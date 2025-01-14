РУС
4 870 28

Электронные направления на ВВК станут доступны в "Резерв+" уже в январе, - Умеров

Е-направлення на ВЛК будуть доступні у Резерв+ вже цього місяця

Электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВВК) в ВСУ. Первым шагом стала закладка нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных", - рассказал глава оборонного ведомства.

Умеров отметил, что цель состоит в том, чтобы создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации, по словам министра, этот процесс станет значительно удобнее для каждого.

Читайте также: В "Резерв+" возобновлена ​​услуга отсрочки для многодетных родителей

"Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Теперь ВВК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям", - заявил глава Минобороны.

Напоследок он выразил убеждение, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, сделают ее справедливой и эффективной.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

Читайте также: "Ограниченно годные", которые не пройдут ВВК до 5 февраля, будут оштрафованы. Сумма штрафов - от 17 до 25,5 тыс.грн, - Черкасский ТЦК

Топ комментарии
+20
Ніяких електронних повісток і повісток в резерв+ не буде (с)
14.01.2025 18:00 Ответить
+11
нельзя вернуть то чего не было
14.01.2025 18:05 Ответить
+8
ці зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною Джерело: https://censor.net/ua/n3530235
14.01.2025 17:52 Ответить
Гарний жарт. Він би ще згадав про довіру до ТЦК. І до себе. І до його міністерства в цілому
14.01.2025 18:21 Ответить
Швидше б, усі чекають не дочекаються.
14.01.2025 17:54 Ответить
14.01.2025 18:07 Ответить
14.01.2025 18:33 Ответить
ну так и рост тарифов и налогов там же,күплеты одной песни
14.01.2025 18:08 Ответить
Все что говорит зеленский, рассчитано на его 73% турбо лохов, котоые сделали себя вместе .
14.01.2025 18:23 Ответить
ну а вы кого слушаете?
14.01.2025 19:07 Ответить
Ну вони це просто по-іншому назвали і думають що лохи поведуться...
15.01.2025 09:14 Ответить
(ВЛК), яка дає змогу проходити медогляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров'я за власним вибором. Джерело: https://censor.net/ua/n3530235
Ну ось і збулася мрія тутешніх пенсіонерів, хоч у чомусь їм доголили. А то вони давно про це писали і хотіли, щоб у них був вибір де проходити медогляд для ВЛК.
14.01.2025 18:08 Ответить
Так а коли вже вийде додаток е-Гулаг? Хтось знає?
14.01.2025 18:10 Ответить
Це відразу після окупації.
14.01.2025 18:22 Ответить
Ну щось "вони" по всьому світу готують - цифрови грошиняти, цифрову медичну карту і тому подібне лайно, тому ні в якому разі на це не вестися!!!
14.01.2025 18:23 Ответить
цифровий концтабір вони готують.
14.01.2025 18:33 Ответить
он-лайн ВЛК на черзі))
14.01.2025 18:23 Ответить
Вона є
14.01.2025 18:26 Ответить
Пора б уже й скасувати.
14.01.2025 18:40 Ответить
Гроші, вони такі...
14.01.2025 19:10 Ответить
такі ми, українці.
14.01.2025 19:12 Ответить
А ще, отя ботярська Хелсі відразу лягла в неділю..

Це був трешак, зариси до лікарів неможна було зробити..
14.01.2025 18:25 Ответить
Брехня. Хелсы працює.
Доречі можна зараз і без Хелсі ходити до полікліники. Там відвідувачів практично нема.
14.01.2025 19:48 Ответить
Для особорбдарованих. В неділю лягла.

І не іпіть мізки.
14.01.2025 20:29 Ответить
хто такое сказал? тебя пошлют моментально \записываться\. в лучшем случае дежурный врач "может посмотреть", но, если к примеру рука не оторвана, и кровь не хлещет, то с чистой совестью - послать \записываться\ через неделю в очередь. раньше всякие "влк" кое-где хоть без очереди пускали, или там дни специально подбирали. сейчас - очевидно - совсем ж... будет. за тупость диверсии во время войны обычно расстреливали во избежание больших потерь, а не просто так.
14.01.2025 22:12 Ответить
Помаленьку, потроху роблять все, щоб вивести будь-які паперові документи з обігу. Ну зрозуміло ж, в "цифрі" легше тримати народ під контролем.
15.01.2025 09:16 Ответить
 
 