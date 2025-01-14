В течение суток россияне обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области
В течение суток 13 января оккупанты нанесли 196 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Враг совершил:
- 4 авиационных удара по Степногорску и Каменскому.
- 93 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку.
- 95 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.
Также поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
"Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.
Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в результате российских обстрелов Запорожской области были ранены более 2000 гражданских граждан.
