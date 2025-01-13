РУС
8 нарушителей, среди которых несовершеннолетний, пытались попасть в Венгрию, - ГПСУ

8 порушників спіймали на кордоні з Угорщиною

Восемь мужчин, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу с Венгрией, задержали сегодня утром пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничный наряд обнаружил движение неизвестных лиц, которые вне пунктов пропуска двигались в сторону госграницы. "Путешественники", поняв, что их заметили, бросились в бегство. Но военнослужащим удалось пресечь правонарушение", - говорится в сообщении.

Все задержанные являются жителями Закарпатья. Один из них оказался несовершеннолетним.

Смотрите: Семь дней в Карпатах: трое украинцев потерялись при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В отношении мужчин составлены админпротоколы и направлены дела в суд.

Напомним, около 50 человек с начала полномасштабного вторжения РФ погибли, пытаясь пересечь границу вплавь через реку Тиса.

Автор: 

Венгрия (2067) Госпогранслужба (6758) уклонисты (1042)
Страна Зе даже неполнолетние бегут понимая что власть мясников взяточников их будет уничтожать
13.01.2025 18:49 Ответить
Чому всі так хочуть втекти з України? Не зрозумію я ніяк!
13.01.2025 18:50 Ответить
А що, зе-мразі вже й неповнолітніх НЕ випускають?
Чи просто мати(бабця, тітка) не могли його вивезти?
13.01.2025 18:51 Ответить
Так почому прокат резинової лодки по Тисі? А то ціна якась не стабільна. То 300 баксів, то по $15К. Хтось бреше явно. Я не для себе питаю, мене попросили ).
13.01.2025 19:04 Ответить
В далекі 90-ті, десь 93 чи 94 роки в Україні був такий кримінальний бізнес. Тоді ще з кацапами більш-менш були нормальні відносини. Короче, через територію мордора в Україну заїжджали групи мігрантів які там (на мордорі) формували кацапи. Потім їх передержували і в Києві і в інших містах. Ціль мігрантів була потрапити в Європейські країни. Короче, кримінал з них брав бабло за ці так сказати послуги, довозили їх до Дністра, там їм давали човни, або на своїх човнах переправляли в Молдову і казали шо це вже або Польща, або Румунія
13.01.2025 19:16 Ответить
а я думал прорывались в окопы покровска
13.01.2025 19:20 Ответить
Слава пильним прикордонникам: вони захистили нас від злочинців!
13.01.2025 19:30 Ответить
А чому неповнолітнього вже в порушники записали..?
13.01.2025 19:32 Ответить
Бо в неналежному місці хотів перейти кордон .
13.01.2025 19:59 Ответить
 
 