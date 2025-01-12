Российский захватчик стреляет себе в голову и самоликвидируется. ВИДЕО
Бойцы "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмбата 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Один из оккупантов сработал на опережение и минусовался самостоятельно", - сообщили бойцы.
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Нехай мене вибачать герої з 2-го штурмбату 3-ої окремої штурмової бригади, орк вистрелив собі сбоку від горлянки, навіть каска не здригнулася.
Треба так....
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
https://censor.net/ua/videonews/3518943/kulya_v_lob
Слава ЗСУ