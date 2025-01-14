РУС
Новости
6 037 50

Генштаб ВСУ отрицает перевод в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил: не планировалось и не планируется

У Генштабі кажуть, що не переводять в піхоту дефіцитні кадри ПС

Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Зато Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в заявлении.

Однако, как заявили в Генштабе, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное.

"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

Дополняется...

авиация (2902) Генштаб ВС (6804) Воздушные силы (2604) война в Украине (5696)
Топ комментарии
+27
Генштаб завжди всі зашквари заперечує, тому...нічого нового...
14.01.2025 16:20 Ответить
+16
Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони.
==============

Угу, в піхоту ми не переводимо, але якщо переводимо, то це вимушений крок
Спростували так спростували
І це коли приходить купа нової техніки - F-16, міражі та інше
14.01.2025 16:19 Ответить
+15
"Генштаб ЗСУ заперечив переведення у піхоту ГОСТРОДЕФІЦИТНИХ фахівців Повітряних сил: не планувалося і не планується."

Джерело: https://censor.net/ua/n3530203

*

А яких саме і СКІЛЬКИ НЕгостродефіцитних на думку Генштабу фахівців Повітряних сил Генштаб дав команду перевести в піхоту?
14.01.2025 16:22 Ответить
Безуглу ловлять?
14.01.2025 16:17 Ответить
Ага. У агрохімії на DJ-сеті.
14.01.2025 16:23 Ответить
Як бачимо в піхоту ніхто не хоче йти, ні цивільні, ні мобілізовані, ні ТЦКшники, ні мєнти, навіть військові.
Бо це асоціація з швидкою смертю на фронті.
14.01.2025 16:18 Ответить
Русня йде. Хоча смерть від дронів ЗСУ не менш швидка, ніж від дронів та КАБів русні.
14.01.2025 16:21 Ответить
русня йде за гроші.
14.01.2025 16:38 Ответить
І які шанси отримати їх?
14.01.2025 16:40 Ответить
які б не були, вони є. на жаль.

А в нас вирішили, що *********** - лохи. Нащо платити, коли можна наловити безкоштовно?
Вони, щоправда, потім у СЗЧ йдуть. Але то таке. Головне що план виконаний.
14.01.2025 16:43 Ответить
У ісламістів ще краще: навіть грошей не треба, згодні за гурій вже після смерті. І йдуть, у ХАМАСу, Хезболли, талібів нестачі піхоти ніколи немає.
14.01.2025 16:45 Ответить
То взагалі не люди.
14.01.2025 16:48 Ответить
Нехай ОП покаже приклад і народ, який збирається за Зе голосувати знову, за ними слідом. Їх же все влаштовує.
14.01.2025 21:52 Ответить
14.01.2025 16:19 Ответить
То хто пи₴дить? А на відео хто?
14.01.2025 16:20 Ответить
Якийсь старший прапорщик в балаклаві.
14.01.2025 17:08 Ответить
14.01.2025 16:20 Ответить
14.01.2025 16:22 Ответить
https://x.com/mil_in_ua Мілітарний

Командування Збройних сил розпочало масштабне переведення авіаційного персоналу та обслуги зенітних комплексів у піхотні підрозділи.

Повітряні сили отримали наказ перевести техперсонал і зенітників у піхоту.
Сержант 114-ї бригади Віталій Горжевський розповів, що до його військової частини надійшов наказ про переведення 218 осіб, тобто майже всіх авіаційних техніків бригади, у піхотні підрозділи. За його словами, раніше подібним чином з частини вже було переведено 250 осіб.
Новий наказ фактично робить небоєздатним бригаду тактичної авіації, що озброєна винищувачами МиГ-29, через неможливість їх обслуговування та технічної підтримки без необхідних спеціалістів.

*
А це технічна готовність літаків і, головне, ЖИТТЯ пілотів, яких не наловлять по селах та містах бугаї з ТЦК і не посадять через місяць за штурвал літака... Але ж Зермакам видніше!
14.01.2025 16:36 Ответить
Негостродефіцитні це мабуть ті хто не є родичами й друзями мажорів та шишок та не лижуть сраку совковоголовому керівництву.
14.01.2025 16:47 Ответить
Вопрос- кого считать "остродефицитными"? Дьявол кроется в деталях.
14.01.2025 16:28 Ответить
штаби,обслугу
14.01.2025 16:34 Ответить
Родичів, знайомих, тих хто заплатив - других таких уже не буде
14.01.2025 17:07 Ответить
Та вже й проплачених відправляють, та ще й не перший раз. Правда деяких на нормальні посади (не в штурмовики). Вже дійшло до того що й у "своїх" піджилки трясуться.
14.01.2025 18:21 Ответить
А не гостро критичні спеціалісти велком в піхоту з брачним бк ( вітання від сметани з творожком)
14.01.2025 16:32 Ответить
Однак, як заявили у Генштабі, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо. Джерело: https://censor.net/ua/n3530203

заперечили так заперечили, хоча для зебілів що не читають далі заголовка згодиться.
14.01.2025 16:35 Ответить
а туподифіцитних?
14.01.2025 16:40 Ответить
Просто влада в Україні, яка з робітників клубної самодіяльності перетворилася за 1 місяць в президента і потужних менеджерів, вважає що так саме легко перетворити авіаційного техніка в Рембо, а любого з вулиці, навіть без середньої освіти в авіаційного техніка, і тому такі ПРОСТІ РІШЕННЯ.
рс нагадаю, дехто, за одну мить перетворився з 4рази ухилянта в Головнокомандувача ! з таким міркуванням з маляра ( при всій повазі), створити інженера, то є як 2 пальця облюрити.
То рівень здібності мислити у актуальної української влади
.
14.01.2025 17:05 Ответить
З повітряних сил позабирали людей тільки з рот охорони, авіафахівців дійсно не чіпали. Просто мобілізація не відбувається вже давно, всі порішали або поховались, тож гш варить одних і тих же по сотому колу. Я з легкістю знаю десяток людей що можуть мене підмінити тимчасово і дати пожити після трьох років кріпацтва. Бачу їх у вікно коли приїжджаю додому, просто 95% людей це какаяразніца, тих кому не пох убило або повернуло у відчай, інші іваліди-аспіранти-опікуни-багатодітні.
14.01.2025 17:13 Ответить
"Диму без вогню не буває" - робимо висновки
14.01.2025 17:19 Ответить
Завтра сам вирушаю до однієї з частин морської піхоти, пройшов офігенний відбір - одне око мінус шість друге мінус сім - вроджений штурмовик, я не кажу, що я висококласний фахівець, але є і класні фахівці. З мого підрозділу їде найкращій технік однієї з радіотехнічних систем із забезпечення польотів літаків (так радянських, але вони по повній воюють), їдуть водії спеціалізованих автомобілів (аеродромних), багато спеців їде. А ті що залишилися на аеродромі тепер не можуть, а ні захворіти, а ні піти у відпустку, бо тупо немає зміни, а ще ти можеш одночасно працювати одночасно на декількох об'єктах, це притому, що прилітає знатно.
14.01.2025 17:21 Ответить
А депутатів всіх мастей , штабних діловодів і мажорів , тцкашників , які не воювали, поліцейських які їх охороняють ,пробували перевести в піхоту в штурмовики? Як спеціалісти з них користі на місцях мало.
14.01.2025 17:30 Ответить
Да, всі 3.14здять! генштаб і зеленський- ніколи...
14.01.2025 17:38 Ответить
Це вжє третій раз вишкрибають з ВПС ,їм пох.. що того ж техніка після Хупсу треба ще чотири роки як мінімум ганяти щоб він хоть щось вмів робити на тому літаку який після кожного вильоту має такий букет відмов Що жахи беруть,а літак має бути справним і боєздатним
14.01.2025 18:18 Ответить
Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців.
--------------------------------------------------------------------------------------
Так берите полицейских.
Они физически здоровы (не прокуроры-инвалиды), уже умеют обращаться с оружием.
Что мешает? Или кто?
Те, у кого будет подгорать задница, видя что около их фазенд не стало полиции?
И второе, это сколько же надо взять техников, чтобы закрыть фронт? Десяток- другой? Нет.
Там даже бригада не поможет. А если возьмут такое количество техников и механиков, то Ф-16 и Миражи летать не смогут.
Кстати, обратите внимание, как только Миражи зашли в Украину, так сразу в москве загорелись пердаки и они сразу дали команду своей агентуре, убрать техников, чтобы самолеты стояли на приколе.
И агентура тут же под козырек.
А отмазка ГШ гнилая, типа не берем, но берем.
14.01.2025 18:50 Ответить
То про Міражі й F-16 нам брехали, що їх буде все більше? Чи ви думаєте, що цих авіатехніків можна списати в піхоту, бо вони вже мобілізовані, а набрати нових "нульових" та навчити? А підготовка авіатехніка кажуть навіть довша, ніж пілота. То де тут здоровий глузд?
14.01.2025 21:44 Ответить
Розформовують техніків із бригад де базувалися миг 29. Цих літаків вже не залишилося, навіть у Європі.
На вашу думку нехай і далі сидять по порожніх аеродромах?
14.01.2025 22:15 Ответить
Тут головне що МО має на увазі під "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби". Що гостродефіцитне, а що ні. Вони ж самі це і вирішують. Якщо вирішать що всі техніки і механіки вже не гостродефіцитні, то всі і підуть штурмувати посадки.
14.01.2025 20:31 Ответить
Генштаб перетворився на пропагандиську шаражку, втратили довіру, втратили керованість військ на Донбасі. Досвідчені фронтовики не дарма кажуть, що проблема на донецькому напрямку в неспроможньому командуванні, яке тупо стирає піхоту й безладно відступає. Зелений гівнокомандувач нічого не бачить і не чує, крім того, що хоче чути.
14.01.2025 21:38 Ответить
Гостродефіцитних...Хлопці, нам більше не дають пальне і ракет для літаків - все, до окопів.
14.01.2025 22:06 Ответить
Це ЗЕлочин. бо сотні тисяч військових, міліцейських, прокурорських, пожежних і т.п. державних пенсіонерів до 55 років не мобілізують. ЧОМУ?!
14.01.2025 22:48 Ответить
3.14здьож як завжди. Тільки вчора говорив з побратимом, хлопця з ППО перевели в 56 ОМБР в піхоту. І він там не один такий...
14.01.2025 23:24 Ответить
Ну це нормально, спочатку заперечувати, ми, переводим?! Да ви що, такого не було, а потім погоджуватись, що переводимо, так бляха переводите, чи не переводите?! Ви там *********?! Техніка-механіка літака, вивчати скільки років?!
15.01.2025 00:44 Ответить
США кажуть Зе що в Україні треба зменшувати на 70 відсотків держ апарат, ось де резерв дармоєдів
15.01.2025 01:07 Ответить
Тут і дурню буде зрозуміло що у піхоту ніхто не хоче від слова зовсім, ні поліція, ні авіатехніки без літаків, ні пересічні. От і ловлять бєдолаг хто попадеться і без "криші" щоб гарно влаштуватись. А тим хто вже у війську то діватись нікуди, прийде наказ, куди захочуть туди і переведуть.
Тут питання напевне інше... а куди зникає наша піхота і чому. Це питання для великого розслідування.
15.01.2025 07:49 Ответить
 
 