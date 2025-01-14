РУС
Бойцы 5-й ОШБр уничтожили российских пехотинцев, скрывавшихся в зданиях на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении точными ударами бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили скрывавшихся в зданиях российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

Смотрите также: На Курщине дрон-камикадзе уничтожает автобусную остановку, где стоят оккупанты. ВИДЕО

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965) 5 ОШБр (135)
П'ятірка за влучання!!!
14.01.2025 23:27 Ответить
на то вона і 5-та!!!!
14.01.2025 23:43 Ответить
як казав Говнюкович
-Астанавілісь
15.01.2025 04:44 Ответить
Буднично и просто: боевое задание выполнено, как привычная работа.

Респект.
16.01.2025 07:18 Ответить
 
 