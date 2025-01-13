РУС
Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны в Украине, - генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны, которую против Украины ведет Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны в Украине. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но больше всего мы хотим, чтобы мир продолжался. Я не знаю, как и когда закончится война, но я знаю, что мир не продлится долго, если Путин добьется своего в Украине, потому что тогда он пойдет вперед", - сказал Рютте.

Генсек НАТО также считает, что мир не продлится долго, если "война закончится соглашением, в котором Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране дадут друг другу пять". "Соглашение в Украине, которое служит их интересам, прокладывает путь к глобальной нестабильности. Поэтому я убежден, что мир может продолжаться только в том случае, если Украина сядет за стол переговоров с позиции силы", - пояснил он.

В связи с этим Рютте снова констатировал, что для этого Украине нужна помощь. "Больше оружия и быстрее, чтобы они (украинцы) могли лучше защищать себя и вести переговоры для Украины, Европы и мира", - добавил генсек Альянса.

Генсек НАТО напомнил, что участвовал в заседании группы "Рамштайн", во время которого США и европейские союзники объявили о дальнейшей помощи Украине."НАТО и Европейский Союз должны многое сделать вместе. И я могу рассчитывать на вас как на членов Европейского парламента в том, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину, их и нашу свободу", - обратился он к депутатам Европарламента.

Читайте также: Генсек НАТО Рютте ожидает нового давления со стороны Трампа относительно расходов на оборону: Он захочет, чтобы мы делали больше

Рютте также считает, что если сегодня европейцы в безопасности, то "через пять лет мы не будем в безопасности". "Поэтому должны начать сегодня. Тратить больше, наращивать производство, добиваться устойчивости и поддерживать Украину", - убежден он.

"Я уже говорил это раньше и скажу снова: я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не воюем, но и не находимся в мире. Хорошая новость в том, что мы знаем, что делать, чтобы защитить наш народ и образ жизни, сейчас и в долгосрочной перспективе. Нам просто надо это сделать. Это означает, что нам надо больше инвестировать в оборону и производить больше возможностей. Это не может ждать. Должны повысить устойчивость наших обществ и критической инфраструктуры. И должны поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины, чтобы изменить траекторию войны и сдержать дальнейшую российскую агрессию в будущем. Во всем этом - обороне, устойчивости - Украина, НАТО и ЕС должны работать бок о бок", - отметил Рютте.

+8
Три роки вони "граються словами" про небезпеку для Європи. Проте не спішать і допомагати, і вступати у війну. Добре що є наївні українці в Європі ?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:00 Ответить
+2
Поки що.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:03 Ответить
+2
Не кажи гоп...
показать весь комментарий
13.01.2025 19:10 Ответить
Безпека Европи у руках українських військових , яких треба прийняти у НАТО , ЯК саму професійну і досвідчену армію в боротьбі проти сил ЗЛА
показать весь комментарий
13.01.2025 19:11 Ответить
Про потуги Трампа захопити Канаду, Гренландію і Панамський канал Рютте мовчить як партизан на допиті.
показать весь комментарий
13.01.2025 19:13 Ответить
Хто Трампові дасть це зробити?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:18 Ответить
😁
показать весь комментарий
13.01.2025 19:24 Ответить
Є...ануті еуропейські папуги, блд...
показать весь комментарий
13.01.2025 19:25 Ответить
А самі безпосередньо долучитись не хочуть, якщо їхнє майбутнє вирішується? Чи вони бажають віддати своє "європейське майбутнє" і глобальну безпеку на випадок долі і збираються на все це дивитьс з відром попкорну ?
показать весь комментарий
13.01.2025 19:28 Ответить
Вони вважають, що на випадок чого, нами ж і відкупляться, і взагалі до них не дійде, бо 1) вони в НАТО 2) Рашка ще надцять років може догризати Україну, виснажуюячи свої сили, а далі як в анекдоті, здохне або ішак, або падишах.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:44 Ответить
В які є варіанти не дати себе загнати в рабське стійло, особливо, якщо зважити на кількість допомоги, яку до того ж ще й надають з обмеженими цілями для використання?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:40 Ответить
 
 