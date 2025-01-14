РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости
1 003 13

Украинская оборонная промышленность нарастила объемы производства более чем в 20 раз, - Минобороны

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв

В условиях полномасштабного вторжения РФ украинская оборонная промышленность нарастила объемы производства более чем в 20 раз, в то же время она требует дальнейших инвестиций и развития направления совместных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Украинский ОПК используется не на полную, существует нехватка финансирования мощностей. Украина может производить более 4 млн БПЛА в год при условии полноценного финансирования производств", - отметил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев на заседании национальных директоров по вооружению стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Вместе с тем, только за 2023-2024 годы украинское производство:

  • артиллерийских систем увеличилось втрое,
  • бронетранспортеров - в 5 раз,
  • противотанкового оружия - вдвое,
  • боеприпасов - в 2,5 раза.

Заместитель министра отметил необходимость увеличивать и ускорять производство техники и боеприпасов. Также акцентировал на важности боевого опыта Украины для развития инноваций и технологического улучшения уже существующей техники.

Читайте также: В Раде планируют восстановить штрафы за невыполнение оборонных заказов, - "слуга народа" Радина

Боеприпасы остаются потребностью номер 1, даже учитывая увеличение производства. Противовоздушная оборона, тяжелая техника, инженерная техника - потенциальные продукты совместных промышленных объектов", - отметил Сергей Боев.

Отдельно он акцентировал на том, что использование доходов от замороженных российских активов может стать дополнительным ресурсом для украинского ОПК и совместных предприятий.

Кроме того, еще более актуальным становится вопрос локализации предприятий, занимающихся ремонтом техники, переданной партнерами. Это значительно упростит логистическую цепочку и сэкономит средства, которые могут быть перенаправлены по необходимости.

Читайте также: Украина планирует изготовить около 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов в 2025 году, - Шмыгаль

Сергей Боев также подчеркнул, что совместно произведенное и протестированное на поле боя вооружение может быть экспортировано к партнерам после завершения войны.

Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и техники, 75% из которых - украинского производства.

Автор: 

Минобороны (9546) производство (516) ОПК (185)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Это в сравнении, это в сравнении с 1913 годом?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:26 Ответить
+4
показать весь комментарий
14.01.2025 12:26 Ответить
+3
Та ти шо!?
У 20 разів!
А чому тоді офвційна статистика 2024 р. каже шо ВПК завантажено лише на 30%?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это в сравнении, это в сравнении с 1913 годом?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:26 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 12:26 Ответить
Та ти шо!?
У 20 разів!
А чому тоді офвційна статистика 2024 р. каже шо ВПК завантажено лише на 30%?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:28 Ответить
Бо прівнюють з 2021 роком,коли ВПК працював 1 неповний день на тиждень.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:01 Ответить
За кількістю бракованих мін...
показать весь комментарий
14.01.2025 12:30 Ответить
Ракети теж,чи бойовий асфальт?
показать весь комментарий
14.01.2025 12:32 Ответить
Якщо порівняти "0.0" у 2020-2021 це можливо.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:00 Ответить
А масштабы воровства и брака во сколько раз ?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:03 Ответить
Вони б хоч якісь наради в любимому Вайбері проводили. Бо не узгоджено брешуть. У кожного зельоного різні перемоги.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:05 Ответить
Зверніть увагу - про ракети навіть не йдеться. Тобро ракетну програму 5 колона з ОПи згорнула остаточно. Незважаючи на вже наявні в нас Нептуни, довгі Нептуни, РТК Сармат, їх я к і раніше, ніхто не планує виробляти. Зато 24/7 лунають биковаті закиди на адресу ЄС та США де наші ракети? Дайте ракети, щоб бити по рашці. Тобто на словах, для мудрова наріда одне, а в реалі ракетна програма України й далі блокується.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:13 Ответить
Здається Чмут казав, що вже виробляють Сармати (Грім), але кількість виходить смішною, щось там 10 ракет в рік. Це просто ні про що, треба було їх років 10 до війни виготовляти, щоби хоть на пару залпів було
показать весь комментарий
14.01.2025 13:26 Ответить
Свої не робимо, та же й виснажуємо запаси на Заході.
Негарно якось виходить, м'яко кажучи.
Це вже питання до розвідки, СБУ та ДБР, якби вони були такі, як треба.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:56 Ответить
Це в порівнянні з 2019 роком ?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:49 Ответить
 
 