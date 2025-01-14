РУС
Войска РФ находятся в 2-3 километрах от Купянска, в Двуречной продолжаются активные бои, - ОВА

Росіяни наблизилися на відстань 2-3 км до Куп’янська

Российские войска стоят на расстоянии 2-3 километра от города Купянск Харьковской области.

Об этом на брифинге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Также Синегубов рассказал, что на территории поселка Двуречная Купянского района идут активные боевые действия, пехота противника пытается продвинуться и закрепиться.

"Было присутствие (российских оккупантов. - Ред.) непосредственно в населенном пункте, и на территории населенного пункта идут активные боевые действия",- рассказал он.

По его словам, ежедневно фиксируются попытки россиян зайти небольшими группами, чтобы накопить силы.

Также Синегубов добавил, что в Двуречной остаются гражданские люди.

Тобто кацапи вже в Куп'янську. 2-3км..ну це ж ні про що.
