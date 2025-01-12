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Новости Видео Война
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Российские солдаты изо всех сил выпрыгивают из горящей "буханки", которую атаковали "Птахи Мадяра". ВИДЕО

Воины 414-го отдельного полка "Птахи Мадяра" остановили прорыв вражеской "буханки": оккупанты пытались группой попасть на наши позиции.

Бойцы дронами-камикадзе атаковали машину, а после того как она загорелась, операторы дронов-камикадзе добили российских захватчиков.

Видео операции опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 155 ОМБр взяли в плен 4 оккупантов на Покровском направлении: "Спасибо ребятам, что сохранили нашу жизнь". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) война (1387) ликвидация (3608) Бровди Роберт Мадяр (17)


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Топ комментарии
+27
Джаґа-джаґа (с).))
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12.01.2025 12:22
+19
Оператор дрону, респект тобі за знищених уйобків!!!
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12.01.2025 12:40
+15
Йойойой!!!! А шо сі стало?
Не оформили у Мадяра вчасно "автоцивілку", чи "без регістрації" спробували проскочити?
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12.01.2025 12:44
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Джаґа-джаґа (с).))
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12.01.2025 12:22 Ответить
"фарш-машін"...птахів Мадяра
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12.01.2025 12:47 Ответить
*******
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12.01.2025 12:27 Ответить
Хробаки
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12.01.2025 12:29 Ответить
такое надо показывать на рос тв
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12.01.2025 12:32 Ответить
Оператор дрону, респект тобі за знищених уйобків!!!
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12.01.2025 12:40 Ответить
"птахи мад'яра" та "птицы" хічкока - "почуйствуйтє разніцу" ))
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12.01.2025 12:41 Ответить
Мадяру треба героя давати.
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12.01.2025 12:41 Ответить
Та він і так вже герой.
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12.01.2025 12:44 Ответить
авін що з квартала, щоб нагороди отримувати?
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12.01.2025 17:29 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №776/2023
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БРОВДІ Роберта Йосиповича - лейтенанта
24 листопада 2023 року
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12.01.2025 21:18 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №787/2024
Нагородити відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг"
БРОВДІ Роберта Йосиповича - майора
27 листопада 2024 року
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12.01.2025 21:20 Ответить
Послідовність розміщення знаків державних нагород України
Відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» носять на грудях зліва нижче орденів «Золота Зірка» та Держави звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України та перед іншими державними нагородами.
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12.01.2025 21:26 Ответить
Цеж треба бути такими відбитими на всю голову - обклеїти фанерою консервну ******** і їхати
в надії що пронесе. Техніка в орді закінчилась - залишились тільки дібіли.
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12.01.2025 12:43 Ответить
На мацкву їхати треба довбойопам, щоб не запізнитися на фінальний кінцерт кабздоха
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12.01.2025 12:44 Ответить
Йойойой!!!! А шо сі стало?
Не оформили у Мадяра вчасно "автоцивілку", чи "без регістрації" спробували проскочити?
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12.01.2025 12:44 Ответить
Покатались...Пацани к успєху шлі...Нє получілось, нє фартануло😁
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12.01.2025 12:45 Ответить
- На Бєрлі-******!!!!
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12.01.2025 12:50 Ответить
А так впевнено їхали. Трохи не дотягнули до Вашинґтона.
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12.01.2025 12:57 Ответить
Немає жалості,немає співчуття,є лише холодна ненависть,бажання вбивати і шкодувати,що робиш то мало.Ось така "братська любов" між двома сусідськими слов"янськими народами.І це не закінчиться,не загладиться,не призабудеться як століттями тому,не той тепер час,це буде пам"ятатись і врешті перейде в генетичну пам"ять.До сьомого коліна(як в Старому Завіті) будуть винищувати родичів ху...ла,будуть створені цілі інституціі і посилатись сотні людей на знищення нащадків кабаєвих і подібних шльондр від того дрібного кремлівського виродка.З єдиною метою - знищити ген агресіі і дати попередження всім тиранам,"собіратєлєм зємель" і прихильникам "твьордой рукі"...
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12.01.2025 12:58 Ответить
За проізд не заплатили - штраф прилетів
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12.01.2025 13:03 Ответить
Клюють птахи Мад'яра...
У тім'я...
У пломені пожару...
Гине хробаків поголів'я...
Яких не жаль...

Яструбом з неба...
Точно в ціль...
Знищити ворогів-
Всіх суціль...

Треба...
Треба взяти під приціл...
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12.01.2025 13:04 Ответить
Сьогодні радує тільки одне -
це вбивство кацапських скотів , які прийшли
вбивати нас !!
Нахай всі ідуть до пекла 😡
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12.01.2025 13:04 Ответить
Як їх розкидало, самі лапті по полю...
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12.01.2025 13:13 Ответить
Дачна поїздка сержантів.
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12.01.2025 13:38 Ответить
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12.01.2025 13:49 Ответить
Кацапія заповнена чорними мішками з трупами ,
але кремлівського
виродка і довбой@ба це не обходить ,
бо воно піде по трупах ,
задля своєї мети , не розуміючи , що імперії ніколи вже не буде 👹
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12.01.2025 14:39 Ответить
*** ті хмари, вйо бо дощ
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12.01.2025 13:52 Ответить
Хай конає до 100 років
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12.01.2025 13:58 Ответить
Штурмануть "па-бістраму" вирішили, вишкребки..

Пілот - красава! Знав куди цілив - влучив в водія і спалив зразу все управління машиною.
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12.01.2025 14:09 Ответить
Це краще ща MAD Max
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12.01.2025 14:33 Ответить
Вот и сгоняли до магАзину.
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12.01.2025 14:59 Ответить
Дуже злі Птахи...
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12.01.2025 15:06 Ответить
Цей фільм вартує Оскара, якій екшен !
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12.01.2025 15:11 Ответить
файно.
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12.01.2025 16:46 Ответить
Красота!!!
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12.01.2025 16:55 Ответить
Ирония судьбы или Мясорубка-25.
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12.01.2025 17:19 Ответить
Клуб путешественников (С) прямо
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12.01.2025 19:12 Ответить
Супер.
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12.01.2025 23:02 Ответить
 
 