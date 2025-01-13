В Торецке ухудшается оперативная обстановка, - DeepState
Россияне постепенно просачиваются в Торецк и забирают его под свой контроль.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что, в частности, продолжаются активные бои в центаральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага.
Кроме того, происходит частая фиксация кацапской пехоты между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах населенного пункта. Эти два района застроены частным сектором, в котором пехота противника постоянно пытается укрыться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города.
"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки. Поражение по кацапне в большинстве случаев осуществляется fpv-дронами и сбросами с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага и это очередное доказательство того, насколько эти средства необходимы нашим военным и каким важным является приобщение общества в закрытии этой потребности", - отмечают осинтеры.
Также продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который кацапы практически весь оккупировали. Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но подразделения, которые держат оборону в данной зоне ответственности умножают все попытки врага на ноль.
"Эффективное использование средств, людей и тактической обстановки дает свои результаты и увеличивает количество дохлой русни. В частности, стоит выделить работу бойцов 12 БрСпП "Азов". Битва за город продолжается..." - резюмируют осинтеры.
Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, по состоянию на сейчас, российские войска, вероятно, контролируют не менее 70% Торецка.
Генерал Марченко як офіцер повинен був застрелитись ще весною 2019 коли закупав не якісні бронежилети форму палатки.....і тд..,а так прийшлось пороху викуповувати шоб лишнього не ляпнув
От "оперативна обстановка" і погіршилася - Зеленський з Єрмаком отримали інформацію від військових і змогли підказати рашистам, як краще "посувати кордони України". Все логічно.
Хто забув: https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
А над тією зброєю , що привозить ПОРОХ пАтужно ірже придула із супутником-невидимкою((