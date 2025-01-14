РУС
В ООН рассказали о пытках над пленными украинцами: избиение, лишение сна, сексуальное насилие

В ООН розповіли про катування росіян над полоненими українцями

Пытки россиянами украинских пленных осуществляется в рамках скоординированной государственной политики.

Об этом рассказал член независимой международной следственной комиссии ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине Пабло де Грейфф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что комиссия в течение двух с половиной лет изучает многочисленные случаи применения российскими властями пыток к украинцам на всех оккупированных территориях Украины и в России.

"Запугивание задержанных, периодические избиения..., запрет сидеть, лишение сна, принудительные физические упражнения и длительное пребывание в обнаженном виде - это некоторые из устоявшихся практик, по которым мы имеем доказательства. За любое поведение, которое воспринимается как нарушение, накладывается строгое коллективное наказание", - рассказал де Грейфф.

Читайте также: Пытали украинских военнопленных в Горловке: заочно сообщено о подозрении трем охранникам российской тюрьмы, - СБУ

По свидетельству бывших работников Федеральной службы исполнения наказания России, высшее руководство давало им указания обращаться с украинскими заключенными жестко и безжалостно. Допросы военнопленных и задержанных гражданских проводятся "с избиением, применением электрического тока, в сочетании с удушением", отметил член комиссии.

"Еще одним тревожным элементом является применение сексуального насилия в виде пыток. Задокументированы отдельные акты изнасилования, поражения электрическим током половых органов, кастрации и увечья сексуального характера", - добавил член комиссии.

Бывшие пленные, по словам Грейффа, рассказали о тяжелых физических и психологических последствиях пыток, часто с длительными осложнениями, включая инвалидность.

Читайте также: В докладе ООН ряд выводов относительно Украины - ошибочны и необоснованны, - Лубинец

+10
Два з половиною роки вивчати насильство??? І шо - вивчили, чи єй надалі що вівчати??? Збоченці.
14.01.2025 01:25 Ответить
+4
14.01.2025 06:43 Ответить
+4
Ось тут вся кацапська культура, тут їх пушкіни, "потьомкінські дєрєвні", галареї з викраденими у сісідніх народів картин... брехня і показуха державної тоталітарної машини. На цьому прикладі видно їх реальну икультуру, вихованість -ненаситність катувати, вбивати, гвалтувати і брехати, брехати і ще раз брехати, як вчив і робив "великий" сіфілітік члєнін.
14.01.2025 08:51 Ответить
Два з половиною роки вивчати насильство??? І шо - вивчили, чи єй надалі що вівчати??? Збоченці.
14.01.2025 01:25 Ответить
Гроші з заморожених рашиських активів У ПЕРШУ ЧЕРГУ мають піти на компенсацію (морального та фізичного здоров'я) всім хто пройшов рашиський полон , у розмірі (мінімум) 1млн./доларів США на одного полоненого.
14.01.2025 01:40 Ответить
Це все вже було описане Солженіциним у його творах, хай би яким він не був. Росіяни не міняються з того часу. А можливо вони такими були споконвіку.
14.01.2025 02:16 Ответить
Вони лише стали гіршими, бо обмінюються цим нелюдським досвідом між собою.
14.01.2025 05:05 Ответить
АНДРОФАГИ: САМЫЙ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ РОССИИ. Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk

https://youtu.be/nxPcnWRa9ow?si=S0bcixAeYiQ0D5Qk
14.01.2025 05:40 Ответить
Чому "можливо"? Хромосоми дебілізму просто так не зникають...
14.01.2025 05:56 Ответить
Генетика - то серйозна наука. У кожного кацапа є ген садиста.
14.01.2025 06:34 Ответить
Для оон начебто кіно дивляться.Фільм про безсмертних у яких свої наблюдатєлі, ми не во что невмешиваемся-толоко наблюдаем
14.01.2025 06:27 Ответить
14.01.2025 06:43 Ответить
Ось тут вся кацапська культура, тут їх пушкіни, "потьомкінські дєрєвні", галареї з викраденими у сісідніх народів картин... брехня і показуха державної тоталітарної машини. На цьому прикладі видно їх реальну икультуру, вихованість -ненаситність катувати, вбивати, гвалтувати і брехати, брехати і ще раз брехати, як вчив і робив "великий" сіфілітік члєнін.
14.01.2025 08:51 Ответить
 
 