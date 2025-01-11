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Россияне продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом и еще около пяти населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвинулись в Торецке Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом и у еще пяти населенных пунктов Донецкой области.

Об этом вечером 11 января сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена, враг продвинулся в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом, у Воздвиженки, Надеждинки, Лысовки, Соленого и Большой Новоселки", - говорится в сообщении.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Читайте также: На Покровском направлении - высокая активность врага, в районе Торецка атаки отражены, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9784) Торецк (469) Орехово-Василевка (1) Новоселовка (58) Лысовка (7) Соленое (5) Воздвиженка (2) Надеевка (14) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+21
Ворог просунувся тому що у нас дві три чи навіть чотири України одна гниє в окопах друга шаритсі по бутіках Європи , третя робить бронь та інвалідність а четверта хапає на вулицях всіх підряд...а ви кажете єдина країна...єдиний то тільки марафон у телевізорі
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11.01.2025 23:11
+16
Довбані експерти з усіх утюгів віщали шо до зими наступ рашки видохнеться - вони не зможуть стільки часу наступати
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11.01.2025 23:05
+10
Чого це їм з союзниками на Банковій не просуватися вперед
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11.01.2025 23:18
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Довбані експерти з усіх утюгів віщали шо до зими наступ рашки видохнеться - вони не зможуть стільки часу наступати
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11.01.2025 23:05 Ответить
Чого це їм з союзниками на Банковій не просуватися вперед
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11.01.2025 23:18 Ответить
ну и рассказывали про кофе в крыму
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12.01.2025 07:51 Ответить
хз что за "эксперты". Хйло в феврале и в Крым полез и полномасштабную запилил. - все подмерзло, ездить удобно, кацапов много, трупами сильно не воняет опять же, в тепловизор лучше видно, ночь дольше и т.п.
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12.01.2025 09:02 Ответить
Не слухайте таких "експертів".
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12.01.2025 11:27 Ответить
Так других немає
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12.01.2025 11:34 Ответить
Ворог просунувся тому що у нас дві три чи навіть чотири України одна гниє в окопах друга шаритсі по бутіках Європи , третя робить бронь та інвалідність а четверта хапає на вулицях всіх підряд...а ви кажете єдина країна...єдиний то тільки марафон у телевізорі
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11.01.2025 23:11 Ответить
Об'єктивності заради, фронт почав сипатись ще при Залужному. Також не будемо забувати, що у 2023 році під час невдалого українського контрнаступу генерал Залужний займався своєю кандидатською дисертацією. Тому хто гірший, а хто кращий історія розсудить.
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12.01.2025 10:21 Ответить
Бутусов стверджує, що Сирський набагато гірший. Тобто історія вже ніби як розсудила.
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13.01.2025 15:19 Ответить
Печалька ,а зе банда потвори
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11.01.2025 23:31 Ответить
В цій державі чиновники не несуть ніякої відповідальності.
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12.01.2025 01:17 Ответить
Українські противники "бусифікації" таки перемогли.
Їхня боротьба дала результат - воювати нікому...
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12.01.2025 05:10 Ответить
бусифицированный воин- это пример 155 бригады, где 1700 бойцов самовольно покинули бригаду до наступления
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12.01.2025 07:52 Ответить
Ще забули додати, що "мобілізацію зірвано". Коронний вислів на цьому форумі, який не має ніякого сенсу. Це при тому, що мобілізація не припиняється майже три роки. Цікаво, якщо немає кому воювати, як же мобілізували 100 000 минулого року? Це офіційні дані. Також ви забули, що країна, з якою ми воюємо, самотужки виготовляє майже всю номенклатуру зброї та техніки, включно з авіацією та бомбами і ракетами
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12.01.2025 09:22 Ответить
Агітатори Бойка пропонують капітулювати і стати на коліна перед кацапами?
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12.01.2025 10:41 Ответить
Не знаю, питайте у "агітаторів" Бойко, якщо ви з ними спілкуєтеся
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12.01.2025 10:58 Ответить
На нари ішака тупорилого!
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12.01.2025 08:00 Ответить
"Потужно-переможний план" виконується з випередженням (узгоджених з кацапами) графіків.
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12.01.2025 10:55 Ответить
@ (переклад):
"Торецьк - Покровськ - В.Новосілка.
Пройшло 2 тижні. Нічого карколомного 7 армій + 20 стрілецьких полків рашистів не показали. Темпи просування суттєво знизилися і всі вони були в умовній "сірій зоні".
Найбільш активною є 90-та танкова дивізія, яка захопила одну висоту і протиснулася по "сіряку" на південних околицях Покровська. 51-а армія південного лугандону очікувано своїми трупами проповзла Курахове, фактично знекровивши себе у цих боях. Частини 8-ї армії зайнявши висоту у напрямку на Костянтинополь, нічого не змогли зробити з лінією фронту вздовж річки Сухі Яли, явно не виконавши своє завдання на "закриття" Курахівського виступу.
41-а армія хотіла щось показати у районі Воздвиженки. Там була "спірна" висота, яку вони продавили, наступаючи з Очеретенських "гірок".
Війська ВВО "бігають" навколо В.Новосілки без просування, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.
В Торецьку рашисти очікувано вийшли північну околицю міста.
Найближчим часом супротивник прагнутиме розвинути "успіх" у тих місцях, де на його думку він має "перспективи". Але для цього мабуть необхідно перекинути частину сил на "перспективні" напрямки. Посилити 90-ту танкову дивізію якимись частинами 41-ї армії, яка страждає фігнею у Воздвиженці, для того, щоб вийти на кордони Донецької області. А також поповнити знекровлену 51-у армію лугандонів, перекинувши частини на лівий берег р.Сухі Яли, який для ворога зараз як кістка у горлі.
Питання з В.Новосілкою гадаю на деякий час відкладеться, бо може "розірве дупу".
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12.01.2025 11:55 Ответить
Схоже у кацапів справи зовсім погані. Дякую за аналіз.
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12.01.2025 12:12 Ответить
Невже "кава в Криму" близенько?
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13.01.2025 15:22 Ответить
У ЗСУ все в шоколаді?
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12.01.2025 12:49 Ответить
Приклад злочинної з 2019року діяльності, зелєрмака СРАТЬєха для України!
Баканов з разумковим і резніковим, та Генпрокурори, можуть пояснити??
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12.01.2025 12:59 Ответить
ПЛАН ПЕРЕМОГИ москалів, триватиме доки буде при владі актуальне політичне керівництво України. Суміш опзж, популістів, горе-лібертаріанців, хапуг, злодіїв і шахраїв. Саме вони зацікавлені в унеможливленні створення сінергії в народі ( бо вона їх змете), а без неї країна приречена.
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12.01.2025 16:38 Ответить
Не сцить, все буде ок, у нас э два полонених корейця на Курщині! Якій перемоги ви ще хочете?
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12.01.2025 17:02 Ответить
Це іронія, чи серйоз?
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12.01.2025 17:21 Ответить
І був наступ на курській хутір 5 днів тому. Перемога за перемогою, яких ще українцям перемог не вистачає?
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13.01.2025 15:25 Ответить
Трамп дав володькі ще 6 місяців для потужного просування
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12.01.2025 21:25 Ответить
Судячи по ситуації і риториці натівських шлюз готується спланований злив України з подачі зелених виродків
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13.01.2025 00:17 Ответить
 
 