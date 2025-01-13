РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6622 посетителя онлайн
Новости мобилизации
18 558 290

Проблема нехватки людей на фронте в Украине стала "более острой", нужно снизить возраст мобилизации, - Салливан

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Об этом Салливан сказал в интервью Bloomberg Television, сообщает Цензор.НЕТ.

У него спросили, что он думает о заявлении своего преемника Майка Уолца, который накануне заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

Салливан в ответ напомнил, что Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 и приняла еще ряд изменений, чтобы облегчить вступление в Силы обороны людей моложе 25 лет.

Но вы должны признать, что проблема личного состава в Украине в течение последнего года стала более острой. Потребность Украины полностью укомплектовать бригады и батальоны в то время, как мы предоставляем огромные объемы военного оборудования, стала больше. Мы говорили об этом прямо, - подчеркнул Салливан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна была мобилизовать всех мужчин и женщин в возрасте от 18 лет, - экс-глава Минобороны Британии Уоллес

Он отметил, что команда Байдена проинформировала об этом команду Трампа.

"Посмотрим, как теперь это будет развиваться в дальнейшем. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов является важным. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, обеспечивая их боеприпасами, в которых они нуждаются", - резюмировал Салливан.

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году Украина мобилизовала в армию 200 тыс. человек, - Washington Post

Автор: 

мобилизация (2880) Салливан Джейк (259) война в Украине (5696)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+52
Є. Відправити всю ту шоблу з ментів, тцкашникіа, сбушників...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:29 Ответить
+35
"Ми давали вам дешеву окопну зброю для війни піхотою, а коли ця піхота закінчилась - вимагаємо мобілізувати ще, щоб продовжувати давати дешеву окопну зброю для війни піхотою"
показать весь комментарий
13.01.2025 20:31 Ответить
+25
ще митникiв...
показать весь комментарий
13.01.2025 20:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Кілька десятків стратегічнх бомбардувальників у повному асортименті - Ту-160, Ту-95, МіГ-22, і 670 крилатих Х-55 до них віддали Кучма та жьЮлька "за газові борги"

тепер все це вбиває українців

жьЮлька виступає з політичною рекламою....

свої 5% "юлічка-дєвочка" на виборах курва буде мати
показать весь комментарий
13.01.2025 21:51 Ответить
миша вчи матчасть віддали два пдра кучма і пустовойтенко. чому кучма не сидить в тюрмі?
показать весь комментарий
13.01.2025 22:00 Ответить
Потрібно мобілізувати усіх чоловіків від 18 років! Тільки це нас врятує!
показать весь комментарий
13.01.2025 21:11 Ответить
ЗЕЛЯ ...ТИ ???
показать весь комментарий
13.01.2025 21:14 Ответить
Для ведення пропагандонської компунії придбаю трибуну+мікрофон з суфлером і пюпітром. Не за всі гроші світу. То ваша об'ява?
показать весь комментарий
13.01.2025 21:19 Ответить
Не врятуе. У кацапів м'яса більше і вони м'ясо мотивують грошима а не пустими балачками про патріотизм.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:03 Ответить
Нещодавно з подивом дізнався, що одним із топ 3 найбільших українських землевласників є американська NCH Capital. З того моменту фраза виду "потрібно захищати свою землю" мене відверто смішить. Зараз навіть під могилу треба ділянку купувати, де там та своя земля.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:14 Ответить
Шо да. То да
показать весь комментарий
13.01.2025 21:15 Ответить
Їм належить агрохолдинг " Агропросперіс".
показать весь комментарий
13.01.2025 21:30 Ответить
Додайте ще ЗЕміністра Сольського, якого початково звинувачували у розкраданні 12,000 га сільхозугідь.
Мальчік їх теж не для бурятів подоляцьких крав!
показать весь комментарий
13.01.2025 22:16 Ответить
Так зараз середній вік українських військовослужбовців
складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія
вважається найстарішою у світі. Це неприпустимо.
І в цей час якщо подивитися то видно, що молодь
і в основному 17 - 24 років величезними табунами
гудуть у шинках. І вони навіть у комендантську
годину масово нишпорить у дворах де балуються
коксом, алкоголем….влаштовують моторошні мордобії.
Так б'ють один одного та і всіх тих хто тільки попаде
їм під руку, що мама не журись. І б'ють вони таки
дуже міцно, та на жаль, що не кацапів окупантів.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:18 Ответить
Герб
Наказ
Забороняється видача шкільних сніданків, учням, що перед заняттями не зайшли до тцк

Директор пічать підпісь.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:21 Ответить
Не всі гудуть в шинках, не всі балуються коксом і алкоголем, це робить так звана" золота молодь ", мажорчики
показать весь комментарий
13.01.2025 21:34 Ответить
Ну кокс дорогий, то ним балуються лише мажорчики. Але бухає і траву курить у мене на районі не золота молодь, а банальна гопота малолітня. Бо я живу не на Печерську і не в Кончі, а на Святошино... Влітку щоночі бухі волали під вікнами і в коменданську годину теж. Копи приїжджали і от цю бидлоту от якраз треба би бусифікувати, а ніззя ж, бо 25 рочків не виповнилося!
показать весь комментарий
13.01.2025 22:11 Ответить
так чого ж ти не бусифікував їх, ухилянт?
показать весь комментарий
13.01.2025 22:28 Ответить
А чому закон порушують вони, а ухилянт я? У мене всі дані оновлені, все ок...
показать весь комментарий
13.01.2025 22:32 Ответить
тому що ти не в зсу. і тому що ти призиваєш військових-тцкашників порушувати закон, бусифікувати.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:34 Ответить
Нік ти вибрав собі хороший а сам ти козел
показать весь комментарий
13.01.2025 23:06 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2025 21:18 Ответить
Ой, досить на концерті Славка Вакарчука паруочку мобілізували, ото де скигління було.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:23 Ответить
Скільки будеш косити ??? Ти присягу давав?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:07 Ответить
Я не ти. Косити не в моїх правилах.
показать весь комментарий
14.01.2025 06:50 Ответить
В буковелі мобілізують самих тцкашників і відправлять в семье пекло. Бонзів чіпати ніззя.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:06 Ответить
мобілізуйте поліціянтів, працівників міграційної служби , ТСЦшніків , прокурорських і от мільйон бійців буде.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:23 Ответить
👍
показать весь комментарий
13.01.2025 21:29 Ответить
Та нє, не можна, там все вагітні інваліди з пораненнями.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:30 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/04/12/7159726/ Секретні дані Пентагону

"В "слитом" документе под названием "Россия/Украина - оценка боевой стойкости и истощения", пишет Reuters, потери России оцениваются в 35,5-43 тысячи убитыми в бою и 154 180 тысяч ранеными, то есть всего в 189,5-223 тысячи.
Украина же, как утверждается якобы в документе Пентагона, понесла в целом от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными,"

Різниця в 2 рази, по даним Пентагону

"https://epravda.com.ua/rus/news/2024/02/14/709929/ По состоянию на зиму 2024 года в Украине теоретически есть 11,1 миллиона мужчин, подлежащих мобилизации"
"В России - примерно 39 миллионов мужчин призывного возраста"

Різниця майже в 4 рази

Якщо радники вірять оцінкам своєї розвідки, то не зрозуміло що на їх думку вирішить питання зниження віку до 18 років - все рівно буде в 2 рази менше потрібного

Компенсувати розрив можливо тільки зброєю

Приймайте закон та бюджет з розрахунку, щоб співвідношення з 1:2, змінилось на 1:6, який буде привязаний до зниження моб.віку

Щоб потім не казати, що "склади пусті", "хтось заважає" і т.п.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:34 Ответить
Головний редактор цього ресурсу з дня у день каже, що проблема не у зброї, а у якості командування. Що саме безтолкові командири на чолі з верховним винні у всіх провалах армії. Що на місцях де командири адекватні - фронт стоїть.
Ну і порівнювати армії лише кількістю, є приклад Ізраїлю. Трішки краща зброя, але в декілька разів менший мобресурс, і все одно перемагали.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:44 Ответить
Тобто знижувати до 18років, немає потреби
Потрібно тільки замінити керівництво?

Чому редактор не публікує новини англійскьою, щоб радники зрозуміли причину

З Ізраїлем є відмінності:
- коли програвали, замість мобілізувати всіх - віддали наказ застосувати ядерну зброю
США замість того, щоб давати поради "що робити", або "чекати 3 дні" - почали відразу перекидати зброю, включаючи танки та літаки. При тому, що Европа не надала територію для дозаправки, та шукали альтернативні маршрути
- по факту пощастило, що сили вторгнення були не скоординовані, та поодинці вдалось їх розбити.
США не заважали, та не давали порад "почекати", поки надійде ще "31 танк", і т.п. Як було в Україні "з контрнаступом", пригожиним, або "не завдавати удару по відступаючим з Херсону"
показать весь комментарий
13.01.2025 22:04 Ответить
Треба знижувати, але це не допоможе, якщо далі будуть командувати зрадники та ідіоти.
Бутусов в першу чергу пробує достукатись до нашого керівництва, напевно.
Не буває одинакової війни, але на те вона історія щоб чогось вчитись.
США попереджали про війну ще в жовтні 21-го, постійно, кожен місяць, а ближче до початку майже щодня, враховуючи скільки вони зробили для нас - ми маємо лише дякувати та слухатись, а не борзіти все більше.
Наша головна проблема сидить у Києві, і поки вона там - буде лише гірше.
показать весь комментарий
13.01.2025 23:44 Ответить
У ізраілі зовсім інша картина, у них 1 повна перевага у озброєнні, 2 у них повна перевага у повітрі, 3 у них справедлива мобілізація(загинув син міністра), 4 офіцери йдуть ПЕРШИМИ у бій.
Ми совок недобитий, тому рано чи пізно нас чекає крах у війні з набагато більшим та потужнішим совком.
Мясо на мясо, все це єдина тактика яку вивчили генерали у совкових училищах.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:53 Ответить
Так зараз середній вік українських військовослужбовців складає більш як 42 роки. Відповідно, українська армія вважається самою найстарішою у світі. Це неприпустимо.
А ось кацапи (росіяни) вже ухвалили суворий закон для окупованих українських територій, там вони затвердили призовний вік від 18 до 30 років. Тобто до їх окупаційного війська забирают саме молодих українських людей. Це, до речі, найоптимальніший вік для любої армії, коли людина більш мобільна, ефективна та придатна для виконання різноманітних завдань під час штурмових та оборонних операцій з відповідними фізичними навантаженнями". І видно буде так що "народ,
який не поважає свою армію, буде годувати і вмирати за чужу".(Клаузевіц)
показать весь комментарий
13.01.2025 21:36 Ответить
От свою дитину й пошлеш
показать весь комментарий
13.01.2025 21:49 Ответить
Ну ти і тупий, українська армія одна з найстаріших в світі, бо Україна це одна з найстаріших по категоріям населення країна. Армія просто це відображає. Ти можеш в кружок якийсь піти чи на базар, будь куди.
Там теж середній від буде 42.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:24 Ответить
Старішають взагалі-то абсолютно всі європейські нації... А тепер подивіться на їх армії!
показать весь комментарий
14.01.2025 00:10 Ответить
Альоооо, "взагалі-то" це саме з України чкурнули мільйони роботоздатних людей. Жодна з країн Європи такого нищівного удару по демографії не зазнавали. Тому не треба жопу з пальцем зрівнювати.
Це не кажучи, що коефіціент народжуваності український найнажчий в Європі - тобто юнітів на майбутні війни не буде взагалі.
І що саме я повинен подивитись? Армії в них абсолютно небоєздатні і служать там за контрактом. А не в буси ТЦК швиряють.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:17 Ответить
Тому й не боєздатні що виключно контрактники.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:23 Ответить
Він діло говорить, але з поглядом на власну країну. Він не враховує генералів-м'ясників, яким будь-яка кількість мобілізованих "по зубам". Та й зниження віку це черговий виток корупції у тцк та мсек.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:40 Ответить
Все літо влада риго-зелених тварин вивозила ухилянтів за кордон, а зараз хочуть ще й дітей знищити! Підлоти, ви створіть умови, щоб добровільно йшли!
показать весь комментарий
13.01.2025 21:44 Ответить
25 річна дитина.
показать весь комментарий
13.01.2025 21:51 Ответить
.... треба мотивувати пристойними зарплатами,та маємо спостерігати справедливість .
Почати треба з кварталу, ментів та інших рішал.
Нагадую ,маємо відчувати ,що є справедливість ,що залучаються всі без винятку для захисту держави.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:00 Ответить
воювати будуть всі
показать весь комментарий
13.01.2025 22:03 Ответить
Не будуть усі воювати.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:09 Ответить
"...ми надаємо величезні обсяги військового обладнання...",-

у минулорічних пакетах допомоги задекларовані тільки витратні матеріали (********** різних типів), послуги (навчання, логістика, ремонт) та допоміжна техніка (інженерна, патрульна).
Бойової техніки-мізер.
Я так розумію, у аеропорт Жешува потрібні молоді вантажники, бо бронетехніки не надавалося, нові частини озброювати нічим.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:07 Ответить
А шо слабо Салли переконати свого партнера Дерьмака. Чи обідився, бо ліваки з Демпартії злучилися з Магою а його в двері не пускають.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:11 Ответить
Чмо Салліван закликаючи до мобілізацію з 18 років, мабудь бере до уваги мобілізацію яка проводилась в США, але забуває що Американців 335 млн, і в них немає проблеми з народженням і демографією, в Україні в якій смертність втричі більше народженості, і якщо подивитись статевою-вікову піраміду то в них молодих людей(18-25) більше ніж інших груп, в той час як в україні молодь віком 18-25 то є найменш чисельна статево-вікова група населення, їх всього 1.3% від кількості населення, я не розумів і не розумію цієї логіки , чоловіки у віці 25-60 не змогли закінчити війну , а молодь у віці 18-24 років зможе? Бо що? бо краще навчена воювати? чи КАБИ збивати ? Проблема не у віці, а у нашому керівництві, яке є корумповане і совкове, бо нашим генералом скільки не дай людей, хоч китайську армію дай, а толку не буде, допоки не будуть берегти особовий склад , бо всю війну наші генерали воють так, наче це нас 140 млн, а не кацапів
показать весь комментарий
13.01.2025 22:18 Ответить
саліван гандон, ми не можемо воявати як рашка людьми, дайте томагавків і дозвольте ними лупашити по мордору без обмежень
показать весь комментарий
13.01.2025 22:18 Ответить
війни без піхоти НЕ буває !

нажаль.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:34 Ответить
Згоден. Але. Як там в умних книжках НАТО. Спочатку ракетні удари, потом авіація бомбить, потім арта добива недобите, потім заходять танки та інша бронетехніка, а вже потім піхота - зачищає недобитків. А не навпаки, як хоче цей світлосиній підор@с саліван
показать весь комментарий
14.01.2025 00:58 Ответить
так, але є "право чобота" -
лише там де є піхота, територія може вважатись завойованою

.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:59 Ответить
так я про піхоту і не забув, написав
показать весь комментарий
14.01.2025 10:06 Ответить
Nub
За Томагавками черга стоїть. З таких країн, як, приміром Японія, Голандія.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:51 Ответить
якщо пріоритети інші то нічого ми не вдієм, хай нищать 18-літніх, тільки з таким підходом українці швидко закінчаться
показать весь комментарий
14.01.2025 10:09 Ответить
Ну знизять вік. І що це дасть? Ще якийсь час втримається фронт, але не треба думати що довго - бо це ця країна і так вже в демографічній сраці, якої не бачив світ. Ресурс 18-15 дуже обмежний, набагато менший за 40+. Тому він швидко вичерпається. Це якщо ще припустити, що 18-25 взагалі з якогось бодуна захочуть вмирати за цю країну, а не порозбігаються одразу.
Чи тут є ще тупоголові, які вірять що 18-25 здобудуть омріяну "пердомогу" войовничим пенсам? Спочатку вірили в святі Джевеліни, потім Хаймерси, за ними Абрамси та F-16, а тепер всі надії деградували до молодих шкіряних торпед? Ні, вони тільки зможуть на деякий час відтермінувати поразку і не більше.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:20 Ответить
В 1940р, Фінляндія була в такому ж становищі як і Україна в 2024, совкова орда перла вперед незважаючи на втрати. Але у фінів був Маннергейм який фактично врятував Суомі змусивши політичне керівництво країни підписати мирну угоду/капітуляцію, довелося навіть віддати частину території яку совєти не захопили. Всім прихильникам війни до перемоги Маннергейм відповідав, що мир потрібно укладати поки армія ще боєздатна ,а продовження війни -захоплення всієї країни.
Біда України в тому, що у нас немає Маннергеймів, а є влада та еліти з вихідців богообраного народу з маніакальною схильністю до збагачення заради якого вона ладна кинути всіх українців на убій.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:25 Ответить
відповідь невірна !

крім Маннергейма у фінів була сила волі битись до кінця.

йося вірно зрозумів, що навіть захопивши всю Фінляндії він одержить одні лише проблеми з її окупацією

а в Україні - "какая разніца" і все більше знову розмовляють російською...

.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:33 Ответить
От тільки однієї сили волі фінам не вистачило щоб зупинити наступ 760 тисяч орків при підтримці флоту та авіації.
Цитата з Вікі .На початок весни керівництво Фінляндії вичерпало усі можливості у пошуку міжнародної підтримки. Крім постачання зброї, яке велося Великою Британією і Францією та невеликих загонів добровольців і моральної підтримки Скандинавських країн, розраховувати було ні на кого. Після прориву «лінії Маннергейма» Фінляндія свідомо була не в змозі стримати наступ Червоної Армії.
Також дуже цікава цитата про союзників Суомі .З метою заохотити фінів продовжувати боротьбу французький прем'єр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%94 Даладьє був готовий запропонувати їм щедру допомогу, не дуже переймаючись тим, чи буде спроможний виконати обіцяне".
Сполучені Штати не мали ніякого інтересу захищати Фінляндію. З іншого боку американський народ виразно співчував фінам.
Як кажуть: історія повторюється .
показать весь комментарий
13.01.2025 22:58 Ответить
Постачання зброї в період Зимової війни з боку Британії і Франції не було дуже суттєвим. Значно більше за кількістю надали Швеція і Данія, хоча це було здебільшого стрілецьке і легке озброєння. Фіни мали дуже обмежену кількість протитанкових засобів і спромоглися замінювати їх "коктейлями молотова". Кацапи поклали більше 600 тисяч, бо поранені швидко замерзали. Але і фіни втратили біля 100 тисяч, що становило 40% війська і було критичним для 2 мільйонної на той час нації. Фінські втрати для України - це мільйон на 5 мільйонів московитів.
показать весь комментарий
14.01.2025 02:51 Ответить
Різниця між Маннергеймом і нашими політиками і генералами , в тому, що він був дійсно патріотом власної держави і народу, а не думав про рейтинги, вибори, і медалі, а про таких "персонажів" як Зеленський, Буданов, та інших які говорили про "Кофе в Криму" і про "все хороше, і проти всього поганого" він говорив: "Чим більше оптимізму та впевненості у перемозі, тим важча катастрофа для того, хто вже вважав труднощі подоланими, а супротивника розбитим".
показать весь комментарий
13.01.2025 22:42 Ответить
більше простіть відео як ТЦК затримують ухилянтів, тоді й 17-ти літніх доведеться призивати....
показать весь комментарий
13.01.2025 22:28 Ответить
постіть відео
показать весь комментарий
13.01.2025 22:36 Ответить
тут або "невинні ухилянти" або мобілізація з 18-ти.

вибір знову за "мудрим нарітом"

.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:39 Ответить
ЗЕленський приховує від мобілізації цілу 500-тисячну армію військових, міліцейських, пожежних, прокурорських, суддівських та інших бюджетних пенсіонерів віком до до 55 років!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 00:26 Ответить
Хтось з політиків казав, що в Україні 500 тис офіцерів запасу, каже ми всі професіонали нам ніхто не страшний, а сам той офіцер перший втік, це для них бригади штампують щоб всі могли УБД получіть і ордена
показать весь комментарий
14.01.2025 00:42 Ответить
500 тис. офіцерів запасу - це хіба включно з тими, хто в універі воєнку закінчив і жодного дня не служив.
Бо офіційна статистика ось - 156 тис. військових пенсіонерів віком до 60 років.
https://portal.lviv.ua/news/2024/02/10/v-ukraini-ne-sluzhat-156-tysiach-vijskovykh-pensioneriv-iakym-nemaie-60-rokiv
показать весь комментарий
14.01.2025 00:48 Ответить
це не важливо !

головне - 500 000 тільки одних !!! офіцерів запасу до 55 !! років

а скільки ще унтєров та фельдфебелів?
ого-го !
навіщо нам ТЦК та мобілізація ?

.
показать весь комментарий
14.01.2025 02:04 Ответить
Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:52 Ответить
рано чи пізно ми до цього дійдемо.
краще раніше.
була можливість залучити навчений американцями афганський спецназ, але - профукали

як на мене, то краще комбатант-негр, який захищає свою нову Батьківщину Україну, а ніж утопленик в Тисі, який кидає напризволяще своїх рідних

.
показать весь комментарий
14.01.2025 02:09 Ответить
Ще один сцикун нам ''радить''...
показать весь комментарий
14.01.2025 01:20 Ответить
Цуко , слов нет , вообще смотрели население России вместе взятых прилегающих недругов , бурятов куятов , и всю остальную насекомую нечисть ? Притом ***** еще не мобилизовал всех, Украине нужны самолеты ракеты ПВО припасы , размещению иностранных миротворцев в Украине , но не заборы людских жертв в конце концов , умище должно быть , оружие но не лопаты , лопаты были в прошлом, как предлагал воевать Кулеба...
показать весь комментарий
14.01.2025 01:28 Ответить
"право чобота" - лише піхота може контролювати територію

.
показать весь комментарий
14.01.2025 02:11 Ответить
В дупу засунь собі застаріли 100 років назад правила.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:15 Ответить
21 рік.
показать весь комментарий
14.01.2025 01:52 Ответить
160 тисяч українців з 18 років брали участь у жахливій війні 1979-1989р.
в Афганістані. До слова, за офіційною але за дуже заниженою статистикою
в срср було всього 15 тисяч полеглих, а українців серед них нібито 4,5 тисячі
а насправді набагато більше. Ну я на що усср ( окупаційна назва ) яка була
колонією в страшный в'язниці народів срср була потрібна та кривава війна
за десятки тисяч км. від свого дому? Тепер Україна поки що незалежна держава,
але з такою мобілізацією знову може стати колонією московії. І тоді сотні тисяч українців всі - всі з 18 років будуть масово гинуть по вказівки кремля вже у війні
проти Європи. Воюючи на боці своїх лютих ворогів окупантів проклятих кацапів..
показать весь комментарий
14.01.2025 03:52 Ответить
Ще один "спеціаліст"! Він не бачить, що українською армією керує московит Сирський. І перемога В ПРИНЦИПІ неможлива.
показать весь комментарий
14.01.2025 07:21 Ответить
Америка і Європа - краще дайте багато грошей, ми, замість вбивати свою молодь, оголосимо рекрутинг по всьому світу. Впевнений, найманців, які БАЖАЮТЬ воювати за гроші, знайдемо чимало. В тій же Сирії росіян ненавидять … просто не мають коштів на війну їхати.
заодно і рівень безробіття в світі понизимо.
показать весь комментарий
14.01.2025 08:23 Ответить
пошел на фуй
показать весь комментарий
14.01.2025 09:29 Ответить
А шо за страсти вокруг так называемых дитэй? Они бухают и тусуются по-взролому задолго до 18-ти, а как воевать так воны диты.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:57 Ответить
вони наполягають і вангую що Потужний прийме рішення підвищити мобілізаційний вік до 70-и років. Пенсіонера набагато легше бусифікувати, бо більшість в цей вік вже не здатні пробігти і 30-и метрів
показать весь комментарий
14.01.2025 10:09 Ответить
Якщо підлікувати 50-60 літніх, то забігають не гірше молодих. Комусь треба корекція зору, комусь уколи у суглоби, майже всім гастроентерологія. У порівнянні з всякими видатками на війну не так дорого. Хтось чув про програму оздоровлення мобілізованих? Мобілізувати молодого обійдеться дорожче. Покаліченому старому пенсію доведеться виплачувати 20 років, а молодому 50 років.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:22 Ответить
Сцикливий радник сцикливого президента наймогутнішої держави світу щось нам рекомендує. Просрали все, що могли й лізуть когось вчити.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:36 Ответить
Ось так і падають маски глобалізму з політичних естеблішментів. Замість технологічних заводів і дальнобійної зброї - депопуляція, корпоратизація і міграція.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:53 Ответить
А Салліван не хоче порадити новій адміністрації ввести в США примусову бусифікацію 18-25 річних американців. Цікаво, щоб сказало американське суспільство, якби вулиці їх міст заповнили бусіки тцк, які б крутили 18-25 річну пацанву.
А українцям от радити таке не соромно. Блд.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:19 Ответить
МВС присягу не давали?
Мсек, тцк?
300 тис людей!
Нічні клуби Львова і Києва...
Буковелі...
Солотвино...
Суки! Всі продажні політики!
Війна напевно далеко від Києва!
Бо на початку Київ захищали ТРО!
показать весь комментарий
15.01.2025 01:34 Ответить
Страница 3 из 3
 
 