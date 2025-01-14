Российский суд приговорил к 15-16 годам заключения семерых украинских воинов, захваченных в плен на Курщине
2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор в отношении семерых украинских военнопленных. За участие в операции на Курщине их осудили на сроки от 15 до 16 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Радио Свобода".
Как отмечается, суд признал Анатолия Волошина, Владимира Аршулика, Сергея Караева, Александра Дойчука, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбабу и Олега Вовка виновными в "совершении теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего наступление тяжких последствий" (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ).
По версии российского следствия, в начале августа 2024 года обвиняемые, нарушая суверенитет РФ, "незаконно вторглись на территорию Кореневского района Курской области с целью террористической деятельности". Украинские военные оборудовали в этом районе огневые позиции и развернули командный пункт в одном из домов.
Также сообщается, что российский суд обвинил их в том, что они якобы "неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям". Российские прокуроры утверждают, что украинские защитники на территории РФ якобы запрещали гражданам пользоваться мобильными телефонами, ограничивали их передвижение и не позволяли эвакуироваться.
Але все ж краще було б звільнити цих полонених якнайшвидше по обміну з рашистами.
Тому суди в Україні підпорядковуються Портнову-Татарову-Зеленському.
"Адвокат Олег Татаров представляв інтереси Андрія Портнова - одіозного проросійського політика, який у часи Майдану обіймав посаду заступника голови адміністрації Януковича. Можливу причетність Портнова до злочинів розслідували прокурори Генеральної прокуратури України. Керував групою прокурор Олександр Божко - якого, за його словами, адвокат Татаров разом із Портновим https://www.slidstvo.info/articles/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/ погрожували «посадити» за те, що він розслідує цю справу."
https://www.slidstvo.info/news/novyj-zastupnyk-kerivnyka-op-tatarov-zahyshhav-u-sudi-odioznyh-prorosijskyh-diyachiv/
Комбатанту не может быть выдвинуто обвинений и он не может привлекаться к суду и быть осужденным единственно за свое участие в военных действиях, кроме случаев совершения им военных преступлений, преступлений против человечества или актов геноцида