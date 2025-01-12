Оккупанты в Торецке переодеваются в гражданскую одежду, - 28 ОМБр. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Торецке Донецкой области российские военные переодеваются в гражданскую одежду, чтобы отвести от себя внимание и замаскироваться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как отмечается, аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28-й бригады зафиксировали очередное нарушение правил ведения войны российскими военными. В частности, переодетый враг был замечен во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности.

Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться.

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"Однако их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие. Впрочем, это все равно усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что движется", как это делают оккупанты", - говорится в сообщении 28 ОМБр.

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