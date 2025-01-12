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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 808 250 человек (+1750 за сутки), 9756 танков, 21 839 артсистем, 20 289 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 808 250 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 808250 (+1750) человек,

танков / tanks - 9756 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 20289 (+18) ед,

артиллерийских систем - 21839 (+22) ед,

РСЗО - 1260 (+0) ед,

средства ППО - 1042 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22021 (+63),

крылатые ракеты - 3018 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 33598 (+64) ед,

специальная техника - 3694 (+2)

Также читайте: Если ВСУ отступят из Курской области, то 60 тысяч российских военных начнут оттуда масштабное наступление на Украину, - WP

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) ликвидация (3608) уничтожение (7040) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+18
Минув 3980 день москальсько-української війни.
111! одиниць знищеної техніки та 1750! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 808 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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12.01.2025 08:59
+17
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12.01.2025 07:59
+11
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12.01.2025 09:02
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Кількість кацапських дебілів не зменшується
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12.01.2025 07:49 Ответить
Воні вже від корейців будуть рожати . Будуть угрофінські корейці - і сторинка підробки під евррпейців закінчиться
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12.01.2025 08:06 Ответить
Дык, кацапи давно вже нам - як не рiднi, десь зо 7 000 рокiв. Це коли в наших землях з`явилися трипiльцi, зi своiм букетом гаплогруп, серед яких основна - це i2 . Ось таку гаплогрупу супутницю, до 24% мають украiнцi , кацапи такоi не мають(хiба що мають лише тi кацапи, котрi проживають на украiнських етнiчних землях, якi кацапи колись заграбастали , та не повнiстю викоренили там украiнську мову-Белгород, Курськ, Кубань...), хоча з кацапами у нас е спiльна колись киммерiйська гаплогрупа (R1a1 Z280-283), основна по батьковi - 48% (в деяких мiсцинах доходить i до 80%). А це говорить про те, що предки кацапiв 7-8 000 рокiв тому вiдбилися вiд наших предкiв , та й гайнули пiвнiчнiше, куди не дiйшли трипiльцi. Бо трипiльцi , в першу чергу, - хлiбороби, то й нафiга iм тi мокшаньськi болота з царiвнами-жабами. Далi, кацапи асимiлювалися серед мiсцевих мокшан, котрi мають фiно-угорську гаплогрупу. Ото ж бо, кацапи вже давно затрофеiли угро-фiнську гаплогрупи(N,О), котрих украiнцi не мають. Таким чином, ми маемо кацапську гаплогрупу i украiнську, якi рiзнi, та й показують нам , що ми давно не рiднi: R1a1 Z 280-283 + i2(украiнська гаплогрупа); R1a1 Z280-283 + NO (гаплогрупа кацапiв-переводнякiв). ЗЫ... справка: гаплогрупа "О" - монголоiдна(КОРЕЙЦi, китайцi, монголи... навiть американськi iндiйцi). Гаплогрупа "N" - угрофiнська гаплогрупа (буряти, мокшi, фiни, мадяри...)
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12.01.2025 08:44 Ответить
Цикаво.
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12.01.2025 08:56 Ответить
Ну, та нарештi е вже той момент, колы баби, котрi колись худко справлялися зi своiми пологами, теперечки не в змозi перевиконати план, промiж новобранцями й двухсотими чмобiками, щоби отримати на виходi дебетове сальдо.
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12.01.2025 08:09 Ответить
Значить буде пятілєтка за трі года,або ж семимісячних народжуватимуть.Хоча більшість кацапів і так недоношені по розвитку
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12.01.2025 08:14 Ответить
Пятилетка в три дня, це коли кацапки будут народжувати чмобiкiв лаптями вперед. Так буде краще. А то семимiсячний та недоношений...
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12.01.2025 08:48 Ответить
Щодня зменшується на 1-2 тисячі тільки в Україні, не кажучи вже про виздих скота на болотах.
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13.01.2025 02:35 Ответить
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12.01.2025 07:53 Ответить
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12.01.2025 07:59 Ответить
І по території і по кількості кацапів
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12.01.2025 08:00 Ответить
... и по колличеству ископаемых - сплошной вакуум, а это извечная сума(бисаги) за плечом. А в Одессе, тем временем, заре+3, должно быть солнечно.
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12.01.2025 08:03 Ответить
Привіт, пане Шамов. Хорошего Вам дня,
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12.01.2025 08:07 Ответить
НАВЗАЕМ !!!
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12.01.2025 08:50 Ответить
Оксана ЗАБУЖКО
Шалено це все-таки цікаво - стежити за тим, як відбувається МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ...
Від перших обережних натяків і прогнозів, від публічних згадок особливо відважних лібералів про те, що "більшу частину Росії населяють неросійські народи, які мають право на самовизначення", - через колосальний символічний перелом (ми його належно ще не оцінили!) - вступ українського війська на землю Курщини - до точно сформульованого гасла
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12.01.2025 08:03 Ответить
ВВС
Ukraine says it captured two injured North Korean soldiers in Russia
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12.01.2025 08:03 Ответить
На перший погляд здалось що це Ілон Маск ))
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12.01.2025 09:08 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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12.01.2025 08:29 Ответить
Кацапи закінчуються. Корейці на фронті це ознака слабкості рашки. Чим більше корейців тим слабша роzzія.
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12.01.2025 08:48 Ответить
Та нафига нам те северокорейцы, чтобы у нас тренировались. Потом все это окошелится на южнокорейцах.
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12.01.2025 09:09 Ответить
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12.01.2025 08:57 Ответить
Минув 3980 день москальсько-української війни.
111! одиниць знищеної техніки та 1750! чумардосів за день.
Техніка знову просіла, чумардоси на рівні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 808 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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12.01.2025 08:59 Ответить
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12.01.2025 09:02 Ответить
 
 