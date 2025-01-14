Стефанишина продвигает псевдоотмену "правок Лозового", - Шабунин
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - глава Минюста Ольга Стефанишина продвигает псевдоотмену "правок Лозового".
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Я предложила законопроект: не насилует Уголовный процессуальный кодекс, дает права стороне защиты и возвращает ответственность за соблюдение сроков следствия прокурорами", - цитирует Шабунин Стефанишину.
По словам главы ЦПК, речь идет о законопроекте №12367, которым "Татаров/Ермак оставляют именно ту правку Лозового, которой ОП спас от тюрьмы ... Татарова".
"Поэтому благодаря стараниям Стефанишиной и ко дела против ТОП-коррупционеров будут закрывать и дальше. И даже если бы ОП смог убедить международников (стараниями Стефанишиной), что тот законопроект ягодка, то украинцами они что будут говорить? А мы спросим за каждое слитое ТОП-дело, которое закроют дыркой в УПК (что его сознательно защищают Татаров/Ермак/Стефанишина)", - подытожил он.
Этот вопрос должен решить президент под давлением петиции, а не те, кто спасает себя!