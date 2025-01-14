Бойцы 5-й ОШБр уничтожили российских пехотинцев, скрывавшихся в зданиях на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении точными ударами бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили скрывавшихся в зданиях российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
