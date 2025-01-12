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Новости Видео Война
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Российский захватчик стреляет себе в голову и самоликвидируется. ВИДЕО

Бойцы "DEUS EX MACHINA" 2-го штурмбата 3-й отдельной штурмовой бригады ликвидировали российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Один из оккупантов сработал на опережение и минусовался самостоятельно", - сообщили бойцы.

Также смотрите: Воины 5 ОШБр ликвидировали вражеских пехотинцев точными сбрасываниями боеприпасов с дрона на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) война (1387) ликвидация (3608) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


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Топ комментарии
+16
Желаю чтобы все!
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12.01.2025 15:32
+6
ай маладца...
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12.01.2025 15:30
+5
майстерно закеосоянився…
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12.01.2025 15:33
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ай маладца...
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12.01.2025 15:30 Ответить
"вислизнув", курва....
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13.01.2025 02:08 Ответить
Желаю чтобы все!
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12.01.2025 15:32 Ответить
майстерно закеосоянився…
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12.01.2025 15:33 Ответить
Обнулився
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12.01.2025 15:41 Ответить
Все, як тупін навчив-"двіжуха".
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12.01.2025 15:42 Ответить
Дебіли, лізти в чужу країну і там застрелитися!
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12.01.2025 15:42 Ответить
Нам етава нє панять.
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12.01.2025 15:44 Ответить
движуха, скучно .... секунды свистят у виска
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12.01.2025 15:45 Ответить
Ета духовная скрєпа
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12.01.2025 15:47 Ответить
https://youtu.be/r2nmz5Kks4Y?feature=shared
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12.01.2025 15:57 Ответить
невірю про самоліквідацію. Потрібен контрольний скид. Дуже потрібен. Дуже.
Нехай мене вибачать герої з 2-го штурмбату 3-ої окремої штурмової бригади, орк вистрелив собі сбоку від горлянки, навіть каска не здригнулася.
Треба так....
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

https://censor.net/ua/videonews/3518943/kulya_v_lob

Слава ЗСУ
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12.01.2025 16:04 Ответить
супер !!! как в тире !!! видно КЛАСС бомбера !!! так держать !!
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12.01.2025 16:13 Ответить
Він зрозумів , що винна та одна пряма ізвілина із за якої він опинився зі столом у свойому роті, тому і помстився їй
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12.01.2025 16:48 Ответить
А чому не чергою?
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12.01.2025 16:59 Ответить
"Вінні-бух", вирішив подивитися що у нього в голові.
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12.01.2025 17:08 Ответить
Якби він цього не зробив, это сделалі бі салдаті НАТА.
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13.01.2025 00:28 Ответить
 
 