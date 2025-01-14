РФ ударила КАБами по Лесному на Харьковщине (обновлено)
Российские оккупационные войска атаковали Харьков, в городе прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Суспільного, в городе прогремел взрыв.
Воздушные силы предупредили о КАБах в направлении Харькова.
Позже в ОВА заявили, что россияне атаковали село Лесное Малоданиловской громады.
