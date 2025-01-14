РУС
Парламент поддержал переименование более сотни судов в рамках декоммунизации

В Украине, включая временно оккупированные территории, будет переименовано 104 суда в рамках декоммунизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Представьте себе, в некоторых городах Украины до сих пор существовали суды с названием - ленинский, дзержинский, кировский. Более 100 судов имели названия с фамилиями убийц и палачей времен советского террора.

ВР за основу приняла изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по изменению наименования местных общих судов №12351", - написала Геращенко.

Читайте также: В Киеве демонтируют звезду с дома на Крещатике и еще 46 объектов, связанных с Россией и СССР

Как отмечается, будут переименованы 103 местных общих суда по всей территории Украины. Включая временно оккупированные территории.

Депутат добавила, что изменение наименования местных общих судов не приведет к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

За основу проект о переименовании судов поддержали 277 нардепов.

Напомним, в марте 2023 года Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады принял решение об изменении названий 5 украинских городов и 104 сел и поселков.

Топ комментарии
+7
До дупи те перейменування, русняво-совкова начинка залишається.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:03 Ответить
+4
краще люстрація або ліквідація......
показать весь комментарий
14.01.2025 16:04 Ответить
+3
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська. Як тобі? Залишити?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:18 Ответить
Я уявляю скільки зараз коштів прикурять на всіх цих перейменуваннях.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:03 Ответить
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська. Як тобі? Залишити?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:18 Ответить
там лєніна судили
показать весь комментарий
14.01.2025 16:35 Ответить
ні, просто ленінці ще з тройки залишились
показать весь комментарий
15.01.2025 19:06 Ответить
До дупи те перейменування, русняво-совкова начинка залишається.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:03 Ответить
Дійсно, перейменування суду з "Лєнінскаво районнаво" на "Історичноукраїнський" не завадить багатьом суддям при нагоді судити українців "імєнєм расіі".
Але це не відміняє необхідність перейменування.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:12 Ответить
Вони б краще суддівський корпус почистили спочатку, а потім вже й перейменувати можна. Так виходить, що суд "Історичноукраїнський", а судять далі як в "лєнінском".
показать весь комментарий
14.01.2025 16:15 Ответить
"У меня для вас другіх пісатєлєй судєй нєт".
показать весь комментарий
14.01.2025 16:32 Ответить
так вони в світле майбутнє вірять, потім від мавпи походженням, чому ж не ленінці?
показать весь комментарий
15.01.2025 19:04 Ответить
краще люстрація або ліквідація......
показать весь комментарий
14.01.2025 16:04 Ответить
Ви будете здивовані, але там десятки судів ліквідовані, але попри це продовжують працювати, я вважаю що цим перейменуванням вони хочуть вирішити якусь свою справу....
показать весь комментарий
14.01.2025 17:19 Ответить
зебіл чи клінічний ідіот?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:31 Ответить
А ''інваліди'' в них позалишаються.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:17 Ответить
Тут йдеться не про суддів, вони з цього нічого не мають, а ось діти, які виготовлятимуть таблички, бланки та іншу атрибутику, собі на кишенькові гроші зароблять. Навіщо витрачатися на дрони, або на інше для ЗСУ
показать весь комментарий
14.01.2025 17:25 Ответить
А змінити назви Кіровоградської та Дніпропетровської облстей все ще не на часі, чи як ?????
показать весь комментарий
14.01.2025 16:33 Ответить
Зермаки 6-й рік не перейменовують. Чекають, щоб х-лу і кацапам маленьке, але приємне зробить, коли ці області будуть їм здавати під їхню канстітуцію.
показать весь комментарий
15.01.2025 00:35 Ответить
Ці суди розганяти треба, а вони їх перейменовують. Аби бабло порозпилювати.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:43 Ответить
Від зміни місць доданків відкати тільки збільшуються
показать весь комментарий
14.01.2025 17:18 Ответить
очень своевременное решение денег видимо на снаряды и патроны хватает можно немного и на вввески печати бланки флаги потратить
показать весь комментарий
14.01.2025 19:24 Ответить
люстрацию тотальную с опубликованием архивов кгб
иначе миллионы проклятий от жертв коммунистов упадут на наши головы
показать весь комментарий
14.01.2025 22:29 Ответить
 
 