РФ ударила КАБами по Лесному на Харьковщине (обновлено)

РФ вдарила КАБом по Харкову

Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в городе прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Суспільного, в городе прогремел взрыв.

Воздушные силы предупредили о КАБах в направлении Харькова.

Позже в ОВА заявили, что россияне атаковали село Лесное Малоданиловской громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера россияне обстреляли Харьков и 3 района области: ранены два человека, повреждены здания

В самом Харькове было очень громко, народ на площади ломанулся в метро
