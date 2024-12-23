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Генсек НАТО Рютте ожидает нового давления со стороны Трампа по расходам на оборону: Он захочет, чтобы мы делали больше

Генсек НАТО Рютте про Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников, таких как Германия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет Spiegel.

Уже во время своего первого срока Трамп неоднократно отмечал, что европейские союзники НАТО недостаточно вкладываются в оборону.

"Он захочет, чтобы мы делали больше", - сказал Рютте.

В целом европейские союзники сейчас инвестируют в оборону более двух процентов своего валового внутреннего продукта. Однако через четыре-пять лет у них возникнут проблемы со сдерживанием России, если они не будут тратить больше.

Рютте не сказал, считает ли он, что есть смысл увеличить целевой показатель расходов НАТО на оборону до трех процентов ВВП или даже больше. Ожидается, что решение по этому поводу будет принято до саммита НАТО в июне следующего года.

Напомним, ранее Рютте предполагал, что Трамп может подтолкнуть членов Альянса тратить больше на оборону.

Также читайте: Я часто говорил Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца. Это несправедливо, - Рютте
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А чому б і ні? Путінферштейн та фройнд Ху..ла Меркель вже ж не буде заважати?
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23.12.2024 10:07 Ответить
2% - це у порівнянні з третиною кацапського бюджету на війну - крапля в морі. А добре, що Україна крім грошей інвестує ще й життя своїх громадян у спокійне, шикарне, безтурботне життя в Європі ? Сидіти на пічці й удавати з себе нещасного - це образливо для українців. гера гітлера так би в 1945 році не здолали б. Гуртом і ведмедя не важко здолати ! А не чекати як він задере по черзі .....
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23.12.2024 10:21 Ответить
У нього (Трампа) і США немає іншого виходу: з берегів Потомака уже не раз і не вчора звучали сигнали, що Штатам стає "скучно самим цупити європейського воза". Воно і зрозуміло: Америка уже зіткнулася, а найближчим часом буде поглинута проблемою з діаметрально протилежного боку океану. Тому як би жирні, зманіжені вольяжні євроПЕЙСИ не понтували, - а свої (жирні) сраки будуть змушені захищати самі. У тому числі і гонорові ляхи. А москаль точить на них гарного голодного прутня (пуцку, по-нашому...).
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23.12.2024 10:37 Ответить
Західні союзники Штатів по НАТО нагадують нерадивих малих учнів, яких треба постійно контролювати та стимулювати. І як тільки "дорослі" відвернуться, вони почінають грати в розслабуху та лінощі. Поганий Трамп вимагатиме, погрожуватиме...А самим не ясно, що стоїть на кону? Не двійка у щоденник, а життя людей, та цілістність европейских держав. Сім десятеліть на шії у США по військовим витратам. Може вже пора злізати? Не 2 відсотки, а 5 мінімум на 10-20 років. А як ні, то вчіть китайську, купуйте портрети кимів, та міряйте фуфайки та валянки.
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23.12.2024 11:55 Ответить
Вам вже було сказано - 5%.
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23.12.2024 12:31 Ответить
 
 