Военные учения в Беларуси не представляют угрозы для Украины, - Демченко

Военные учения, которые проводятся на территории Беларуси до конца января 2025 года, не представляют непосредственной угрозы для Украины.

Об этом во время брифинга заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается учений, то это не первые. И я думаю, в этом году мы еще неоднократно увидим их на территории Беларуси с различными составляющими их вооруженных сил или сектора безопасности и обороны. Учения на территории Беларуси практически не прекращались и в 2023, и в 2024 году. Поэтому и эти анонсированные учения, которые должны продолжаться до января, - не представляют угрозы для нас", - отметил Демченко.

По его словам, анонсированные учения, которые должны продлиться до конца января, не представляют угрозы безопасности для Украины. Он также добавил, что российские войска не размещаются в достаточном количестве на территории Беларуси, и во время ротации ни одна новая ударная группировка не была направлена в страну.

"Добавлю, что на данный момент российских войск - ударной группировки в достаточном количестве - на территории Беларуси нет. Ведь страна-территорист постепенно выводила их на свою территорию. В рамках ротации новых не завела. Поэтому сейчас продолжает нагнетать ситуацию именно Беларусь, подыгрывая России", - подытожил Демченко.

Ранее сообщалось, что во вторник, 14 января, в Минске стартовали штабные тренировки Объединенного командования региональной группировки войск России и Беларуси.

