Верховная Рада планирует открыть работу комитетов

Верховная Рада поддержала законопроект №11321 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 286 парламентариев.

"Он предусматривает открытие работы Комитетов. За 24 часа повестка дня заседания комитета + трансляция заседания Комитетов ВРУ (во время войны допускается лаг 24 часа)", - пояснил Железняк.

