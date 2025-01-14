Минимальный уровень локализации в публичных закупках повысился до 25%, — Кисилевский

Действие локализации может быть расширено на ряд новых категорий товаров.

С января 2025 года минимальный уровень локализации при публичных закупках продукции машиностроения в Украине повысился с 20 до 25%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, пишет Телеграф.

"Требования локализации распространяются на общественный транспорт, коммунальную на специальную технику, железнодорожный транспорт и энергетическое оборудование. Когда их закупают государственные учреждения и компании, а также общины, не менее четверти в этой технике должно приходиться на украинскую составляющую. Это дает рабочие места для украинцев в сложных условиях войны и оставляет налоги в Украине", - отметил нардеп.

Дмитрий Кисилевский также сообщил, что уровень проникновения импорта в публичные закупки остается высоким - около 40%. В Европейском Союзе этот показатель составляет около 5%.

"Важно, чтобы, оценивая долю украинских и иностранных товаров в публичных закупках, мы руководствовались не математическим моделированием, а объективными данными. Сейчас система публичных закупок и чиновники, которые отвечают за публичные закупки, не способны предоставить объективные данные, сколько средств налогоплательщиков тратится на украинские товары, а сколько на импорт, - подчеркнул нардеп. - Еще одна проблема, решение которой ожидается в 2025 году от правительства, - мошенники в государственном реестре локализации. Отдельные импортеры систематически врут, что они являются украинскими производителями, вносят фиктивные данные в реестр и на этом основании незаконно участвуют в публичных тендерах".

Кроме того, Дмитрий Кисилевский сообщил, что сейчас на финальной стадии находятся консультации по расширению действия локализации на ряд новых категорий товаров.

Закон Украины № 1977-IX, который вносит изменения в Закон Украины "О публичных закупках" в части требований к степени локализации производства, вступил в силу 14 июля 2022 года. Требование локализации не распространяется на товары происхождением из стран - подписантов соглашения GPA, в частности ЕС, США и ряд других.

Законодательство о локализации является составляющей политики развития украинских производителей "Сделано в Украине", провозглашенной президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года.