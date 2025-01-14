В течение суток россияне обстреляли 12 населенных пунктов в Запорожской области

В течение суток 13 января оккупанты нанесли 196 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Враг совершил:

4 авиационных удара по Степногорску и Каменскому.

93 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

4 обстрела из РСЗО накрыли Новодаровку.

95 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

Также поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"Мирные жители не пострадали", - добавил Федоров.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в результате российских обстрелов Запорожской области были ранены более 2000 гражданских граждан.