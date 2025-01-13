РУС
Россияне трижды атаковали Никопольщину дронами-камикадзе

Наслідки обстрілу Нікополя

Российские войска 13 января трижды атаковали дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Трижды в течение дня российская армия била по Никопольскому району дронами-камикадзе.

Беспилотниками агрессор попал по Никополю и Покровской громаде. Люди не пострадали.

На остальной территории области - без вражеских ударов.

обстрел (29023) Никополь (1149) Днепропетровская область (4356) Никопольский район (383)
