Новости
Стефанишина продвигает псевдоотмену "правок Лозового", - Шабунин

Стефанішина просуває псевдоскасування правок Лозового

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - глава Минюста Ольга Стефанишина продвигает псевдоотмену "правок Лозового".

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Я предложила законопроект: не насилует Уголовный процессуальный кодекс, дает права стороне защиты и возвращает ответственность за соблюдение сроков следствия прокурорами", - цитирует Шабунин Стефанишину.

По словам главы ЦПК, речь идет о законопроекте №12367, которым "Татаров/Ермак оставляют именно ту правку Лозового, которой ОП спас от тюрьмы ... Татарова".

"Поэтому благодаря стараниям Стефанишиной и ко дела против ТОП-коррупционеров будут закрывать и дальше. И даже если бы ОП смог убедить международников (стараниями Стефанишиной), что тот законопроект ягодка, то украинцами они что будут говорить? А мы спросим за каждое слитое ТОП-дело, которое закроют дыркой в УПК (что его сознательно защищают Татаров/Ермак/Стефанишина)", - подытожил он.

Лозовой Андрей (140) Шабунин Виталий (596) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (278)
Топ комментарии
+5
Вищий антикорупційний суд у вересні призначив розгляд так званої "справи Лукаш" про заволодіння 2,52 млн грн. Серед обвинувачених там колишній міністр юстиції Олена Лукаш та віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
14.01.2025 12:20 Ответить
+2
14.01.2025 11:55 Ответить
+1
То просунь іі шось своє - Шабунін!
14.01.2025 11:53 Ответить
То просунь іі шось своє - Шабунін!
14.01.2025 11:53 Ответить
14.01.2025 11:55 Ответить
А що так складно просто скасувати правку лозового і все
14.01.2025 12:00 Ответить
Вищий антикорупційний суд у вересні призначив розгляд так званої "справи Лукаш" про заволодіння 2,52 млн грн. Серед обвинувачених там колишній міністр юстиції Олена Лукаш та віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
14.01.2025 12:20 Ответить
Небезпечна і непотопляєма ****
14.01.2025 12:17 Ответить
Злодійка, яка сама під слідством, пише такі закони, які дозволять уникнути їй та тисячам таких самих зелених злодіїв покарання.
14.01.2025 12:26 Ответить
Выслуживается или готовит себе соломку!
Этот вопрос должен решить президент под давлением петиции, а не те, кто спасает себя!
14.01.2025 12:59 Ответить
Эта правка ещё и позволяет легко отобрать награбленное и выпустить на свободу грабить снова!
14.01.2025 13:01 Ответить
Перед тим як щось коментувати - треба знати сутність. Правки Лазового лише забрали у прокурорів право самостійно продовжувати строки досудового розслідування і тримати фактично нескінченно "терпіл" у слідчому ізоляторі та передали це право слідчому судді, до якого прокурори кожен рік мають звертатися, щоб продовжити строки досудового слідства (досудове слідство - це слідство розпочинається вже після того, як "терпілі" висунули підозру, провели у нього обшук і обрали запобіжний захід). Якщо скасувати ці Правки Лазового, то розпочнеться прокурорський "беспредел": правоохоронці будуть відкривати кримінальні справи, висувати підозри, проводити обшуки, закривати "терпіл" в ізоляторі і це може тривати вічно. І не буде ніяких обмежень для прокурорів. Зараз прокурори теж можуть вічно проводити досудове розслідування але прокурори мають раз на рік довести слідчому судді, що так треба і вже слідчий суддя дає дозвіл на продовження досудового розслідування (досудове розслідування - це розслідування вже коли "терпілі" висунули підозру, провели обшук і обрали запобіжний захід).
14.01.2025 13:24 Ответить
Суть тих "правок" не в тому,хто і як подовжує строки....а саме в тому,що через деякий час (1.5 року) справу можна закрити за недоведеністю....Тоб то - тягни гроші до слідчих та "волокить" справу!! Час пройшов - не "успіли" зібрати докази для суду. Крапка. Приз у студію. Татаров - у Майямі. Єрмак - демократ. Зеленський....не знав....
14.01.2025 15:02 Ответить
Будь який закон прийнятий ВР повинен підписати зеленський,а якщо він не погоджується то накладає вето та відправляє законопроект на доопрацювання.
14.01.2025 17:57 Ответить
 
 