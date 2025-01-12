Российские солдаты изо всех сил выпрыгивают из горящей "буханки", которую атаковали "Птахи Мадяра". ВИДЕО
Воины 414-го отдельного полка "Птахи Мадяра" остановили прорыв вражеской "буханки": оккупанты пытались группой попасть на наши позиции.
Бойцы дронами-камикадзе атаковали машину, а после того как она загорелась, операторы дронов-камикадзе добили российских захватчиков.
Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+27 Николай Николаевич #334532
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Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БРОВДІ Роберта Йосиповича - лейтенанта
24 листопада 2023 року
Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"
БРОВДІ Роберта Йосиповича - майора
27 листопада 2024 року
Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» носять на грудях зліва нижче орденів «Золота Зірка» та Держави звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України та перед іншими державними нагородами.
в надії що пронесе. Техніка в орді закінчилась - залишились тільки дібіли.
Не оформили у Мадяра вчасно "автоцивілку", чи "без регістрації" спробували проскочити?
У тім'я...
У пломені пожару...
Гине хробаків поголів'я...
Яких не жаль...
Яструбом з неба...
Точно в ціль...
Знищити ворогів-
Всіх суціль...
Треба...
Треба взяти під приціл...
це вбивство кацапських скотів , які прийшли
вбивати нас !!
Нахай всі ідуть до пекла 😡
але кремлівського
виродка і довбой@ба це не обходить ,
бо воно піде по трупах ,
задля своєї мети , не розуміючи , що імперії ніколи вже не буде 👹
Пілот - красава! Знав куди цілив - влучив в водія і спалив зразу все управління машиною.