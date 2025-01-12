Бойцы 155 ОМБр взяли в плен 4 оккупантов на Покровском направлении: "Спасибо ребятам, что сохранили нашу жизнь". ВИДЕО

Воины 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской взяли в плен четырех российских захватчиков на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс. Оккупанты поблагодарили наших бойцов за то, что они сохранили жизнь российских солдат.

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