8 нарушителей, среди которых несовершеннолетний, пытались попасть в Венгрию, - ГПСУ
Восемь мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных лиц, которые вне пунктов пропуска двигались в сторону госграницы. "Путешественники", поняв, что их заметили, бросились в бегство. Но военнослужащим удалось пресечь правонарушение", - говорится в сообщении.
Все задержанные являются жителями Закарпатья. Один из них оказался несовершеннолетним.
В отношении мужчин составлены админпротоколы и направлены дела в суд.
Напомним, около 50 человек с начала полномасштабного вторжения РФ погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса.
Чи просто мати(бабця, тітка) не могли його вивезти?