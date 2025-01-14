Следующее заседание "Рамштайна" состоится в Брюсселе в феврале, - Писториус
Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая запланирована на 14-16 февраля.
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Писториус заявил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" должно состояться "как обычно".
"За неделю до Мюнхенской конференции по безопасности в Брюсселе, когда, как обычно, министры обороны стран НАТО собираются в Брюсселе. Так что это вполне нормально, мы делаем это часто",- сказал глава оборонного ведомства ФРГ.
В то же время он добавил, что пока неизвестно, что будет с форматом дальше, поскольку это зависит от будущей администрации США.
Ранее действующий глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что решение о будущем формата Рамштайн будет принимать следующая администрация США.
Также ранее сообщалось, что участники Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") предоставили Киеву более $126 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения РФ.
