Я часто говорил Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца. Это несправедливо, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает неоправданной резкую критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отмечает издание, несмотря на то, что Германия была жизненно важным союзником Украины, ее колебания относительно предоставления крылатых ракет большой дальности Taurus стало источником разочарования в Киеве.
"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал Рютте.
Рютте также заявил, что он, в отличие от Шольца, поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не устанавливал ограничения на их использование.
"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал Рютте, добавив, что не ему решать, что должны предоставить союзники.
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину.
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У него у самого рыло в перьях .
Посол Мельник обзивав Шольца ображеною ковбасою.
Про його хамство писала і німецька преса, а Зєля з Єрмаком нагородили за публічні образи Шольца посадою заступника міністра закордонних справ.
А при Зєлі зрозумів, що можна не стримувати свою натуру, тому що бидло-стайл є нормою при клоунократії.
Як там 73% дебілів казали? Свой парєнь із нарота!
З того часу "союзники" не надали нічого.
Є така стаття на Цензор 22.12.24
"Я часто говорив Зеленському, щоб він перестав критикувати Шольца. Це несправедливо, - Генсек НАТО Марк Рютте.
А пам'ятаєте, наші обурення нахабною хуцпою прутнеграя? Ми писали, що не можна хамити стратегічним союзникам України, але де ЗЕ, а де дипломатія і такт.
Здається, янєтряпка навмисно сварить нас із партнерами, щоб Україна мала меншу підтримку."
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