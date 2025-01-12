Российский захватчик стреляет себе в голову и самоликвидируется. ВИДЕО

Бойцы "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмбата 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из оккупантов сработал на опережение и минусовался самостоятельно", - сообщили бойцы.

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