Проблема нехватки людей на фронте в Украине стала "более острой", нужно снизить возраст мобилизации, - Салливан
Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.
Об этом Салливан сказал в интервью Bloomberg Television, сообщает Цензор.НЕТ.
У него спросили, что он думает о заявлении своего преемника Майка Уолца, который накануне заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.
Салливан в ответ напомнил, что Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 и приняла еще ряд изменений, чтобы облегчить вступление в Силы обороны людей моложе 25 лет.
Но вы должны признать, что проблема личного состава в Украине в течение последнего года стала более острой. Потребность Украины полностью укомплектовать бригады и батальоны в то время, как мы предоставляем огромные объемы военного оборудования, стала больше. Мы говорили об этом прямо, - подчеркнул Салливан.
Он отметил, что команда Байдена проинформировала об этом команду Трампа.
"Посмотрим, как теперь это будет развиваться в дальнейшем. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов является важным. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, обеспечивая их боеприпасами, в которых они нуждаются", - резюмировал Салливан.
Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тепер все це вбиває українців
жьЮлька виступає з політичною рекламою....
свої 5% "юлічка-дєвочка" на виборах курва буде мати
Мальчік їх теж не для бурятів подоляцьких крав!
складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія
вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
і в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вони навіть у комендантську
годину масово нишпорить у дворах де балуються
коксом, алкоголем….влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та і всіх тих хто тільки попаде
їм під руку, що мама не журись. І б'ють вони таки
дуже міцно, та на жаль, що не кацапів окупантів.
Наказ
Забороняється видача шкільних сніданків, учням, що перед заняттями не зайшли до тцк
Директор пічать підпісь.
"В "слитом" документе под названием "Россия/Украина - оценка боевой стойкости и истощения", пишет Reuters, потери России оцениваются в 35,5-43 тысячи убитыми в бою и 154 180 тысяч ранеными, то есть всего в 189,5-223 тысячи.
Украина же, как утверждается якобы в документе Пентагона, понесла в целом от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными,"
Різниця в 2 рази, по даним Пентагону
"https://epravda.com.ua/rus/news/2024/02/14/709929/ По состоянию на зиму 2024 года в Украине теоретически есть 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации"
"В России - примерно 39 миллионов мужчин призывного возраста"
Різниця майже в 4 рази
Якщо радники вірять оцінкам своєї розвідки, то не зрозуміло що на їх думку вирішить питання зниження віку до 18 років - все рівно буде в 2 рази менше потрібного
Компенсувати розрив можливо тільки зброєю
Приймайте закон та бюджет з розрахунку, щоб співвідношення з 1:2, змінилось на 1:6, який буде привязаний до зниження моб.віку
Щоб потім не казати, що "склади пусті", "хтось заважає" і т.п.
Ну і порівнювати армії лише кількістю, є приклад Ізраїлю. Трішки краща зброя, але в декілька разів менший мобресурс, і все одно перемагали.
Потрібно тільки замінити керівництво?
Чому редактор не публікує новини англійскьою, щоб радники зрозуміли причину
З Ізраїлем є відмінності:
- коли програвали, замість мобілізувати всіх - віддали наказ застосувати ядерну зброю
США замість того, щоб давати поради "що робити", або "чекати 3 дні" - почали відразу перекидати зброю, включаючи танки та літаки. При тому, що Европа не надала територію для дозаправки, та шукали альтернативні маршрути
- по факту пощастило, що сили вторгнення були не скоординовані, та поодинці вдалось їх розбити.
США не заважали, та не давали порад "почекати", поки надійде ще "31 танк", і т.п. Як було в Україні "з контрнаступом", пригожиним, або "не завдавати удару по відступаючим з Херсону"
Бутусов в першу чергу пробує достукатись до нашого керівництва, напевно.
Не буває одинакової війни, але на те вона історія щоб чогось вчитись.
США попереджали про війну ще в жовтні 21-го, постійно, кожен місяць, а ближче до початку майже щодня, враховуючи скільки вони зробили для нас - ми маємо лише дякувати та слухатись, а не борзіти все більше.
Наша головна проблема сидить у Києві, і поки вона там - буде лише гірше.
Ми совок недобитий, тому рано чи пізно нас чекає крах у війні з набагато більшим та потужнішим совком.
Мясо на мясо, все це єдина тактика яку вивчили генерали у совкових училищах.
А ось кацапи (росіяни) вже ухвалили суворий закон для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей. Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями". І видно буде так що "народ,
який не поважає свою армію, буде годувати і вмирати за чужу".(Клаузевіц)
Там теж середній від буде 42.
Це не кажучи, що коефіціент народжуваності український найнажчий в Європі - тобто юнітів на майбутні війни не буде взагалі.
І що саме я повинен подивитись? Армії в них абсолютно небоєздатні і служать там за контрактом. А не в буси ТЦК швиряють.
Почати треба з кварталу, ментів та інших рішал.
Нагадую ,маємо відчувати ,що є справедливість ,що залучаються всі без винятку для захисту держави.
у минулорічних пакетах допомоги задекларовані тільки витратні матеріали (********** різних типів), послуги (навчання, логістика, ремонт) та допоміжна техніка (інженерна, патрульна).
Бойової техніки-мізер.
Я так розумію, у аеропорт Жешува потрібні молоді вантажники, бо бронетехніки не надавалося, нові частини озброювати нічим.
нажаль.
лише там де є піхота, територія може вважатись завойованою
.
За Томагавками черга стоїть. З таких країн, як, приміром Японія, Голандія.
Чи тут є ще тупоголові, які вірять що 18-25 здобудуть омріяну "пердомогу" войовничим пенсам? Спочатку вірили в святі Джевеліни, потім Хаймерси, за ними Абрамси та F-16, а тепер всі надії деградували до молодих шкіряних торпед? Ні, вони тільки зможуть на деякий час відтермінувати поразку і не більше.
Біда України в тому, що у нас немає Маннергеймів, а є влада та еліти з вихідців богообраного народу з маніакальною схильністю до збагачення заради якого вона ладна кинути всіх українців на убій.
крім Маннергейма у фінів була сила волі битись до кінця.
йося вірно зрозумів, що навіть захопивши всю Фінляндії він одержить одні лише проблеми з її окупацією
а в Україні - "какая разніца" і все більше знову розмовляють російською...
.
Цитата з Вікі .На початок весни керівництво Фінляндії вичерпало усі можливості у пошуку міжнародної підтримки. Крім постачання зброї, яке велося Великою Британією і Францією та невеликих загонів добровольців і моральної підтримки Скандинавських країн, розраховувати було ні на кого. Після прориву «лінії Маннергейма» Фінляндія свідомо була не в змозі стримати наступ Червоної Армії.
Також дуже цікава цитата про союзників Суомі .З метою заохотити фінів продовжувати боротьбу французький прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Даладьє був готовий запропонувати їм щедру допомогу, не дуже переймаючись тим, чи буде спроможний виконати обіцяне".
Сполучені Штати не мали ніякого інтересу захищати Фінляндію. З іншого боку американський народ виразно співчував фінам.
Як кажуть: історія повторюється .
вибір знову за "мудрим нарітом"
.
Бо офіційна статистика ось - 156 тис. військових пенсіонерів віком до 60 років.
https://portal.lviv.ua/news/2024/02/10/v-ukraini-ne-sluzhat-156-tysiach-vijskovykh-pensioneriv-iakym-nemaie-60-rokiv
головне - 500 000 тільки одних !!! офіцерів запасу до 55 !! років
а скільки ще унтєров та фельдфебелів?
ого-го !
навіщо нам ТЦК та мобілізація ?
.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
краще раніше.
була можливість залучити навчений американцями афганський спецназ, але - профукали
як на мене, то краще комбатант-негр, який захищає свою нову Батьківщину Україну, а ніж утопленик в Тисі, який кидає напризволяще своїх рідних
.
.
в Афганістані. До слова, за офіційною але за дуже заниженою статистикою
в срср було всього 15 тисяч полеглих, а українців серед них нібито 4,5 тисячі
а насправді набагато більше. Ну я на що усср ( окупаційна назва ) яка була
колонією в страшный в'язниці народів срср була потрібна та кривава війна
за десятки тисяч км. від свого дому? Тепер Україна поки що незалежна держава,
але з такою мобілізацією знову може стати колонією московії. І тоді сотні тисяч українців всі - всі з 18 років будуть масово гинуть по вказівки кремля вже у війні
проти Європи. Воюючи на боці своїх лютих ворогів окупантів проклятих кацапів..
заодно і рівень безробіття в світі понизимо.
А українцям от радити таке не соромно. Блд.
Мсек, тцк?
300 тис людей!
Нічні клуби Львова і Києва...
Буковелі...
Солотвино...
Суки! Всі продажні політики!
Війна напевно далеко від Києва!
Бо на початку Київ захищали ТРО!