8 нарушителей, среди которых несовершеннолетний, пытались попасть в Венгрию, - ГПСУ

Восемь мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных лиц, которые вне пунктов пропуска двигались в сторону госграницы. "Путешественники", поняв, что их заметили, бросились в бегство. Но военнослужащим удалось пресечь правонарушение", - говорится в сообщении.

Все задержанные являются жителями Закарпатья. Один из них оказался несовершеннолетним.

Смотрите: Семь дней в Карпатах: трое украинцев потерялись при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В отношении мужчин составлены админпротоколы и направлены дела в суд.

Напомним, около 50 человек с начала полномасштабного вторжения РФ погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса.