Парламент поддержал переименование более сотни судов в рамках декоммунизации

В Украине, включая временно оккупированные территории, будет переименовано 104 суда в рамках декоммунизации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко.

"Представьте себе, в некоторых городах Украины до сих пор существовали суды с названием - ленинский, дзержинский, кировский. Более 100 судов имели названия с фамилиями убийц и палачей времен советского террора.



ВР за основу приняла изменения в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" по изменению наименования местных общих судов №12351", - написала Геращенко.

Как отмечается, будут переименованы 103 местных общих суда по всей территории Украины. Включая временно оккупированные территории.



Депутат добавила, что изменение наименования местных общих судов не приведет к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

За основу проект о переименовании судов поддержали 277 нардепов.

Напомним, в марте 2023 года Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады принял решение об изменении названий 5 украинских городов и 104 сел и поселков.