В Торецке ухудшается оперативная обстановка, - DeepState

Россияне постепенно просачиваются в Торецк и забирают его под свой контроль.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что, в частности, продолжаются активные бои в центаральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага.

Кроме того, происходит частая фиксация кацапской пехоты между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах населенного пункта. Эти два района застроены частным сектором, в котором пехота противника постоянно пытается укрыться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города.

"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки. Поражение по кацапне в большинстве случаев осуществляется fpv-дронами и сбросами с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага и это очередное доказательство того, насколько эти средства необходимы нашим военным и каким важным является приобщение общества в закрытии этой потребности", - отмечают осинтеры.

Также читайте: Войска РФ продвинулись в Часовом Яру, Торецке и возле еще 6 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Также продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который кацапы практически весь оккупировали. Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но подразделения, которые держат оборону в данной зоне ответственности умножают все попытки врага на ноль.

"Эффективное использование средств, людей и тактической обстановки дает свои результаты и увеличивает количество дохлой русни. В частности, стоит выделить работу бойцов 12 БрСпП "Азов". Битва за город продолжается..." - резюмируют осинтеры.

Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, по состоянию на сейчас, российские войска, вероятно, контролируют не менее 70% Торецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, - 28 ОМБр. ФОТОрепортаж