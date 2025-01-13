РУС
В Эстонии инициировали закрытие границы с Россией

У Естонії хочуть закрити кордон з Росією

Эстонская оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, по которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Урмас Рейнсалу - лидер "Отечества" - обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

"И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу. В декабре имел место масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры", - сказал Рейнсалу, назвав это провокациями со стороны России.

Также он добавил, что учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, а органы безопасности и правительство Эстонии имеют соответствующие технические возможности и правовые основания.

Напомним, в декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что восточная граница страны с Россией пока будет оставаться закрытой.

і силовий кабель по кордону з постійною напругою оголених кінців!
13.01.2025 19:40 Ответить
найдётся умников по обе стороны кордона воздушки кинуть и электричеством на халяву запитаться...
13.01.2025 20:22 Ответить
13.01.2025 19:41 Ответить
Давно пора відгородитись від андрофагів! Ще й глибокий рів із підігрівом, з крокодилами зробити!
13.01.2025 19:53 Ответить
Навіщо рів? Прямо у річку Нарву крокодилів запустити замість буїв.
13.01.2025 20:56 Ответить
Добже
13.01.2025 19:58 Ответить
13.01.2025 20:48 Ответить
 
 