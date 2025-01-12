Общие боевые потери РФ с начала войны – около 808 250 человек (+1750 за сутки), 9756 танков, 21 839 артсистем, 20 289 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 808 250 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 808250 (+1750) человек,

танков / tanks - 9756 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 20289 (+18) ед,

артиллерийских систем - 21839 (+22) ед,

РСЗО - 1260 (+0) ед,

средства ППО - 1042 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22021 (+63),

крылатые ракеты - 3018 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 33598 (+64) ед,

специальная техника - 3694 (+2)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.