Проблема нехватки людей на фронте в Украине стала "более острой", нужно снизить возраст мобилизации, - Салливан

Советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине придется принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, однако это суверенное решение Киева.

Об этом Салливан сказал в интервью Bloomberg Television, сообщает Цензор.НЕТ.

У него спросили, что он думает о заявлении своего преемника Майка Уолца, который накануне заявил, что Украина сталкивается с серьезной нехваткой человеческих ресурсов, поскольку призывной возраст не составляет 18 лет.

Салливан в ответ напомнил, что Украина снизила призывной возраст с 27 до 25 и приняла еще ряд изменений, чтобы облегчить вступление в Силы обороны людей моложе 25 лет.

Но вы должны признать, что проблема личного состава в Украине в течение последнего года стала более острой. Потребность Украины полностью укомплектовать бригады и батальоны в то время, как мы предоставляем огромные объемы военного оборудования, стала больше. Мы говорили об этом прямо, - подчеркнул Салливан.

Он отметил, что команда Байдена проинформировала об этом команду Трампа.

"Посмотрим, как теперь это будет развиваться в дальнейшем. В конце концов, это суверенное решение, которое Украина должна принять сама. Но мы четко, даже публично, отмечали, что вопрос человеческих ресурсов является важным. Это то, с чем Украина должна справиться, даже когда мы делаем свою часть, обеспечивая их боеприпасами, в которых они нуждаются", - резюмировал Салливан.

Напомним, ранее в Госдепе заявляли, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

