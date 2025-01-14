Генштаб ВСУ отрицает перевод в пехоту остродефицитных специалистов Воздушных сил: не планировалось и не планируется

Генеральный штаб ВСУ заявил, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Зато Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в заявлении.

Однако, как заявили в Генштабе, отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное.

"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники.

