Силы обороны уничтожили 2 единицы бронетехники, 5 складов БК, автомобили и пункты управления БпЛА врага. ВИДЕО
Пограничники подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" ликвидировали десяток оккупантов и поразили ряд позиций противника за три дня работы на Краматорском направлении.
Среди уничтоженного и поврежденного военного имущества: 2 единицы бронетехники, 7 единиц автотранспорта врага, пушка и подрыв броневика благодаря дистанционному минированию. Также сожжено 5 складов боекомплекта, 2 склада горюче-смазочных материалов, генератор и 2 пункта управления БпЛА оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий12.01.2025 15:22 Ответить Мне нравится 1
Vitalievich
показать весь комментарий12.01.2025 15:32 Ответить Мне нравится 1
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