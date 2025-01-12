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Силы обороны уничтожили 2 единицы бронетехники, 5 складов БК, автомобили и пункты управления БпЛА врага. ВИДЕО

Пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" ликвидировали десяток оккупантов и поразили ряд позиций противника за три дня работы на Краматорском направлении.

Среди уничтоженного и поврежденного военного имущества: 2 единицы бронетехники, 7 единиц автотранспорта врага, пушка и подрыв броневика благодаря дистанционному минированию. Также сожжено 5 складов боекомплекта, 2 склада горюче-смазочных материалов, генератор и 2 пункта управления БпЛА оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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армия РФ (19400) война (1387) Госпогранслужба (6484) уничтожение (7040)


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Щира дяка!!!
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12.01.2025 15:22 Ответить
Ласкаво просимо до пекла, потвори.
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12.01.2025 15:32 Ответить
 
 