РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости
6 777 14

Российский суд приговорил к 15-16 годам заключения семерых украинских воинов, захваченных в плен на Курщине

суд над полоненими українцями

2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор в отношении семерых украинских военнопленных. За участие в операции на Курщине их осудили на сроки от 15 до 16 лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".

Как отмечается, суд признал Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабу и Олега Вовка виновными в "совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий" (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ).

По версии российского следствия, в начале августа 2024 года обвиняемые, нарушая суверенитет РФ, "незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области с целью террористической деятельности". Украинские военные оборудовали в этом районе огневые позиции и развернули командный пункт в одном из домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если ВСУ отступят из Курской области, то 60 тысяч российских военных начнут оттуда масштабное наступление на Украину, - WP

Также сообщается, что российский суд обвинил их в том, что они якобы "неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям". Российские прокуроры утверждают, что украинские защитники на территории РФ якобы запрещали гражданам пользоваться мобильными телефонами, ограничивали их передвижение и не позволяли эвакуироваться.

Автор: 

приговор (1264) Курск (1178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Це наші герої. Тримайтеся хлопці. Усе не марно
показать весь комментарий
14.01.2025 14:17 Ответить
+8
Так само можна засудити ту ж кількість рашистів, яких взяли у полон, наприклад, у Харківській області. Питання у тому, що наши суди не на стільки підконтрольні чинній владі, як кацапські і багато хто підпорядковується кацапу портнову,
показать весь комментарий
14.01.2025 14:21 Ответить
+5
сподіваюсь це крок до їх звільнення
показать весь комментарий
14.01.2025 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподіваюсь це крок до їх звільнення
показать весь комментарий
14.01.2025 14:16 Ответить
Кадирівців побільше для цього треба хапати. Кацапські бічі та алкашня нікому не потрібна. Тільки де ж цих "героїчних джигітів наловиш"? Саме ближче до фронту сидять в кабаках Курська.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:20 Ответить
Це наші герої. Тримайтеся хлопці. Усе не марно
показать весь комментарий
14.01.2025 14:17 Ответить
Пітьма і половини цих строків не проживе.
Але все ж краще було б звільнити цих полонених якнайшвидше по обміну з рашистами.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:18 Ответить
Так само можна засудити ту ж кількість рашистів, яких взяли у полон, наприклад, у Харківській області. Питання у тому, що наши суди не на стільки підконтрольні чинній владі, як кацапські і багато хто підпорядковується кацапу портнову,
показать весь комментарий
14.01.2025 14:21 Ответить
Адвокат Портнова Олег Татаров один з найцінніших для Зеленського менеджерів, якого Зеленський категорично відмовляється звільняти навіть після підписаної громадянами України петиції про звільнення Татарова.
Тому суди в Україні підпорядковуються Портнову-Татарову-Зеленському.

"Адвокат Олег Татаров представляв інтереси Андрія Портнова - одіозного проросійського політика, який у часи Майдану обіймав посаду заступника голови адміністрації Януковича. Можливу причетність Портнова до злочинів розслідували прокурори Генеральної прокуратури України. Керував групою прокурор Олександр Божко - якого, за його словами, адвокат Татаров разом із Портновим https://www.slidstvo.info/articles/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/ погрожували «посадити» за те, що він розслідує цю справу."

https://www.slidstvo.info/news/novyj-zastupnyk-kerivnyka-op-tatarov-zahyshhav-u-sudi-odioznyh-prorosijskyh-diyachiv/
показать весь комментарий
14.01.2025 14:30 Ответить
Чого полоненим рашистам дзеркально не виносять вироки?
показать весь комментарий
14.01.2025 14:52 Ответить
зобов'язані, бо військові рифи на території України потрапляють під дію 110, 258 часть 6, 261, 263, 338, 341і ще купа інших статей карного кодексу. Але це чомусь не робиться. Я вже не кажу про незаконне володіння зброєю, протидія ЗСУ в т.і
показать весь комментарий
14.01.2025 15:19 Ответить
их только кормят, поят, лечут и обещают обменять 🤮
показать весь комментарий
14.01.2025 15:30 Ответить
Потому, что в отличии от рашки мы хотя бы пытаемся быть правовым государством. Ну а за соблюдением нами норм международного гуманитарного права еще и приглядывают наши союзники.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:24 Ответить
кацапських полонених вже піццами напхали?
показать весь комментарий
14.01.2025 15:07 Ответить
неварто було здаватися....
показать весь комментарий
14.01.2025 16:18 Ответить
Просто пришибленый северный сосед в очередной раз продемонстрировал, что на нормы международного права ему пофиг.
Комбатанту не может быть выдвинуто обвинений и он не может привлекаться к суду и быть осужденным единственно за свое участие в военных действиях, кроме случаев совершения им военных преступлений, преступлений против человечества или актов геноцида
показать весь комментарий
14.01.2025 16:22 Ответить
Нещодавна преZерватив щось про обмінний фонд гундів.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:23 Ответить
 
 