РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6634 посетителя онлайн
Новости
5 229 29

Сметанин говорит, что вся политическая ответственность за мины легла на него

Міністр стратегічних промисловостей Герман Сметанін

Министр стратегических промышленностей Герман Сметанин отрицает, что его предшественник Александр Камышин потерял должность из-за ситуации со 120-ми минами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли такое, что Камышин потерял должность, потому что президент узнал о нехватке с минами.

В то же время он отметил, что фактически вся политическая ответственность за этот скандал легла на него.

"Вся политическая ответственность легла на меня. Вы же не читаете в интернете, что, мол, директор какого-то предприятия сделал бракованные боеприпасы. Вы читаете о Сметанине", - заявил Сметанин.

Министр сообщил, что сейчас есть два уголовных производства по этому делу, отметив, что расследование проводит Государственное бюро расследований.

Также читайте: Минстратегпром продолжает поставлять на фронт тысячи бракованных мин, - Бутусов. ВИДЕО

Как известно, Камышин был уволен в сентябре, а скандал с минами начался в ноябре. В то же время о том, что завод существенно срывает поставки боеприпасов, стало известно уже летом.

Автор: 

Камышин Александр (83) мина (333) Герман Сметанин (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
політична відповідальність ?????це як???
показать весь комментарий
13.01.2025 22:18 Ответить
+14
Кримінальну відповідальність за браковані міни мають нести безпосередньо керівники підприємств, технологи та всі хто ХАЛАТНО під час війни виконує свою роботу, той хто не перевіряв продукцію. Якщо ти нездара - звільнюєшся і йдеш на іншу роботу. Але якщо ти це допустив - маєш сидіти в СІЗО.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:22 Ответить
+14
Порозсажували на державні посади zелених шмаркачів, які діпля не ріжуть у виробництві. По тобі, синуля, не "політична", а кримінальна відповідальність плаче, років на 10
показать весь комментарий
13.01.2025 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
політична відповідальність ?????це як???
показать весь комментарий
13.01.2025 22:18 Ответить
Пістолет до скроні.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:23 Ответить
🤣🤣🤣🤣та не смішіть 🤣🤣не для того мама квіточку ростила
показать весь комментарий
13.01.2025 22:36 Ответить
це міністр ????? це хлопчисько,якому треба вчитись та вчитись !!! млядьська,трахана ,зелена "кадрова "політика !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:22 Ответить
Це, типу, -ніяк. Пожурять його. Як було модно в 20 р -маю право на помилку
показать весь комментарий
13.01.2025 22:31 Ответить
Ви глузуєте, а президент мальчіка тепер просто заругаіть!
Абідна-да!
Чудова ілюстрація пАтужної боротьби з корупцією та ЗеСправедливості загалом.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:32 Ответить
Це вже не корупція.. Це зрада і диверсія
показать весь комментарий
13.01.2025 22:37 Ответить
Аби не було корупції, то як подібне могло влізти у міністерське крісло?
показать весь комментарий
13.01.2025 23:10 Ответить
сказали і забули
показать весь комментарий
14.01.2025 06:03 Ответить
Кримінальну відповідальність за браковані міни мають нести безпосередньо керівники підприємств, технологи та всі хто ХАЛАТНО під час війни виконує свою роботу, той хто не перевіряв продукцію. Якщо ти нездара - звільнюєшся і йдеш на іншу роботу. Але якщо ти це допустив - маєш сидіти в СІЗО.
показать весь комментарий
13.01.2025 22:22 Ответить
Ага, токаря винним зроблять. Смєтанін тільки "політично" винен. Тільки на сході не "політично" за це крові платить. Суки
показать весь комментарий
13.01.2025 22:30 Ответить
Токаря теж не вийде. Завдяки "вдалій" кадровій політиці, токарів в Україні зараз менше ніж "смєтаніних" Працювати нікому, одні лише "політично-відповідальні"
показать весь комментарий
13.01.2025 22:36 Ответить
Зробили ж винуватим за Чонгар старшого сержанта Івана Сестриватовського.
Було б бажання...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:30 Ответить
Порозсажували на державні посади zелених шмаркачів, які діпля не ріжуть у виробництві. По тобі, синуля, не "політична", а кримінальна відповідальність плаче, років на 10
показать весь комментарий
13.01.2025 22:31 Ответить
Зате він єрмаку прєданий
показать весь комментарий
13.01.2025 22:42 Ответить
То шо - винних немає?
показать весь комментарий
13.01.2025 22:33 Ответить
Чому ж немає? Порошенко винен!
показать весь комментарий
13.01.2025 22:41 Ответить
Олені, олені - небриті і не голені..олені...

Що за мода така на препінзденську неголеність??? Прям однояйцеві, з одного барбершопу..
показать весь комментарий
13.01.2025 22:35 Ответить
Ну конкретно цей --вилитий зеля
показать весь комментарий
13.01.2025 22:43 Ответить
Бідося! А я гарно було б, коли усім керуєш, але ні за що не відповідаєш! В топку цього чергового безпорадного киндерсюрприза!
показать весь комментарий
13.01.2025 23:07 Ответить
Сметанін каже, що вся політична відповідальність за міни лягла на нього
показать весь комментарий
13.01.2025 23:25 Ответить
Знову папєрєднікі винні.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:23 Ответить
камишинін, смєтанін, умєрав, жумаділав....
хто завгодно: росіянці, татари, грузини, євреї - тільки не українці.
показать весь комментарий
14.01.2025 00:58 Ответить
Дійсно, з відкіля іх беруть, скільки іх взагалі в Україні?
показать весь комментарий
14.01.2025 07:16 Ответить
сметанін вихвалявся та розповідав, який він розумний------------на заводі йому кажуть---можуть зробити 100000 мін. А він їм--------вимагаю 150000. От завод і зробив 150000.------------Орденів захотіли?
показать весь комментарий
14.01.2025 11:03 Ответить
В той час коли вся промисловість повинна працювати на війну, маємо тільки залишки промисловості в якій нікому працювати, а застосунок- дайте нам бо в нас нема, майже перестав працювати. Маємо, що маємо і історія і життя нічому не вчить бо пацюки розточили хату вщент.
показать весь комментарий
14.01.2025 06:33 Ответить
Людина яка має честь і гідність після такого під час війни повинна застрелитись - але про що я!
показать весь комментарий
14.01.2025 08:50 Ответить
Вся політична відповідальність в країні виключно на Зеленському, бо він так побажав, захопивши всю владу.
показать весь комментарий
14.01.2025 09:05 Ответить
 
 