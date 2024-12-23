Генсек НАТО Рютте ожидает нового давления со стороны Трампа по расходам на оборону: Он захочет, чтобы мы делали больше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников, таких как Германия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Spiegel.

Уже во время своего первого срока Трамп неоднократно отмечал, что европейские союзники НАТО недостаточно вкладываются в оборону.

"Он захочет, чтобы мы делали больше", - сказал Рютте.

В целом европейские союзники сейчас инвестируют в оборону более двух процентов своего валового внутреннего продукта. Однако через четыре-пять лет у них возникнут проблемы со сдерживанием России, если они не будут тратить больше.

Рютте не сказал, считает ли он, что есть смысл увеличить целевой показатель расходов НАТО на оборону до трех процентов ВВП или даже больше. Ожидается, что решение по этому поводу будет принято до саммита НАТО в июне следующего года.

Напомним, ранее Рютте предполагал, что Трамп может подтолкнуть членов Альянса тратить больше на оборону.

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