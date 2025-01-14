РУС
"Ограниченно годные", которые не пройдут ВВК до 5 февраля, будут оштрафованы. Сумма штрафов - от 17 до 25,5 тыс.грн, - Черкасский ТЦК

ВЛК для обмежено придатних

Военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годный", до 5 февраля текущего года обязательно должны перепройти военно-врачебную комиссию.

Об этом заявила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Про все".

По ее словам, ограниченно годным вручают повестки, чтобы они прошли ВВК. В то же время есть и те, кто их не ждет и самостоятельно идет на комиссию.

"Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, то можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК, - рассказывает пресс-секретарь. - Еще есть вариант, что военнообязанный может получить распоряжение от предприятия, на котором работает. Есть и мужчины, которые самостоятельно приходят".

Уже 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.

Есть временные ограничения, когда люди должны прийти. То есть на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета. Это общая статья и штраф, одинаковый для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке", - отметила она.

Смотрите также: Председателя ВВК, который за 2 тыс. дол. должен был обеспечить отсрочку от мобилизации, задержали во Львове. ФОТО

Пройти ВВК должны и военные, чтобы определить их пригодность к дальнейшей службе.

"Эта норма касается не только военнообязанных, но и военнослужащих, - отмечает пресс-секретарь. - Если было ранение или ограниченно годен, то они так же проходят ВВК. Кто был ограниченно годен и состояние здоровья улучшилось, будет служить и далее. Кто получил ранение, сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ. В нашем, например, подразделении нет полностью непригодных, поскольку непригодные люди по закону не могут служить ни в боевом, ни в тыловом подразделениях. То есть прохождение ВВК - это не только проблема военнообязанных. Просто это надо сделать, и все".

В областном ТЦК отмечают, что стоит не ждать повестки, а перепройти ВВК самостоятельно, чтобы избежать вероятности получить штраф. Также комиссию должны пройти и годные, если последний раз они были там более года назад.

Ранее нардеп Вениславский заявлял, что 17-летние юноши будут платить штраф, если не стали вовремя на учет.

Напомним, 9 января Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников.

мобилизация (2880) штраф (1299) военно-врачебная комиссия (207) ТЦК (723)
Топ комментарии
+31
Вже на ходу вигадують,як гроші пиляти.
14.01.2025 09:44
+30
А як же! Як і черкаські прокурори- інваліди.
14.01.2025 09:47
+26
чергова пилорама
14.01.2025 09:45
ну, то ти ЛОХ...
14.01.2025 13:16
Ну да! "не Лохи" платят по 20 тысяч долларов за статус "непригодный" у ВЛК! А "лохи" бесплатно этот статус получают честно пройдя медкомиссию
14.01.2025 13:22
Україна - країна непридатних мусорів
14.01.2025 10:37
А гроші вам боржники з мінімалки у 8тис будуть відшкодовувати?
Нічого так. Самі вигадали, самі зробили рабами - а винен усьому боржник.
Рашка так людей на фронт вербує (боржник ось тобі змога перестати їм бути), то це гарний приклад для наслідування.
Це репресанти розгулялись, яким байдуже скількома людьми керувати.
Головне що вони були враховані за ким і для чого.
14.01.2025 10:42
Ой як би ж то... Як би ж то хоча б мінімалку мати змогу отримувати...
14.01.2025 10:45
Спробуй на роботу влаштуватись а не серити на форумах. На кожному АТБ, Сільпо, Новій Пошті і так далі повно вакансій для некваліфікованих кадрів із вимог, загалом, відсутність судимостей (опціонально) та 2 руки 2 ноги і не бути дебілом
14.01.2025 13:50
І підписати собі смертний вирок? Ніколи.
14.01.2025 14:02
Добре коли є можливість жити на пенсію по шизі/бабкину і гадити тут і на кропивачі, так?
14.01.2025 16:01
У мене немає пенсії і родичів теж немає. Вже всі померли.
14.01.2025 16:02
що таке "кропивач" - не знаю.
14.01.2025 16:06
Бачу - дебіл-дебілом - ви хоч розумієте, що таке "влаштуватися на роботу" - все через тцк - в них повноважень більше ніж в бога.... а там ти 100% кандидат на смерть...
15.01.2025 10:34
В цілому українські правоохоронці асоціювалися з бездіяльністю, безкарністю та хабарництвом. Народна мудрість облекла це лаконічне «Робити я не вмію, а красти я боюся, поїду я у Київ, в міліцію наймуся».Nov 5, 2015
14.01.2025 10:45
Жодного розумного коментаря під новиною, видно, що "експерти" на практиці взагалі не в темі, просто ляпають, щоб не мовчки.
В м.Полтава, як, мабуть, і в інших містах, пройти ДОБРОВІЛЬНО комісію - це цілий квест з купою нервів та витратою в часі.
1. Щоб пройти комісію необхідно спочатку потрапити до місцевого ТЦК для отримання направлення. Для цього необхідно на дворі під будівлею военкомату відстояти 1 день (якщо дуже повезе) або 2-3 дні (як показує практика), бо щоденні черги складають понад 100 осіб. При цьому, в ТЦК не всі прийомні дні на тижні. При цьому, вам необхідно, щоразу вирішувати питання з роботодавцем щодо такої відсутності на роботі. Прискорення процесу вирішується, ВИКЛЮЧНО за гроші, через "рішал" або, в рідкісних випадках, по блату.
2. Далі - комісія. Всіх врачів ви пройдете доволі швидко, а хірурга (травматолога) будете проходити днів 2-3. Усвідомлюючи, що він дуже важлива людина і без нього нікуди, та бажаючи теж прийняти участь в доїнні бажаючих пройти комісію, він зробить все, щоб за той час коли він приймає, пройшла мінімальна кількість людей за "дякую". А далі, як в ТЦК - хочеш швидко, треба щось "рішать", або через головного лікаря, або в карман хірургу, абов карман обом.
3. Після проходження комісії - знову ТЦК, а так знову, як в п.1
Україна - це унікальна країна, де якщо ти не хочеш проходити комісію (піймали на вулиці), тобі, безкоштовно, зроблять так, що ти її пройдеш за 2-3 годити.
А ті хто хочуть добровільно пройти комісію, будуть її проходити 2-3 тижні, або, трохи швидше, якщо за гроші.
Так, що це сцання в очі, що хтось дав багато часу на проходження комісії, це для диванних експертів. Особисто я обмежено придатний, але добровільно спробувавши 3 дні поспіль пройти перекомісію, зрозумів, що нічого в мене не вийде.
Є два варіанти - шукати виходи і платити, або заложити на все. В мене бронь, повістку я не отримував, тому бажання керівників ТЦК безпідставно створивши ажіотаж з метою отримати додаткову вигоду, мені до сраки.
Все одно, в них не хватить розуму правильно оформити штраф, і його можна буде оскаржити в суді.
14.01.2025 10:50
Хай у Вас все буде добре.
14.01.2025 10:52
******** скоро побачимо на лавах ТЦК, ВЛК, прокуратури ?
14.01.2025 10:52
Клькість мусора на 100 тис. населення

Польща - 256
Україна в стані війни - 356 (хоча по деяким даним 442 через зменшення кількості населення)
14.01.2025 11:02
При цьому вони роблять все, щоб людина навіть до приміщення не потрапила. Або ЗА ХАБАР змогла пройти ту влк. ТЦК - Територія Цикливого Кубла
14.01.2025 11:06
1) Якщо "тцк "! і менти виписали адмін протокол (штраф),
то треба його скасувати в суді - Позовна заява про скасування постанови:
1. Немає такого нормативно - правовового акту в базі новостворенної Держави ( Конституція 1996 року)
2. Немає нормативно правових актів , яки коригують ієрархію нормативно - правових актів.
3. Звідки взялися ці кодекси в нормативно- правовой базі нашої Держави??( вони не передбачені Конституцією)
4. Чому посилаючись на цей незаконний документ мені( вам) виписують цей штраф??
Ті, хто виписує (цей штраф) ні Юридична Особа)
Знаходитись з "тцк" в кримінальних провадженнях корисно.
14.01.2025 11:08
Нічого що в законі не має зобовʼязання зʼявитися до ТЦК для проходження ВЛК?) В законі написано наступне : "Установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.
Слово "підлягають" це не зобовʼязання, якщо б там було слово "зобовʼязані" я б погодився. Це просто вимога в загальному порядку повторно направити таких людей на ВЛК. Загальний порядок це за викликом по повістці і через направлення на ВЛК. Якщо ТЦК не викликало а ви самі не прийшли, то це їх проблеми.
14.01.2025 11:12
...штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке Источник: https://censor.net/ru/n3530100
Т.е опять не по закону, а на усмотрение))) Круть...
14.01.2025 11:15
Притягнути до відповідальності обмежено придатних зможуть виключно у випадках, коли ТЦК та СП направляв військовозобов'язаного на ВЛК, а останній таку вимогу проігнорував.

Без направлення на ВЛК військовозобов'язаний не має можливості пройти медкомісію і медкомісія не має повноважень проводити огляд без направлення від ТЦК та СП.

Джерело: https://7eminar.ua/news/3620-obmezeno-pridatni-viiskovozobovyazani-mayut-proiti-vlk-do-5-lyutogo-2025 7eminar
14.01.2025 11:29
А долбойобам лиж б лякати Що там у ТЦК вже усі прошли ВЛК обмежені?
14.01.2025 11:42
А потім через суди тцк буде запихувати свої штрафи собі в дупу.
14.01.2025 12:02
Ну це якшо прийде повідомлення від тцк шо на такий то день вам призначена мед. комісія. Якшо не прийшла, то хай ті штрафи виписують тцк.
14.01.2025 12:12
Бандити розказують, кому що робити....
14.01.2025 12:52
Тьху, гидоти понавилазило та й вереск вчинили.
14.01.2025 13:17
"Ранее нардеп Вениславский заявлял, что 17-летние юноши будут платить штраф, если не стали вовремя на учет"

Еще один "псевдо-юрист", который придумывает законы которые не возможно выполнить
Согласно закона, на учет должны стать в год когда будет 17 лет, т.е. фактически в 16 лет
Чтобы оплатить штраф, надо после 9го класса идти работать
В Украине разрешена работа - 15-16 лет - до 24 часов в неделю;

Кто возьмет на работе 16 летнего, без образование, и на половину рабочего времени....
Почасовая минимальная зарплата 48,00 грн.
Чтобы оплатить штраф в 17тис, надо работать 15 недель, или почти 4 месяца
Про учебу можно забыть...

Вот такие "депутаты", которые придумывают штрафы, для тех кто не имеет еще никакого дохода
14.01.2025 13:23
Це ж стосуватися і отих "зкалічених МОРАЛЬНО" НА ПОСАДАХ в АДМІНІСТРАЦІЯХ СУДІВ, КМУ, ВРУ, ОПУ, ОДА, ЦОВВ, РНБОУ...та, аж до держСекретарів!
Там елементарно, на чотири бригади, без шкоди для Національних інтересів України! Вони і самі це розуміють, але ж .... Жінок призначити на їх ПОСАДИ і усе, як піде, як пісня! Шмигаль з опухшим міністром КМУ, можуть на пальцях це пояснити, згідно з Регламентом....
14.01.2025 13:27
Уже заплатив штраф протокол випишиш ане на бумашку іди плати
14.01.2025 16:57
А командири частин, про це вкурсі? Чи буде якась відповідальність для них, якщо не відпускатимуть людей на ВЛК? Бо військовослужбовець, не може просто взяти і поїхати на ВЛК. Має бути направлення від військової частини
15.01.2025 06:02
