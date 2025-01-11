Россияне продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом и еще около пяти населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвинулись в Торецке Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом и у еще пяти населенных пунктов Донецкой области.

Об этом вечером 11 января сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена, враг продвинулся в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом, у Воздвиженки, Надеждинки, Лысовки, Соленого и Большой Новоселки", - говорится в сообщении.

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