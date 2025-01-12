РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7638 посетителей онлайн
Новости Видео Война
9 431 18

Бойцы 155 ОМБр взяли в плен 4 оккупантов на Покровском направлении: "Спасибо ребятам, что сохранили нашу жизнь". ВИДЕО

Воины 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской взяли в плен четырех российских захватчиков на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс. Оккупанты поблагодарили наших бойцов за то, что они сохранили жизнь российских солдат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили 2 единицы бронетехники, 5 складов БК, автомобили и пункты управления БпЛА врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) война (1387) плен (2620)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Ублюдки яки випали з під хвіста смердючой віслючки.
показать весь комментарий
12.01.2025 12:35
+9
Не треба щоб вони своїми поганими язиками паплюжили солов'їну. Нехай на свойом ізикє гутарят.
показать весь комментарий
12.01.2025 14:01
+6
Кто может дать доказательства что эти Твари не убивали в затылок безоружных солдат , кто? За кочан капусты стакан боярышника они и гопак станцуют.
показать весь комментарий
12.01.2025 18:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ублюдки яки випали з під хвіста смердючой віслючки.
показать весь комментарий
12.01.2025 12:35 Ответить
Де ттттррр і все кіно закінчилося
показать весь комментарий
12.01.2025 12:40 Ответить
Україна - це Європа, тттррр тут не проходить ніяк! Але в мене теж спочатку така думка на хвильку промайнула.....
показать весь комментарий
12.01.2025 13:03 Ответить
Украина - это Украина, хватит иметь принижающее себя отношение к себе не ищи себе царя Будь царём
показать весь комментарий
13.01.2025 10:12 Ответить
... а чому вони не на українській мові це прогутарили!
показать весь комментарий
12.01.2025 12:53 Ответить
Не треба щоб вони своїми поганими язиками паплюжили солов'їну. Нехай на свойом ізикє гутарят.
показать весь комментарий
12.01.2025 14:01 Ответить
Чэлюсть ...
показать весь комментарий
12.01.2025 17:02 Ответить
А нахіба їм ті жизні, якщо вони пішли вмирати? Взагалі маю думку, що Женевська конвенція не повинна захищати полонених країни агресора, вони повинні утримуватись в пекельних умовах, без гарантій збереження нікчемного життя.
показать весь комментарий
12.01.2025 12:53 Ответить
Навіщо то милосердя? Чи мало доказів страт воїнів ЗСУ потрапивших у полон? Чи паРаша мордор дотримується конвенцій? Чи у ЗСУ немає маленької кувадли??? Вони пришли нас вбивати, тому мають померти
показать весь комментарий
12.01.2025 14:15 Ответить
А я б зробив тра-та-та підарасам...
показать весь комментарий
12.01.2025 14:42 Ответить
Все таки воює 155та
показать весь комментарий
12.01.2025 16:09 Ответить
Дайте їм шматки черепиці й побачите як вони будуть дякувати "своїм рятівникам". Як той якут, що накинувся на нашого десантника ?
показать весь комментарий
12.01.2025 16:15 Ответить
А сколько лайна успели вылить на 155ку бойцы квартирного фронта! В том числе и здесь на Цензоре.
показать весь комментарий
12.01.2025 17:00 Ответить
Кто может дать доказательства что эти Твари не убивали в затылок безоружных солдат , кто? За кочан капусты стакан боярышника они и гопак станцуют.
показать весь комментарий
12.01.2025 18:28 Ответить
Що там коментувати постановку...
показать весь комментарий
12.01.2025 20:42 Ответить
С маскалём не участвуй в споре -
Смотри не дай маху,
Тут времени нет для теорий -
Шли его сразу на….!
показать весь комментарий
12.01.2025 22:14 Ответить
що ця бункерна плюгава паскуда накоїла!!!! Хай буде путін проклятий у вікі віків!!!! ****!!! Його батьків потрібно було каструвати 80 років тому!
показать весь комментарий
12.01.2025 22:25 Ответить
 
 