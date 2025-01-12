Воины 5 ОШБр ликвидировали вражеских пехотинцев точными сбрасываниями боеприпасов с дрона на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали вражеских пехотинцев точными сбрасываниями боеприпасов с дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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