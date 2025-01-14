Электронные направления на ВВК станут доступны в "Резерв+" уже в январе, - Умеров
Электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года.
Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВВК) в ВСУ. Первым шагом стала закладка нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных", - рассказал глава оборонного ведомства.
Умеров отметил, что цель состоит в том, чтобы создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации, по словам министра, этот процесс станет значительно удобнее для каждого.
"Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Теперь ВВК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям", - заявил глава Минобороны.
Напоследок он выразил убеждение, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, сделают ее справедливой и эффективной.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.
Ну ось і збулася мрія тутешніх пенсіонерів, хоч у чомусь їм доголили. А то вони давно про це писали і хотіли, щоб у них був вибір де проходити медогляд для ВЛК.
Це був трешак, зариси до лікарів неможна було зробити..
Доречі можна зараз і без Хелсі ходити до полікліники. Там відвідувачів практично нема.
І не іпіть мізки.
тупостьдиверсии во время войны обычно расстреливали во избежание больших потерь, а не просто так.