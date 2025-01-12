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Оккупанты в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, - 28 ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Торецке Донецкой области российские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы отвести от себя внимание и замаскироваться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как отмечается, аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады зафиксировали очередное нарушение правил ведения войны российскими военными. В частности, переодетый враг был замечен во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности.

Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться.

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Окупанти в Торецьку перевдягаються в цивільне

"Однако их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие. Впрочем, это все равно усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что движется", как это делают оккупанты", - говорится в сообщении 28 ОМБр.

Также читайте: 28 ОМБр о тактике россиян на Торецком направлении: штурмуют группами до 20 человек и плотно применяют дроны

Окупанти в Торецьку перевдягаються в цивільне
Окупанти в Торецьку перевдягаються в цивільне

Автор: 

Донецкая область (9784) Торецк (469) 28 отдельная механизированная бригада (187) ДРГ (100) Бахмутский район (418)


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Топ комментарии
+15
Стріляти нах - якшо ти не вб"єш иого - то він вб"є тебе
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12.01.2025 13:40
+6
" А Динамо бєжіт? Все бегут...А паспорта трєнєр потом паднєсьот" (с) Доцент
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12.01.2025 13:42
+6
Зачем переодеватся в гражданское? Надо было "троянского коня" создать в масштабе один к одному залесть внутрь и в Торецк отправить. В античные времена этот "номер" прокатил.
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12.01.2025 13:50
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Стріляти нах - якшо ти не вб"єш иого - то він вб"є тебе
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12.01.2025 13:40 Ответить
" А Динамо бєжіт? Все бегут...А паспорта трєнєр потом паднєсьот" (с) Доцент
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12.01.2025 13:42 Ответить
неможливо перемогти в бою коли ворог мухлює
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12.01.2025 13:45 Ответить
Зачем переодеватся в гражданское? Надо было "троянского коня" создать в масштабе один к одному залесть внутрь и в Торецк отправить. В античные времена этот "номер" прокатил.
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12.01.2025 13:50 Ответить
Незбагненна свинособача логіка.
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12.01.2025 13:52 Ответить
значить треба стріляти у все...бо це спонукає кацапів поширювати таку тактику
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12.01.2025 13:56 Ответить
Так і ждуни можуть попасти під роздачу.
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12.01.2025 14:05 Ответить
Ждуни сидять глибоко по підвалах а не з рюкзаками і в броніках бродять по місту.
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12.01.2025 14:26 Ответить
І куди дивиться ТЦК цивільні вільно ходять по Торецьку!
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12.01.2025 13:58 Ответить
Цивільні Торецька не народжені для війни та ім Україна нічєво нє дала штоби умірать за Зєлєнского.
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12.01.2025 14:12 Ответить
куди дивиться Працівники органів внутрішніх справ України - чому не контролюють пАспортний контроль ..... бьезобразіе
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12.01.2025 14:26 Ответить
То типовий донбаський одяг-спортивні костюми Адідас місцевих пацанчіків
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12.01.2025 14:01 Ответить
Кацапи - дохлий скот (навіть коли ще дихають).
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12.01.2025 14:08 Ответить
Валіть усіх..
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12.01.2025 14:15 Ответить
Цівільні з броніками? Ага. Валіть всіх даже не сумнівайтеся ні секунди.
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12.01.2025 14:24 Ответить
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12.01.2025 15:51 Ответить
 
 