Министры обороны стран Е5 подтвердили, что военная помощь Украине будет продолжаться, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании министров обороны стран Е5 - Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Состоялось заседание министров обороны стран Е5 - Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Это новое объединение государств, которые имеют самые большие оборонные бюджеты среди европейских стран и совместно работают над укреплением европейской безопасности и поддержкой Украины", - написал Умеров.
Он отметил, что Е5 играет ключевую роль в важных оборонных коалициях: бронетехника - Германия, Польша; артиллерия - Франция; ПВО/ПРО - Франция, Германия; беспилотники и морская безопасность - Великобритания.
На встрече обсуждали ключевые приоритеты обороны Украины в 2025 году:
- оружие для фронта (артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, западная бронетехника),
- усиление ПВО (новые системы противовоздушной обороны и боеприпасы для противодействия российским ракетам и дронам),
- развитие оборонной промышленности (в 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на $35 млрд, из которых 17 млрд профинансирует украинское правительство. Остальные средства могут обеспечить союзники).
"Важным достижением стало утверждение Дорожных карт оборонных коалиций до 2027 года. Это четкий сигнал, что Европа готова планировать свою поддержку Украины на годы вперед", - отметил Умеров.
