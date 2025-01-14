РУС
Командир Третьей штурмовой Билецкий рассказал о потерях врага в результате "танкоцида" на Харьковщине

командир 3 штурмової бригади Білецький

8 и 9 января российская оккупационная армия предприняла попытку механизированных штурмов позиций Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. Сообщение об этом бое и видео, опубликованные в телеграмм-канале бригады, собрали полтора миллиона просмотров.

На запрос редакции командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий рассказал детали этой операции - какую цель преследовал враг и благодаря чему потерпел поражение, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что основной целью противника в зоне ответственности Третьей штурмовой остается захват населенного пункта Боровая и вытеснение Сил обороны Украины на другой берег реки Оскол. 8-9 января силами 4-й гвардейской танковой дивизии оккупанты двинулись на штурм, чтобы захватить Зеленый Гай и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении населенных пунктов Боровская-Андреевка. В случае успеха, это открыло бы армии РФ путь на Боровую.

Ежедневно попытки вражеского штурма происходили силами 1 механизированной роты при поддержке взвода танков, артиллерийского огня, FPV-дронов, сбросов. По словам Андрея Билецкого, в поддержке штурмов враг использовал все средства дивизии, а если считать технику, которая не доехала до линии боевого соприкосновения, можно сказать, что РФ осуществляла штурмы силами сводного механизированного батальона.

"Особенностью этого штурма было массовое применение техники на нескольких направлениях одновременно. В последнее время в нашей полосе ответственности так много техники россияне не использовали. Это свидетельство приоритетности направления, где стоит Третья штурмовая. По характеру действий противника видно, что он готовился и тщательно спланировал штурмовые действия. Но его планы были разрушены", - рассказал Билецкий.

Также смотрите: Российский захватчик стреляет себе в голову и самоликвидируется. ВИДЕО

Расчет ПТРК противотанкового батальона Третьей штурмовой поразил голову и хвост колонны. Другие танки начали съезжать с дороги, но попытки маневрировать для них закончились подрывом на заранее установленном минировании. Технику и вражеский десант, которому удавалось спешиться, добили силами пехоты, средствами артиллерии и FPV-дронами. В одной из вражеских колонн благодаря поражению понтонной переправы через реку Черный жеребец танк перевернулся и утонул вместе с экипажем.

Всего в эти дни в результате попытки штурма оккупанты потеряли 15 боевых бронированных машин, уничтожено 5 танков, еще 2 танка - поражены. Потери среди личного состава составили 87 убитыми и 88 ранеными.

Андрей Билецкий рассказал, что отразить штурм удалось благодаря слаженному действию всех подразделений Третьей штурмовой и заранее установленным минам на маршрутах передвижения врага: "Бригада отработала как единый механизм".

Автор: 

Билецкий Андрей 3-я Отдельная штурмовая бригада Харьковская область Изюмский район Купянский район Боровая Зеленый Гай война в Украине
+16
Щось ОПа не просто згадала про нього, а й піарить по всім своїм каналам. Точно піде не вибори з їхньою партією.
14.01.2025 17:16 Ответить
+12
Ну комбригу не обов'язково лізти в окопи....-але я ні разу не чув шоб 3-штурмова закидала кацапів мясом не жаліючи особовий склад
14.01.2025 17:17 Ответить
+11
а він завжди був командиром?його у реальному бою хтось бачив?
14.01.2025 17:11 Ответить
а він завжди був командиром?його у реальному бою хтось бачив?
14.01.2025 17:11 Ответить
Ну комбригу не обов'язково лізти в окопи....-але я ні разу не чув шоб 3-штурмова закидала кацапів мясом не жаліючи особовий склад
14.01.2025 17:17 Ответить
ну,до комбрига він ким був?чим займався,окрім того що свинками іграшковими кидався та з мосійчук теревенити?у бою він бував чи "о конфедирации с россией" мріяв з 2010р?
14.01.2025 17:30 Ответить
Толку з тих дуболомів штабних з кучою медалів орденів та закінчених академій ????? Ме достатньо шо Білецький створив одну найбоєздатніших бригад і я не чув про СЗЧ з 3 штурмової
14.01.2025 17:34 Ответить
він створив?це,типу,як зеленський врятував країну,бо є головнокомандуючим ЗСУ? на мою думку він Бєнін щур,а керують бригадою інші люди,на чиїх спинах він і робить собі репутацію.елітні квартири теж не просто так почали зявлятись у "командирів",які співають оди зєрмаку
14.01.2025 17:42 Ответить
Ти видно ніколи не був керівником...Який би не був розумні продвинуті та креативні члени колективу але якшо начальник дебілтто діла не буде....Приклад тобі 47 магура,, робота 20 Маркусів зведе на нівець тупість одного сака
14.01.2025 17:52 Ответить
я був тим,хто робив ту роботу,що повинен був виконувати керівник.він забирав лише бабло.тому я добре розуміє,що і як робиться.він хоч мову вивчив?бо у 14му,цей "український націоналіст" публічно патякав російською
14.01.2025 17:59 Ответить
От бачиш які є керівники??Вони так ОРГАНІЗОВУЮТЬ роботу шо навіть безпосередньо свою роботу вони не роблять .. Це вже майстри свого діла🤣🤣🤣
14.01.2025 18:05 Ответить
ruski , tebe ta chto ? A tak , idi proveriai , **** tut tarchish ?
14.01.2025 17:19 Ответить
3 shturmova , adna iz bole baiespasobnoi brigadi , tak iesli on takoi durak to chota neshoditsa ...
14.01.2025 17:25 Ответить
Особисто Поровського не знаю але те що він з 94 року раза 6 змінював членство в різних партіях. 10 разів балотувався в депутати і жодного разу не був обраний багато про що говорить.....авторитет ще той
14.01.2025 17:27 Ответить
Все кого мы знаем, а знаем мы их только потому, что часто видим в СМИ, в Ютубах, в Тиктоках, и прочих соц. сетях, не являются, понятно, классическими военными(с реальными угрозами, по уши в грязных окопах, с летающими пулями у виска) . Задача этих, формулировать позитивный образ украинского военного. Типо, такого мужественного, бесстрашного, боевитого, и справедливого. Понятно для чего... Это, в первую очередь, и донаты, и рекрутинг. После "исповеди" Маркуса, где он черному по белому всё разъяснил, кто он, и чем он занимался, и какая у него была задача... уж всем должно быть всё понятно давно.
14.01.2025 18:35 Ответить
Щось ОПа не просто згадала про нього, а й піарить по всім своїм каналам. Точно піде не вибори з їхньою партією.
14.01.2025 17:16 Ответить
U nas , po navastiam , infa bluzhdaiet pro Zaluzhnava , tipo ievo ZEneloh k sebe tianet . 🤔
14.01.2025 17:21 Ответить
Він є політичним проектом ОПи на наступні вибори...
14.01.2025 17:21 Ответить
Вибори будуть цікавими. Хтось із Залужним та Білецьким. А хтось, як завжди...)
14.01.2025 17:24 Ответить
Хто тобі сказав, що Залужний буде в одній команді з Білецьким? Ти навіть не уявляєш скільки тепер буде спроб затягнути військових у свої партії. ОПешні вже піарять ряжених у форму, які з цією формою за Київ не виїжджали.
показать весь комментарий
14.01.2025 18:13 Ответить


14.01.2025 17:32 Ответить
Слава Українським Героям!
14.01.2025 17:25 Ответить
Облишмо спостерігати, як територія України зменшується, наче шагренева шкіра, та старанніше втішаймося втратами ворога!
14.01.2025 17:31 Ответить
АЗОВ С АНДРЕЕМ БИЛЕЦКИМ ЛУЧШИЕ!!! Я БЫ ХОТЕЛ ВИДЕТЬ АНДРЕЯ БИЛЕЦКОГО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ!!!! Я ДУМАЮ ПРИ НЕМ БЫ БЫЛ ПОРЯДОК В СТРАНЕ!!! НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ УКРАИНЫ!
14.01.2025 18:10 Ответить
Ти чого кричиш великими літерами кацапським язіком ?
14.01.2025 20:15 Ответить
білецький, ківа, жорін......аваков
14.01.2025 18:29 Ответить
боцмана, то біш короткіх забули.
14.01.2025 19:53 Ответить
Короткіх то сірий кардинал у них .
14.01.2025 20:17 Ответить
Ну на тому напрямку ще і 77-ма бригада і інші, але про них не чутно...
У кого бліьше пресофіцерів та камер гоупро той і воює...
Не маю нічого проти хлопців з 3-ї штурмової, але і про інших забувати не слід.
А то буде як з обороною Авдіївки.
110 бригада стояла без ротацій та поповнення всього навсього півтора року.
А коли вже сточилася до нічого і довелося відходити, то 3-тя штурмова зайшла не в Авдіївку а на коксохім. І один з них написав у твітері, що вони цілих три дні героічно билися в оточенні поки інші бригади "зйобувалися" з Авдіївки, так і написав "зйобувалися", забувши додати, що то були залишки бригади, ті крихти хто за всього навсього півтора року виснажився і ще лишався живий.
14.01.2025 19:51 Ответить
ОПа буде піарити Білецьких і таких яв він, хто став на їх бік, отримав в Києві квартири і інші подачки і будуть витягувати із лафна дупи Зе, єлдаків і татрових.
15.01.2025 08:06 Ответить
Він зробив свій імідж рожевими слоненятами, крапка.
15.01.2025 09:30 Ответить
 
 