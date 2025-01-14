США предлагают конфисковать $300 млрд замороженных активов РФ для давления на Путина, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена прилагает усилия, чтобы убедить европейских союзников поддержать перевод около 300 миллиардов долларов замороженных активов РФ на счет, который будет разблокирован только в рамках мирного соглашения.

Об этом пишет издание CNN, передает Цензор.НЕТ.

Двое чиновников Белого дома заявили, что администрация Байдена накануне завершения своего срока делает последнюю попытку конфисковать российские активы, чтобы использовать это как рычаг влияния на РФ.

В то же время в Европе скептически относятся к этому.

Основная часть средств хранится в европейских банках, тогда как меньшая часть остается в американских финансовых учреждениях.

Один из чиновников администрации сказал, что конфискация этих активов могла бы послать Москве четкий сигнал: "Если вы хотите вернуть свои средства, вам придется сесть за стол переговоров".

Администрация Байдена провела консультации по этому поводу с командой Трампа, в частности с Марком Рубио, назначенным госсекретарем, и Майком Волтцом, будущим советником по нацбезопасности.

Источники сообщили, что команда Трампа в целом поддерживает эту стратегию, поскольку считает, что конфискация может стать стимулом для России пойти на переговоры. Сам Трамп хочет увидеть быстрое прекращение войны, которую он считает уже слишком долгой.

Европейцы, пишет издание, опасаются, что прямая конфискация российских средств банками будет нарушением международного права. Такой скептицизм делает заключение какой-либо сделки маловероятным до момента вступления Трампа в должность.

В США предполагают, что лидер немецкого "ХДС" Фридрих Мерц, который является кандидатом в канцлеры ФРГ, говорит об определенной готовности рассмотреть конфискацию. Но он еще не вступил в должность.

Байден планировал обсудить этот вопрос с Зеленским в Риме, однако мероприятие было отменено из-за пожара в Лос-Анджелесе. Американский лидер обсуждал некоторые вопросы с Зеленским в телефонном разговоре, однако пока неизвестно, обсуждалась ли тема конфискации российских активов.

