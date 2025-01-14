Украинская оборонная промышленность нарастила объемы производства более чем в 20 раз, - Минобороны

В условиях полномасштабного вторжения РФ украинская оборонная промышленность нарастила объемы производства более чем в 20 раз, в то же время она требует дальнейших инвестиций и развития направления совместных предприятий.

"Украинский ОПК используется не на полную, существует нехватка финансирования мощностей. Украина может производить более 4 млн БПЛА в год при условии полноценного финансирования производств", - отметил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев на заседании национальных директоров по вооружению стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Вместе с тем, только за 2023-2024 годы украинское производство:

артиллерийских систем увеличилось втрое,

бронетранспортеров - в 5 раз,

противотанкового оружия - вдвое,

боеприпасов - в 2,5 раза.

Заместитель министра отметил необходимость увеличивать и ускорять производство техники и боеприпасов. Также акцентировал на важности боевого опыта Украины для развития инноваций и технологического улучшения уже существующей техники.

Боеприпасы остаются потребностью номер 1, даже учитывая увеличение производства. Противовоздушная оборона, тяжелая техника, инженерная техника - потенциальные продукты совместных промышленных объектов", - отметил Сергей Боев.

Отдельно он акцентировал на том, что использование доходов от замороженных российских активов может стать дополнительным ресурсом для украинского ОПК и совместных предприятий.

Кроме того, еще более актуальным становится вопрос локализации предприятий, занимающихся ремонтом техники, переданной партнерами. Это значительно упростит логистическую цепочку и сэкономит средства, которые могут быть перенаправлены по необходимости.

Сергей Боев также подчеркнул, что совместно произведенное и протестированное на поле боя вооружение может быть экспортировано к партнерам после завершения войны.

Ранее сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и техники, 75% из которых - украинского производства.