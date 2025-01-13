РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6622 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
941 8

Министры обороны стран Е5 подтвердили, что военная помощь Украине будет продолжаться, - Умеров

Міністр оборони Умєров і посол Залужний

Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в заседании министров обороны стран Е5 - Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось заседание министров обороны стран Е5 - Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании. Это новое объединение государств, которые имеют самые большие оборонные бюджеты среди европейских стран и совместно работают над укреплением европейской безопасности и поддержкой Украины", - написал Умеров.

Он отметил, что Е5 играет ключевую роль в важных оборонных коалициях: бронетехника - Германия, Польша; артиллерия - Франция; ПВО/ПРО - Франция, Германия; беспилотники и морская безопасность - Великобритания.

На встрече обсуждали ключевые приоритеты обороны Украины в 2025 году:

  • оружие для фронта (артиллерийские снаряды, дальнобойное вооружение, западная бронетехника),
  • усиление ПВО (новые системы противовоздушной обороны и боеприпасы для противодействия российским ракетам и дронам),
  • развитие оборонной промышленности (в 2025 году Украина планирует рекордное производство вооружения на $35 млрд, из которых 17 млрд профинансирует украинское правительство. Остальные средства могут обеспечить союзники).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны об итогах "Рамштайна-25": 30 000 беспилотников, 6 систем ПВО IRIS-T и производство оружия

"Важным достижением стало утверждение Дорожных карт оборонных коалиций до 2027 года. Это четкий сигнал, что Европа готова планировать свою поддержку Украины на годы вперед", - отметил Умеров.

Автор: 

Великобритания (5091) Германия (7219) Франция (3578) Умеров Рустем (632)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Умєров - де міни?
показать весь комментарий
13.01.2025 21:24 Ответить
Тепер оце весь Рамштайн??
показать весь комментарий
13.01.2025 21:26 Ответить
Далі буде *** 1
показать весь комментарий
13.01.2025 21:33 Ответить
Країни Е-5 надають допомогу,а відомство ,яким керує умєров ,не тільки саботуєале й веде диверсійну діяльність проти ЗСУ ,випускаючи ,за гроші західних партнерів ,не якісні **********,закупляючи неякісний одяг, і розкрадаючи допомогу ,на завищених цінах, для необхідного українським захисникам ,
показать весь комментарий
13.01.2025 21:30 Ответить
Відомство котрим керуємо Умеров зробили більше воєнних інновацій чим всі разом Західні країни.

Захід саботує підтримку України, щоб не злити Росію, ви самі про це знаєте.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:25 Ответить
Окрім 100500 різних додатків для підрахунку поголів'я рабів, можна приклади?
показать весь комментарий
14.01.2025 09:07 Ответить
Була велика сімка, тепер Е5, далі що? Х2, бо тільки дві дурні країни залишиться вливати кошти в завідомо корупційне зелене кубло?
показать весь комментарий
13.01.2025 22:42 Ответить
Потім буде Зе1, де він сам собі буде обіцяти, та й сам йому радіти! А що це за щиро усміхнений дядько поруч з ним? Мабуть теж радіє черговим обіцянкам
показать весь комментарий
13.01.2025 23:14 Ответить
 
 