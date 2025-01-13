Зеленский заслушал доклады военных: Покровское направление, район Курахово, Курская операция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад военных о ситуации на фронте.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В ней приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

"Ситуация на фронте: Покровское направление, район Курахово. Потребности фронта. Курская операция. Обсудили и некоторые кадровые вопросы.



В частности, готовим назначение нового начальника Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Главком и командующий Сухопутными войсками представили кандидатуры. Пятеро профессиональных военных. Все имеют опыт этой войны, известны в армии. Считаю каждого из них достойным назначения, но предлагаю нашим военным, всем, кто пользуется приложением "Армия+", принять участие в избрании нового руководителя академии", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, сегодня в "Армия+" стартует опрос относительно изменений в академии, которые необходимы, и выбора начальника академии. Он продлится до 17 января включительно. По итогам голосования будут приняты соответствующие решения и назначен начальник академии.

