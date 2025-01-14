Центр крови ВСУ получил от благотворителей уникальный анализатор крови. ФОТО

В рамках проекта "Сила крови" БО "Благотворительный фонд КОЛО" приобрел для Центра крови ВСУ за средства банка ПУМБ уникальный бесконтактный анализатор крови стоимостью 3,7 млн грн.

Анализатор позволяет без карточек делать обследование и минимизирует ошибку. Благодаря ему можно одновременно проводить определение: группы крови прямым и перекрестным методами, резус-принадлежности, фенотипирование и проведение скрининга антител.







Оперативность работы анализатора производит впечатление: до первого результата проходит всего 15 минут.

Необходимый прибор для Центра приобрел Банк ПУМБ. Расходники для анализатора были куплены за средства, собранные во время благотворительного аукциона FBN.

Поддержали сбор и постоянные меценаты БО БФ КОЛО, IslandGroup, которые задонатили на закупку шейкера для тромбоцитов PF15-Pro.

По статистике большинство смертей на войне происходят от потери крови. Современные технологии позволяют уменьшить эти показатели, переливая кровь даже в окопах. Работа Центра крови ВСУ направлена на проверку и сохранение крови с помощью современного медицинского оборудования.

Поддержать сбор "Сила крови" от БО БФ КОЛО вы можете на монобанке:

https://send.monobank.ua/jar/4krRPqWhB2

или по реквизитам:

Наименование получателя: БО БФ КОЛО

Код получателя: 38813073

Счет получателя: UA223052990000026003006710457

Название банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: Благотворительная помощь на Центр крови ВСУ и ваше ФИО

Зимняя еПоддержка может быть перечислена на благотворительность, призываем поддержать сбор на оборудование Центра крови ВСУ по реквизитам: UA223052990000026003006710457

Детали о сборе на странице БО БФ КОЛО https://www.kolo.fund/medicine/bloodcentre