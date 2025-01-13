РУС
В Торецке ухудшается оперативная обстановка, - DeepState

Зруйновані багатоповерхівки в Торецьку

Россияне постепенно просачиваются в Торецк и забирают его под свой контроль.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что, в частности, продолжаются активные бои в центаральной части города, которая характерна наличием многоэтажек, и которые к сожалению, буквально все, перешли под контроль врага.

Кроме того, происходит частая фиксация кацапской пехоты между терриконами в северной части Торецка и западных окраинах населенного пункта. Эти два района застроены частным сектором, в котором пехота противника постоянно пытается укрыться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и занятия города.

"Не будет новостью, если в ближайшем времени северная часть города перейдет под полный контроль врага, ведь бесконечное применение пехоты, которую трудно находить среди застроек дается в знаки. Поражение по кацапне в большинстве случаев осуществляется fpv-дронами и сбросами с Mavic, что демонстрирует эти средства как основные по уничтожению врага и это очередное доказательство того, насколько эти средства необходимы нашим военным и каким важным является приобщение общества в закрытии этой потребности", - отмечают осинтеры.

Также читайте: Войска РФ продвинулись в Часовом Яру, Торецке и возле еще 6 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Также продолжаются бои в микрорайоне "Забалка", который кацапы практически весь оккупировали. Не прекращаются попытки штурма в направлении Щербиновки и Леонидовки, но подразделения, которые держат оборону в данной зоне ответственности умножают все попытки врага на ноль.

"Эффективное использование средств, людей и тактической обстановки дает свои результаты и увеличивает количество дохлой русни. В частности, стоит выделить работу бойцов 12 БрСпП "Азов". Битва за город продолжается..." - резюмируют осинтеры.

Ранее сообщалось, что по данным британской разведки, по состоянию на сейчас, российские войска, вероятно, контролируют не менее 70% Торецка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, - 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

Донецкая область Торецк Бахмутский район война в Украине
Топ комментарии
+9
Уявив оце як залужний там бідний в Британії тій мучиться.... Не спить мабуть бідний..про Україну та народ думає
13.01.2025 21:10
+6
Коли до вас, юродивих дійде, що справа ге в Залужному. Разом з ним з армії вигнали генералітет, який успішно протистояв кацапам з 2014-го року, який облаштовував лінії оборони, що подекуди тримаються дотепер, який протистояв і у перші місяці повномасштабного вторгнення (генерал Марченко у Миколаєві наприклад). Ваше фсьо позбавило ЗСУ ствнового генеральського хребта. А ви лижіть далі і готуйтпся до виборів.
13.01.2025 21:37
+5
13.01.2025 21:05
13.01.2025 21:05
Уявив оце як залужний там бідний в Британії тій мучиться.... Не спить мабуть бідний..про Україну та народ думає
13.01.2025 21:10
І що це ти таке бовкнуло? Хотіло згострити? Так, Залужний у Лондоні справді не бідує, і не з власної до речі ініціативи- бідують бійці на фронті і сиплеться оборона. А ти і далі умнічай і язик гостри, щоб брити зелені дупи.
13.01.2025 21:24
Та бачили як він не хотів... Аж цілував гада в знак подяки
13.01.2025 21:31
Коли до вас, юродивих дійде, що справа ге в Залужному. Разом з ним з армії вигнали генералітет, який успішно протистояв кацапам з 2014-го року, який облаштовував лінії оборони, що подекуди тримаються дотепер, який протистояв і у перші місяці повномасштабного вторгнення (генерал Марченко у Миколаєві наприклад). Ваше фсьо позбавило ЗСУ ствнового генеральського хребта. А ви лижіть далі і готуйтпся до виборів.
13.01.2025 21:37
Ну і де твої хенерали?? Чого мовчать?? Чого язики в жопи повтикали??
Генерал Марченко як офіцер повинен був застрелитись ще весною 2019 коли закупав не якісні бронежилети форму палатки.....і тд..,а так прийшлось пороху викуповувати шоб лишнього не ляпнув
13.01.2025 21:55
А де мають бути відставлені з армії генерали? На Майдані? Майданити під час воєнного стану законно? Чого ти так закликчюш до порушенн, закону? В тебе Залужний не мав виконувати команду Зєлєнского генерали мали опиратися звільненню і будувати барикади... Ти диверсант? Провокатор? 🤔
13.01.2025 22:48
🤣🤣🤣🤣крім сміху твій потяг до виявлення диверсантів не викликає...🤣🤣🤣🤣
13.01.2025 23:00
О! Саюпалився! То явно істеричний сміх. Від ого у тебе істерика? Від того, шо спалився, чи від того що на тво' опуси ніхто не ведеться? 🤔
13.01.2025 23:13
Я тобі скажу..🤣🤣🤣... По секрету ..🤣🤣🤣..як шпигун і диверсант....🤣🤣🤣завжди сміюсь коли маю справу з ДУРНЯМИ🤣🤣🤣
13.01.2025 23:22
Так розумію, розумні з тобою справи мати не хочуть? 😊 Це напевне важко так - весь час сміятися. Нічого, не переживай, скоро і дурні тебе розкусять. 😊
13.01.2025 23:34
гнида казала - я в місяц роблю 20 САУ Богдана - це вже повинно бути більше 200 штук. Та поставь їх, якшо ти в черговий раз не спи....ів, та гахни та змети рашисьів з погіршуючих напрямках. Просто збрехав у черговий раз. Ні САУ, ні б/к - нічого воно не робить для збереження диттів військових та Українських земель. Кончена гнида.
13.01.2025 21:15
Та щось він наплутав. 20 таких стовбурів на місяць - можуть свердлити хіба що в Дюсельдорфі.
13.01.2025 22:12
Нічого воно не переплутало - воно в черговий раз збрехало - https://epravda.com.ua/news/2024/10/30/721235/
13.01.2025 22:47
до жителів торецька прийшов час поржать
13.01.2025 21:16
. Який же ти ДЕБІЛ
13.01.2025 21:20
біжи мобілізуйся і синів з собою прихопи бо порошенко прийде і все вкраде я тобі точно кажу
13.01.2025 21:26
Ти реальний дегенерат чи прикидаєшся ???
13.01.2025 21:27
контрольований відступ…, сили ворога переважають… десь так…
13.01.2025 21:17
Нарешті в новинах почали кацапню називати кацапнею.
13.01.2025 21:18
А бурятів як правильно називати?
13.01.2025 22:02
Зеленський заслухав військових про стан справ на фронті. Фотки такі потужні були. І Єрмак такий супер-потужний сидів. І морди у Зеленського з Єрмаком були героїчно небриті.
От "оперативна обстановка" і погіршилася - Зеленський з Єрмаком отримали інформацію від військових і змогли підказати рашистам, як краще "посувати кордони України". Все логічно.
Хто забув: https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
13.01.2025 21:39
"погіршення ситуації ,має, згідно оманського задуму на меті ,майбутню окупацію української території.Коли робиться доклад про "погіршення ситуації" певної території, варто чекати її окупації рашистом.
13.01.2025 21:49
Ну нащо витрачати 5 млрд на мавіки, якщо їх можна пообіцяти вкроїнчикам?
А над тією зброєю , що привозить ПОРОХ пАтужно ірже придула із супутником-невидимкою((
13.01.2025 21:57
 
 