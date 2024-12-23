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Зеленский (19024) Рютте Марк (266) Шольц Олаф (850) Taurus (25)

Я часто говорил Зеленскому, чтобы он перестал критиковать Шольца. Это несправедливо, - Рютте

Зеленський та Шольц

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает неоправданной резкую критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Германия была жизненно важным союзником Украины, ее колебания относительно предоставления крылатых ракет большой дальности Taurus стало источником разочарования в Киеве.

"Я часто говорил Зеленскому, что он должен прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым", - сказал Рютте.

Читайте также: Германия не будет поставлять ракеты Taurus в Украину и не будет отправлять своих солдат, - Шольц

Рютте также заявил, что он, в отличие от Шольца, поставлял бы Украине крылатые ракеты Taurus и не устанавливал ограничения на их использование.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", - сказал Рютте, добавив, что не ему решать, что должны предоставить союзники.

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры лидеров других стран с Путиным не укрепляют Украину.
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Топ комментарии
+43
Рютте, напомни ему, как он закатал в асфальт Гром-2 (Сапсан), пусть теперь себя критикует.
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23.12.2024 09:00
+38
Це безтолкове чмо і є тригером усіх скандалів та непорозумінь.
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23.12.2024 09:00
+23
Це в нього стиль як політика-95 бидлоюмор
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23.12.2024 09:04
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Рютте, напомни ему, как он закатал в асфальт Гром-2 (Сапсан), пусть теперь себя критикует.
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23.12.2024 09:00 Ответить
Ти брешешь , тільки при Порошенко їх виготовляли, а при ЧЛЕНОГРАІ - закрили . Це факт !
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23.12.2024 14:16 Ответить
Це безтолкове чмо і є тригером усіх скандалів та непорозумінь.
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23.12.2024 09:00 Ответить
зе*К має сидіти ДОВІЧНО у вязниці, за усе горе що воно створило і творить в Украні !
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23.12.2024 11:36 Ответить
Зелі червону карточку?
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23.12.2024 09:00 Ответить
Ні, смугасту робу
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23.12.2024 09:54 Ответить
Це в нього стиль як політика-95 бидлоюмор
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23.12.2024 09:04 Ответить
В Інтернет проскочила цікава інформація... Якщо вона виявиться правдою - це буде "удар по кришці домовини", для влади Шольца. Нібито Шольц не дає "Тауруси" з іншої причини - бо у нього їх НЕМАЄ!!! Більша половина ракет - в небоєготовому стані... А близько сотні - взагалі знайти не можуть! От Шольц і "морозиться"!!!
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23.12.2024 09:06 Ответить
Про це вже писали кілька місяців тому...німці намагаються відновити певну кількість ракет, першочергово, для себе...
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23.12.2024 09:09 Ответить
То та Шольц такой обидчивый на критику …
У него у самого рыло в перьях .
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23.12.2024 09:17 Ответить
Не в "пір"ї" - "в пушку"...
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23.12.2024 09:19 Ответить
Так я намекала на «толстые обстоятельства» поэтому и преувеличила
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23.12.2024 09:29 Ответить
Так я ж не "критикую"... Просто ідіома ця говорить саме про "пушок"...
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23.12.2024 09:34 Ответить
А чого « янелох» не каеться на колінах , що сам заборонив ракетні програми, розмінував , після першого місяцю ПРІШЕСТВІЯ акваторіі Маріуполя , ……………… відвів війська з кордону і розмінував для комфорту продвіженія «🇷🇺партнерів»
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23.12.2024 14:21 Ответить
Чонгар , збудував дорогу до Чернобиля , куди був наступ орків *****
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23.12.2024 14:23 Ответить
То критика для місцевого виборця, а Рютте цього не розуміє...
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23.12.2024 09:06 Ответить
Публічні образи це НЕ критика.
Посол Мельник обзивав Шольца ображеною ковбасою.
Про його хамство писала і німецька преса, а Зєля з Єрмаком нагородили за публічні образи Шольца посадою заступника міністра закордонних справ.

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23.12.2024 09:17 Ответить
Зараз вже мова не про криворагульну дипломататію від Мельника, яка так подобалася певному прошарку українців...
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23.12.2024 09:21 Ответить
Публічні висловлювання зеЛідора це також дипломатія. Міжнародна діяльність один із основних напрямків, обов'язків президента.
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23.12.2024 09:25 Ответить
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23.12.2024 09:55 Ответить
Мельник це такій же досвідчений дипломат, як Зеленський президент. Свій свого.....
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23.12.2024 09:37 Ответить
В тому-то і справа, що Мельник фаховий дипломат. І протягом своєї кар'єри поводив себе відповідно. Але приховував свої бидляцькі повадки, знав, що вилетить з дипломатичної служби, якщо буде поводити себе, як гопота з конюшні Лаврова.
А при Зєлі зрозумів, що можна не стримувати свою натуру, тому що бидло-стайл є нормою при клоунократії.
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23.12.2024 10:08 Ответить
"клоунократія" - гарне слово.
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23.12.2024 12:03 Ответить
З ****** або суддя з Гааги або піп з кадилом.
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23.12.2024 09:08 Ответить
розмовляти
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23.12.2024 09:09 Ответить
Воно, звичайно, квартальне бидло можна вивезти з кварталу. Мало того, його навіть можна підняти на вершину влади, але квартал з того бидла вивезти не вдасться ніколи. Нагле, гидке, закомплексоване, малограмотне але самозакохане квартальне бидло.
Як там 73% дебілів казали? Свой парєнь із нарота!
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23.12.2024 09:11 Ответить
Бо зе вміє тільки в хайпову соцмережну діпломатію як його вчила сцена, яку так любить блебс.
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23.12.2024 09:13 Ответить
Ідеально підмічено.В 10 ку!
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23.12.2024 10:37 Ответить
Кому він там каже, це малограмотний ватний ідіот
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23.12.2024 09:14 Ответить
Хай Рютте порадить Шольцу, щоб той постійно критикував Зєлю за корупцію в ОПі, згадував Єрмака і папіка із фсб, Колю-катлєту, корупцію в мінобороні і серед нардепів "слуг з районів"....
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23.12.2024 09:15 Ответить
Это мы можем критиковать всех и вся, а президент Украины не имеет морального права официально критиковать тех, кто нам помогает, это признак бескультурья и незнания основ внешней политики, для этого существуют личные каналы, вот там и критикуй, если хочешь и можешь.
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23.12.2024 09:19 Ответить
Так, як казали більшовики.... ми академією не кінчали....
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23.12.2024 09:34 Ответить
Підтримую. Перш ніж відкривати рота думати потрібно. Але сцена того не вчить. Там пошвидше та побільше ********** потрібно. А дипломатія так не працює.
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23.12.2024 10:39 Ответить
Блазень в Омані зовсім інші інструкції одержав...
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23.12.2024 09:21 Ответить
Просто птиця говорун не може інакше
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23.12.2024 09:33 Ответить
Така "квартальна дипломатія",це вищий пілотаж нашого державного управління. Маємо те, що маємо.
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23.12.2024 09:38 Ответить
Якби не критика, то і 5 тисяч шоломів досі чекали...
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23.12.2024 09:48 Ответить
и яйца по 17 были бы
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23.12.2024 09:55 Ответить
Шольц нехай дякує, що Потужний не приїхав на зустріч з плакатом "На Берлин!"
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23.12.2024 09:51 Ответить
То есть Рютте сам бы дал ракеты но Шольц не дает, поэтому его за это нельзя критиковать. Где логика ?
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23.12.2024 09:58 Ответить
Це той самий Рютте, який 20 днів тому рекомендував відкласти переговори доки "союзники" не нададуть Україні необхідне озброєння для "позиції сили".
З того часу "союзники" не надали нічого.
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23.12.2024 10:18 Ответить
"Наближені до Путіна мільярдери продовжують заробляти на торгівлі з Європою" .
Є така стаття на Цензор 22.12.24
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23.12.2024 10:59 Ответить
Ну, хай Рютте скаже дякую що їх з Шольцем наш ще *уями не обкладає, як Орбана. Пора б уже звикнути до "української школи дипломатії".
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23.12.2024 11:13 Ответить
Такий цікавий пан Рютте. А кого має критикувати Зеленський, себе за свої провали? Ні, він для наріду має брехати, брехати і ще раз брехати, щоб на фоні винуватців(які ні в чому не винні) виглядати спасителем.
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23.12.2024 11:22 Ответить
Клоун критикує політика, сцена квартала перенесена на Банкову
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23.12.2024 11:32 Ответить
Олег Леусенко:
"Я часто говорив Зеленському, щоб він перестав критикувати Шольца. Це несправедливо, - Генсек НАТО Марк Рютте.
А пам'ятаєте, наші обурення нахабною хуцпою прутнеграя? Ми писали, що не можна хамити стратегічним союзникам України, але де ЗЕ, а де дипломатія і такт.
Здається, янєтряпка навмисно сварить нас із партнерами, щоб Україна мала меншу підтримку."
https://t.me/oleg_leusenko/31413
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23.12.2024 11:39 Ответить
ви ж від барана не вимагаєте таблицю множення? то чому ж ви щось доводите зеленому телепню?
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23.12.2024 11:55 Ответить
якби цей марк рютте виростав би десь у криворізькому спальнику, "он би панял" "вялікага лідОра саврємєннасті", а так зась...
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23.12.2024 12:08 Ответить
 
 