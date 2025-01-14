В ООН рассказали о пытках над пленными украинцами: избиение, лишение сна, сексуальное насилие
Пытки россиянами украинских пленных осуществляется в рамках скоординированной государственной политики.
Об этом рассказал член независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что комиссия в течение двух с половиной лет изучает многочисленные случаи применения российскими властями пыток к украинцам на всех оккупированных территориях Украины и в России.
"Запугивание задержанных, периодические избиения..., запрет сидеть, лишение сна, принудительные физические упражнения и длительное пребывание в обнаженном виде - это некоторые из устоявшихся практик, по которым мы имеем доказательства. За любое поведение, которое воспринимается как нарушение, накладывается строгое коллективное наказание", - рассказал де Грейфф.
По свидетельству бывших работников Федеральной службы исполнения наказания России, высшее руководство давало им указания обращаться с украинскими заключенными жестко и безжалостно. Допросы военнопленных и задержанных гражданских проводятся "с избиением, применением электрического тока, в сочетании с удушением", отметил член комиссии.
"Еще одним тревожным элементом является применение сексуального насилия в виде пыток. Задокументированы отдельные акты изнасилования, поражения электрическим током половых органов, кастрации и увечья сексуального характера", - добавил член комиссии.
Бывшие пленные, по словам Грейффа, рассказали о тяжелых физических и психологических последствиях пыток, часто с длительными осложнениями, включая инвалидность.
