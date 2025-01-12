На Покровском направлении отбито 77 вражеских атак, на Курщине со вчерашнего дня идет бой, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В целом, как отмечается, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 45 КАБ. Кроме этого, осуществил почти пять тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 167 - из реактивных систем залпового огня. Использовал для поражения 1771 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов: Северск, Никифоровка, Покровск и Новопавловка Донецкой области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника и артиллерийской системе.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1750 человек. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 63 БпЛА, одну крылатую ракету, 64 автомобиля и две единицы специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

Также отмечается, что на Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в направлении Казачьей Лопани.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватчики 23 раза атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник совершил 27 попыток продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Также Генштаб информирует, что на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 77 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию, штурмуя украинские позиции в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Новопавловском направлении противник в течение суток атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.

Два раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник вчера наступательных действий не проводил.

Ситуация в Курской области

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков, один бой не прекращался, продолжается до сих пор. Кроме этого, вражеская авиация нанесла шесть ударов, применив семь КАБ, по территории РФ.

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Обстановка на Севере

Также в Генштабе отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов. Ведет разведывательную деятельность.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.