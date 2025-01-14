РУС
На Курщине дрон-камикадзе уничтожает автобусную остановку, где стоят оккупанты. ВИДЕО

В Курской области Суджанского района в селе Русское Поречное бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады дроном-камикадзе атаковали автобусную остановку, где стояли оккупанты.

Через мгновение огонь охватил тела российских захватчиков и они были успешно ликвидированы, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965) Курск (1178) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (68)
+35
Пільговий проїзд для учасників "СВО" на Курщині скасовано....
14.01.2025 22:47 Ответить
+27
Правильная остановка на концерт к кабздону.
14.01.2025 22:56 Ответить
+12
приїхали - всі , одразу!
14.01.2025 22:51 Ответить
Пільговий проїзд для учасників "СВО" на Курщині скасовано....
14.01.2025 22:47 Ответить
А що - мінометна батарея теж свого "підсипала?
14.01.2025 22:48 Ответить
то касетнічек розкрився...
14.01.2025 22:51 Ответить
Та щось він "слабуватий"... Начебто міни 60-ки...
14.01.2025 22:54 Ответить
де ти бачив батарею мінометів, хіба у совку на навчаннях, то або касета або агс.
14.01.2025 23:23 Ответить
А де ти бачив, що я "стверджував"? Я сказав, "начебто"... А слово "начебто" визначає "припущення"...
14.01.2025 23:27 Ответить
Приіхали?
14.01.2025 22:49 Ответить
приїхали - всі , одразу!
14.01.2025 22:51 Ответить
Правильная остановка на концерт к кабздону.
14.01.2025 22:56 Ответить
В Тамбовской области нанес удар по спиртзаводу...
14.01.2025 22:56 Ответить
по спиртзаводу ?
це прирівнюється до зброї масованого знищення....
14.01.2025 22:59 Ответить

То був надзвичайно болючий удар: просто по зкріпах!
14.01.2025 23:42 Ответить
Новолядський спиртзавод "Талвіс"

літеру "б" не пропустив. Хоча цікаво, як себе називать мешканки цього посьолка.
15.01.2025 02:55 Ответить
14.01.2025 23:00 Ответить
Дочекалися експреса
14.01.2025 23:20 Ответить
Наступна зупинка - "Хелл Холл" с уже нестареющим накабздоном на сцене.
14.01.2025 23:25 Ответить
Сім км від дніпропетровської області ,і бої на кордоні сумської. Кому ваша курська ширма від кацапа сирського треба?
14.01.2025 23:26 Ответить
Ану здрисни звідси, козломордий!
14.01.2025 23:44 Ответить
Зебіли ,***.
14.01.2025 23:27 Ответить
"Зупинка кінцева, поїзд далі не їде, звільніть будь-ласка вагони"...🤗😂🤣🤣🤣
14.01.2025 23:42 Ответить
Якщо під@ри не ідуть до кабзона, то кабзон іде до під@рів.
15.01.2025 00:46 Ответить
Кінцева)))
15.01.2025 01:14 Ответить
а чекали на автобус, а он воно шо...
15.01.2025 02:39 Ответить
А так швидше, хоч і трохи не туди
15.01.2025 08:20 Ответить
несподівано прямо з війни на концерт, де кобзон вічно волає "хатят лі рускіє вайни".
15.01.2025 10:35 Ответить
усЬо, кіна не буде...
15.01.2025 10:14 Ответить
звісно, буде концерт з аншлагом.
15.01.2025 12:42 Ответить
На першій частині відео - наче троє, перед вибухом - видно тільки одного, де ще двоє?
15.01.2025 12:55 Ответить
 
 