Россияне продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом и еще около пяти населенных пунктов Донетчины, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики продвинулись в Торецке Донецкой области. Также враг имеет продвижение в Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом и у еще пяти населенных пунктов Донецкой области.
Об этом вечером 11 января сообщили аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена, враг продвинулся в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Зеленом, у Воздвиженки, Надеждинки, Лысовки, Соленого и Большой Новоселки", - говорится в сообщении.
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Їхня боротьба дала результат - воювати нікому...
"Торецьк - Покровськ - В.Новосілка.
Пройшло 2 тижні. Нічого карколомного 7 армій + 20 стрілецьких полків рашистів не показали. Темпи просування суттєво знизилися і всі вони були в умовній "сірій зоні".
Найбільш активною є 90-та танкова дивізія, яка захопила одну висоту і протиснулася по "сіряку" на південних околицях Покровська. 51-а армія південного лугандону очікувано своїми трупами проповзла Курахове, фактично знекровивши себе у цих боях. Частини 8-ї армії зайнявши висоту у напрямку на Костянтинополь, нічого не змогли зробити з лінією фронту вздовж річки Сухі Яли, явно не виконавши своє завдання на "закриття" Курахівського виступу.
41-а армія хотіла щось показати у районі Воздвиженки. Там була "спірна" висота, яку вони продавили, наступаючи з Очеретенських "гірок".
Війська ВВО "бігають" навколо В.Новосілки без просування, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.
В Торецьку рашисти очікувано вийшли північну околицю міста.
Найближчим часом супротивник прагнутиме розвинути "успіх" у тих місцях, де на його думку він має "перспективи". Але для цього мабуть необхідно перекинути частину сил на "перспективні" напрямки. Посилити 90-ту танкову дивізію якимись частинами 41-ї армії, яка страждає фігнею у Воздвиженці, для того, щоб вийти на кордони Донецької області. А також поповнити знекровлену 51-у армію лугандонів, перекинувши частини на лівий берег р.Сухі Яли, який для ворога зараз як кістка у горлі.
Питання з В.Новосілкою гадаю на деякий час відкладеться, бо може "розірве дупу".
Баканов з разумковим і резніковим, та Генпрокурори, можуть пояснити??