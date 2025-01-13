Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны в Украине, - генсек НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны, которую против Украины ведет Россия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны в Украине. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но больше всего мы хотим, чтобы мир продолжался. Я не знаю, как и когда закончится война, но я знаю, что мир не продлится долго, если Путин добьется своего в Украине, потому что тогда он пойдет вперед", - сказал Рютте.

Генсек НАТО также считает, что мир не продлится долго, если "война закончится соглашением, в котором Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране дадут друг другу пять". "Соглашение в Украине, которое служит их интересам, прокладывает путь к глобальной нестабильности. Поэтому я убежден, что мир может продолжаться только в том случае, если Украина сядет за стол переговоров с позиции силы", - пояснил он.

В связи с этим Рютте снова констатировал, что для этого Украине нужна помощь. "Больше оружия и быстрее, чтобы они (украинцы) могли лучше защищать себя и вести переговоры для Украины, Европы и мира", - добавил генсек Альянса.

Генсек НАТО напомнил, что участвовал в заседании группы "Рамштайн", во время которого США и европейские союзники объявили о дальнейшей помощи Украине."НАТО и Европейский Союз должны многое сделать вместе. И я могу рассчитывать на вас как на членов Европейского парламента в том, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину, их и нашу свободу", - обратился он к депутатам Европарламента.

Рютте также считает, что если сегодня европейцы в безопасности, то "через пять лет мы не будем в безопасности". "Поэтому должны начать сегодня. Тратить больше, наращивать производство, добиваться устойчивости и поддерживать Украину", - убежден он.

"Я уже говорил это раньше и скажу снова: я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не воюем, но и не находимся в мире. Хорошая новость в том, что мы знаем, что делать, чтобы защитить наш народ и образ жизни, сейчас и в долгосрочной перспективе. Нам просто надо это сделать. Это означает, что нам надо больше инвестировать в оборону и производить больше возможностей. Это не может ждать. Должны повысить устойчивость наших обществ и критической инфраструктуры. И должны поддерживать и усиливать нашу поддержку Украины, чтобы изменить траекторию войны и сдержать дальнейшую российскую агрессию в будущем. Во всем этом - обороне, устойчивости - Украина, НАТО и ЕС должны работать бок о бок", - отметил Рютте.