"Ограниченно годные", которые не пройдут ВВК до 5 февраля, будут оштрафованы. Сумма штрафов - от 17 до 25,5 тыс.грн, - Черкасский ТЦК

Военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно годный", до 5 февраля текущего года обязательно должны перепройти военно-врачебную комиссию.

Об этом заявила пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Про все".

По ее словам, ограниченно годным вручают повестки, чтобы они прошли ВВК. В то же время есть и те, кто их не ждет и самостоятельно идет на комиссию.

"Когда человека, например, встречаем во время оповещения и видим, что он ограниченно пригоден, то можем выписать повестку или рекомендуем обратиться в ТЦК, чтобы получить направление на ВВК, - рассказывает пресс-секретарь. - Еще есть вариант, что военнообязанный может получить распоряжение от предприятия, на котором работает. Есть и мужчины, которые самостоятельно приходят".

Уже 6 февраля нарушителей начнут штрафовать.

Есть временные ограничения, когда люди должны прийти. То есть на следующий день после определенного крайнего срока мы уже можем привлечь человека к ответственности за нарушение воинского учета. Это общая статья и штраф, одинаковый для всех: от 17 до 25,5 тысяч гривен. В то же время, при рассмотрении постановления начальником ТЦК, если будет уважительная причина, то штраф могут и не наложить. Все в индивидуальном порядке", - отметила она.

Пройти ВВК должны и военные, чтобы определить их пригодность к дальнейшей службе.

"Эта норма касается не только военнообязанных, но и военнослужащих, - отмечает пресс-секретарь. - Если было ранение или ограниченно годен, то они так же проходят ВВК. Кто был ограниченно годен и состояние здоровья улучшилось, будет служить и далее. Кто получил ранение, сможет перевестись в тыловые подразделения или уволиться из рядов ВСУ. В нашем, например, подразделении нет полностью непригодных, поскольку непригодные люди по закону не могут служить ни в боевом, ни в тыловом подразделениях. То есть прохождение ВВК - это не только проблема военнообязанных. Просто это надо сделать, и все".

В областном ТЦК отмечают, что стоит не ждать повестки, а перепройти ВВК самостоятельно, чтобы избежать вероятности получить штраф. Также комиссию должны пройти и годные, если последний раз они были там более года назад.

Напомним, 9 января Верховная Рада приняла законопроект №12076 Об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" относительно медицинского учета при подготовке призывников.