Россияне трижды атаковали Никопольщину дронами-камикадзе
Российские войска 13 января трижды атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Трижды в течение дня российская армия била по Никопольскому району дронами-камикадзе.
Беспилотниками агрессор попал по Никополю и Покровской громаде. Люди не пострадали.
На остальной территории области - без вражеских ударов.
