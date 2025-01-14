Электронные направления на ВВК станут доступны в "Резерв+" уже в январе, - Умеров

Электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы (ВВК) в ВСУ. Первым шагом стала закладка нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных", - рассказал глава оборонного ведомства.

Умеров отметил, что цель состоит в том, чтобы создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации, по словам министра, этот процесс станет значительно удобнее для каждого.

"Продолжаем работать над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры как для военнообязанных, так и для военнослужащих. Теперь ВВК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения соответствуют современным стандартам и потребностям", - заявил глава Минобороны.

Напоследок он выразил убеждение, что эти изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, сделают ее справедливой и эффективной.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения запустили реформу военно-врачебных комиссий (ВВК), которая позволяет проходить медосмотр в любом гражданском учреждении здравоохранения по собственному выбору.

