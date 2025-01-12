Общие боевые потери РФ с начала войны – около 808 250 человек (+1750 за сутки), 9756 танков, 21 839 артсистем, 20 289 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 808 250 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 808250 (+1750) человек,
танков / tanks - 9756 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 20289 (+18) ед,
артиллерийских систем - 21839 (+22) ед,
РСЗО - 1260 (+0) ед,
средства ППО - 1042 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 22021 (+63),
крылатые ракеты - 3018 (+1),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 33598 (+64) ед,
специальная техника - 3694 (+2)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Від перших обережних натяків і прогнозів, від публічних згадок особливо відважних лібералів про те, що "більшу частину Росії населяють неросійські народи, які мають право на самовизначення", - через колосальний символічний перелом (ми його належно ще не оцінили!) - вступ українського війська на землю Курщини - до точно сформульованого гасла
Ukraine says it captured two injured North Korean soldiers in Russia
111! одиниць знищеної техніки та 1750! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 808 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.