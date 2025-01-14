На Курщине дрон-камикадзе уничтожает автобусную остановку, где стоят оккупанты. ВИДЕО

В Курской области Суджанского района в селе Русское Поречное бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады дроном-камикадзе атаковали автобусную остановку, где стояли оккупанты.

Через мгновение огонь охватил тела российских захватчиков и они были успешно ликвидированы, информирует Цензор.НЕТ.

