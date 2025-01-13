Сметанин говорит, что вся политическая ответственность за мины легла на него
Министр стратегических промышленностей Герман Сметанин отрицает, что его предшественник Александр Камышин потерял должность из-за ситуации со 120-ми минами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли такое, что Камышин потерял должность, потому что президент узнал о нехватке с минами.
В то же время он отметил, что фактически вся политическая ответственность за этот скандал легла на него.
"Вся политическая ответственность легла на меня. Вы же не читаете в интернете, что, мол, директор какого-то предприятия сделал бракованные боеприпасы. Вы читаете о Сметанине", - заявил Сметанин.
Министр сообщил, что сейчас есть два уголовных производства по этому делу, отметив, что расследование проводит Государственное бюро расследований.
Как известно, Камышин был уволен в сентябре, а скандал с минами начался в ноябре. В то же время о том, что завод существенно срывает поставки боеприпасов, стало известно уже летом.
Абідна-да!
Чудова ілюстрація пАтужної боротьби з корупцією та ЗеСправедливості загалом.
Було б бажання...
Що за мода така на препінзденську неголеність??? Прям однояйцеві, з одного барбершопу..
хто завгодно: росіянці, татари, грузини, євреї - тільки не українці.