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Новости Видео Война
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Воины 5 ОШБр ликвидировали вражеских пехотинцев точными сбрасываниями боеприпасов с дрона на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали вражеских пехотинцев точными сбрасываниями боеприпасов с дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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армия РФ (19400) война (1387) ликвидация (3608) 5 ОШБр (101)


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красівоє....
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12.01.2025 14:33 Ответить
5-та у кишені скоро почне скидати!)))
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12.01.2025 14:51 Ответить
Крайній кацап в цьому відео піймав скид прямо #балом
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12.01.2025 14:58 Ответить
😍👌
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12.01.2025 15:17 Ответить
Послідньому прямо в "орєшнік"
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12.01.2025 16:22 Ответить
Відать дуже хотівдвіжухі))))
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12.01.2025 19:02 Ответить
Останній мабуть квартирку В Одесі виглядував ,а вон как вийшло
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12.01.2025 18:50 Ответить
Повітряна стоматологія від ЗСУ.
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13.01.2025 01:12 Ответить
 
 