2 человека пострадали в результате российской атаки на поселок Разлив на Херсонщине

13 января российская оккупационная армия атаковала с беспилотника гражданский автомобиль в поселке Разлив на Херсонщине.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадали два человека. У них - минно-взрывные травмы и контузии. 61-летняя женщина получила осколочное ранение лица. У 63-летнего мужчины - ранение ноги", - говорится в сообщении.

Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

