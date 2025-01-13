В Эстонии инициировали закрытие границы с Россией

Эстонская оппозиционная партия "Отечество" инициировала законопроект, по которому парламент даст правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR.

Урмас Рейнсалу - лидер "Отечества" - обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

"И партнерские спецслужбы, и органы безопасности Эстонии неоднократно предупреждали о риске саботажа со стороны российских спецслужб. Пограничная охрана Российской Федерации сделала враждебный шаг, сняв с реки Нарва буи, обозначающие границу. В декабре имел место масштабный террористический акт в Финском заливе с целью разрушения эстонско-финской подводной инфраструктуры", - сказал Рейнсалу, назвав это провокациями со стороны России.

Читайте: Страны Балтии и Польша инвестируют 600 миллионов евро в защиту энергетической инфраструктуры от дронов

Также он добавил, что учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и Россией, а органы безопасности и правительство Эстонии имеют соответствующие технические возможности и правовые основания.

Напомним, в декабре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что восточная граница страны с Россией пока будет оставаться закрытой.