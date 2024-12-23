Я часто говорил Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца. Это несправедливо, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает неоправданной резкую критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Германия была жизненно важным союзником Украины, ее колебания относительно предоставления крылатых ракет большой дальности Taurus стало источником разочарования в Киеве.

"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал Рютте.

Читайте также: Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц

Рютте также заявил, что он, в отличие от Шольца, поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не устанавливал ограничения на их использование.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал Рютте, добавив, что не ему решать, что должны предоставить союзники.

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину.