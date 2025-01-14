Командир Третьей штурмовой Билецкий рассказал о потерях врага в результате "танкоцида" на Харьковщине

8 и 9 января российская оккупационная армия предприняла попытку механизированных штурмов позиций Третьей штурмовой бригады на Харьковщине. Сообщение об этом бое и видео, опубликованные в телеграмм-канале бригады, собрали полтора миллиона просмотров.

На запрос редакции командир Третьей штурмовой Андрей Билецкий рассказал детали этой операции - какую цель преследовал враг и благодаря чему потерпел поражение, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что основной целью противника в зоне ответственности Третьей штурмовой остается захват населенного пункта Боровая и вытеснение Сил обороны Украины на другой берег реки Оскол. 8-9 января силами 4-й гвардейской танковой дивизии оккупанты двинулись на штурм, чтобы захватить Зеленый Гай и создать условия для дальнейшего продвижения в направлении населенных пунктов Боровская-Андреевка. В случае успеха, это открыло бы армии РФ путь на Боровую.

Ежедневно попытки вражеского штурма происходили силами 1 механизированной роты при поддержке взвода танков, артиллерийского огня, FPV-дронов, сбросов. По словам Андрея Билецкого, в поддержке штурмов враг использовал все средства дивизии, а если считать технику, которая не доехала до линии боевого соприкосновения, можно сказать, что РФ осуществляла штурмы силами сводного механизированного батальона.

"Особенностью этого штурма было массовое применение техники на нескольких направлениях одновременно. В последнее время в нашей полосе ответственности так много техники россияне не использовали. Это свидетельство приоритетности направления, где стоит Третья штурмовая. По характеру действий противника видно, что он готовился и тщательно спланировал штурмовые действия. Но его планы были разрушены", - рассказал Билецкий.

Расчет ПТРК противотанкового батальона Третьей штурмовой поразил голову и хвост колонны. Другие танки начали съезжать с дороги, но попытки маневрировать для них закончились подрывом на заранее установленном минировании. Технику и вражеский десант, которому удавалось спешиться, добили силами пехоты, средствами артиллерии и FPV-дронами. В одной из вражеских колонн благодаря поражению понтонной переправы через реку Черный жеребец танк перевернулся и утонул вместе с экипажем.

Всего в эти дни в результате попытки штурма оккупанты потеряли 15 боевых бронированных машин, уничтожено 5 танков, еще 2 танка - поражены. Потери среди личного состава составили 87 убитыми и 88 ранеными.

Андрей Билецкий рассказал, что отразить штурм удалось благодаря слаженному действию всех подразделений Третьей штурмовой и заранее установленным минам на маршрутах передвижения врага: "Бригада отработала как единый механизм".