиса Павел (34) война в Украине (5696)
Топ комментарии
+14
Щось якісь вони не веселі. Треба їм телемарафон подивитися.
13.01.2025 16:06 Ответить
+10
що там робить Єрмак? інформацію на "вус мотає"?
13.01.2025 16:02 Ответить
+10
Через декілька тижнів бої почнуться в Дніпропетровській області, в Зеля піариться типу він крутий перець, генерали йому щось там доповідають, і він грає "умноє ліцо". І що ти з тими доповідями зробиш, якщо ні бельмеса в цьому не тямиш, кварталіст херов?
13.01.2025 16:18 Ответить
Зеленський заслухав доповіді військових

Аж заслухався...
13.01.2025 15:57 Ответить
Цікаво коли воно буде тримати відповідь перед військовими і народом?
13.01.2025 17:18 Ответить
Ніколи. Він час не тратить просто так. Ми в нього в зарусчниках
13.01.2025 22:44 Ответить
Імітатора гри пісюнеом на роялі, замараного по голову у крові українців, впізнав, військових також, а от шо там за кнур мордатий ще сидить? Шо воно там робить?
13.01.2025 15:59 Ответить
То прямий ретранслятор
13.01.2025 16:10 Ответить
Шось Сирський носа првісив
13.01.2025 15:59 Ответить
Вони там всі на "позитиві"..
13.01.2025 16:02 Ответить
Такі да, зависли - все що могли зробили, починаючи з розмінування Чонгару три роки старань, а до інагурації Трампа лише штабеля єдінокровних.
13.01.2025 16:32 Ответить
Да ні ,він думає ,як буде писати мємуари про "Суджанську операцію "
13.01.2025 16:16 Ответить
що там робить Єрмак? інформацію на "вус мотає"?
13.01.2025 16:02 Ответить
Та ні..пряму трансляцію веде..
13.01.2025 16:03 Ответить
он-лайн....
13.01.2025 16:14 Ответить
пуйлу ж..
13.01.2025 16:45 Ответить
Пуйло, нервно комкая носовой платок, затаив дыхание следит кого в Украине назначат новым начальником Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного Источник: https://censor.net/ru/p3529985
13.01.2025 17:08 Ответить
Щось якісь вони не веселі. Треба їм телемарафон подивитися.
13.01.2025 16:06 Ответить
Єлдак запрєтіл улибацца
13.01.2025 16:22 Ответить
Вже пів - року збираються шоб побалакати - а шоб покумекати як кацапів зупинити
13.01.2025 16:10 Ответить
І що?!?
13.01.2025 16:11 Ответить
Бутусова не вистачає для "відкритих запитань"
13.01.2025 16:15 Ответить
Почему нельзя поминать имя Господа всуе?

Частое упоминание бога считается неуважением к нему, а также говорит о некотором нахальстве того, кто всякий раз по поводу и без повода упоминает имя божье.
13.01.2025 17:11 Ответить
Через декілька тижнів бої почнуться в Дніпропетровській області, в Зеля піариться типу він крутий перець, генерали йому щось там доповідають, і він грає "умноє ліцо". І що ти з тими доповідями зробиш, якщо ні бельмеса в цьому не тямиш, кварталіст херов?
13.01.2025 16:18 Ответить
А что там делает ермак?
Он - глава офима президента, а не Ставки Главнокомандующего или не зам. Главнокоандующего.
Какое воинское звание у ермака, что он присутствует на совещании генералов?
И вообще, должность ермака не предусмотрена КОНСТИТУЦИЕЙ, а значит его на совещании не должно быть вообще.
13.01.2025 16:21 Ответить
Він якраз проходив поруч, після того як в нужнику зеленьського замінив туалетний папір, та настругав олівці. А оце присів перепочить, та набратися мудрості від великих генералів
13.01.2025 16:23 Ответить
Який сенс у цих "заслуховуваннях"? Палкаводець все рівно нічого не розуміє
13.01.2025 16:22 Ответить
Та шо воно може заслухати, коли он про цього слухача фрацузи вже мульти знимають - https://www.youtube.com/watch?v=VWZRAPrpVDY
13.01.2025 16:24 Ответить
Це він постарел чи від наркоти попєрдоліло?
13.01.2025 16:25 Ответить
Може після сауни розкумарило..

Чим дальш, тим більш воно на бульдожку мілкого, криволапого походить))

Тільки бульдожки няшні..
13.01.2025 16:47 Ответить
Два в одному....
13.01.2025 17:52 Ответить
уті ти наш я нелох де курво мати скуфія на бошці та браунінг об 6. 35
13.01.2025 16:26 Ответить
Бонопард нелох
13.01.2025 16:59 Ответить
слушай не слушай а каждый день сдаем и будем сдавать- катастрофа
13.01.2025 17:28 Ответить
Краще псу Патрону доповіли б,у нього інтелекту більше!
13.01.2025 17:41 Ответить
І шкоди від нього менше.
14.01.2025 05:35 Ответить
Які ж нагальні питання обговорив! Він все обговорює крім дійсно важливого. Верховний позитивних новин
13.01.2025 18:07 Ответить
13.01.2025 19:41 Ответить
Після скандалу із масовим СЗЧ в 155 бригаді, верховний імітатор Зеленський, який взяв ситуацію під особистий контроль, не зробив нічого розумнішого, як розпорядився зупинити формування нових бригад!
Про це повідомив Ю. Бутусов.
І це під час гострої фази війни і наступу військ рф.
13.01.2025 22:43 Ответить
 
 