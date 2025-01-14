Генштаб ВСУ отрицает перевод в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил: не планировалось и не планируется
Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Зато Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в заявлении.
Однако, как заявили в Генштабе, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное.
"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе добавили, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.
Дополняется...
Бо це асоціація з швидкою смертю на фронті.
А в нас вирішили, що *********** - лохи. Нащо платити, коли можна наловити безкоштовно?
Вони, щоправда, потім у СЗЧ йдуть. Але то таке. Головне що план виконаний.
==============
Угу, в піхоту ми не переводимо, але якщо переводимо, то це вимушений крок
Спростували так спростували
І це коли приходить купа нової техніки - F-16, міражі та інше
Джерело: https://censor.net/ua/n3530203
*
А яких саме і СКІЛЬКИ НЕгостродефіцитних на думку Генштабу фахівців Повітряних сил Генштаб дав команду перевести в піхоту?
Командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи.
Повітряні сили отримали наказ перевести техперсонал і зенітників у піхоту.
Сержант 114-ї бригади Віталій Горжевський розповів, що до його військової частини надійшов наказ про переведення 218 осіб, тобто майже всіх авіаційних техніків бригади, у піхотні підрозділи. За його словами, раніше подібним чином з частини вже було переведено 250 осіб.
Новий наказ фактично робить небоєздатним бригаду тактичної авіації, що озброєна винищувачами МиГ-29, через неможливість їх обслуговування та технічної підтримки без необхідних спеціалістів.
*
А це технічна готовність літаків і, головне, ЖИТТЯ пілотів, яких не наловлять по селах та містах бугаї з ТЦК і не посадять через місяць за штурвал літака... Але ж Зермакам видніше!
заперечили так заперечили, хоча для зебілів що не читають далі заголовка згодиться.
рс нагадаю, дехто, за одну мить перетворився з 4рази ухилянта в Головнокомандувача ! з таким міркуванням з маляра ( при всій повазі), створити інженера, то є як 2 пальця облюрити.
То рівень здібності мислити у актуальної української влади
.
--------------------------------------------------------------------------------------
Так берите полицейских.
Они физически здоровы (не прокуроры-инвалиды), уже умеют обращаться с оружием.
Что мешает? Или кто?
Те, у кого будет подгорать задница, видя что около их фазенд не стало полиции?
И второе, это сколько же надо взять техников, чтобы закрыть фронт? Десяток- другой? Нет.
Там даже бригада не поможет. А если возьмут такое количество техников и механиков, то Ф-16 и Миражи летать не смогут.
Кстати, обратите внимание, как только Миражи зашли в Украину, так сразу в москве загорелись пердаки и они сразу дали команду своей агентуре, убрать техников, чтобы самолеты стояли на приколе.
И агентура тут же под козырек.
А отмазка ГШ гнилая, типа не берем, но берем.
На вашу думку нехай і далі сидять по порожніх аеродромах?
Тут питання напевне інше... а куди зникає наша піхота і чому. Це питання для великого розслідування.