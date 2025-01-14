Одним точным выстрелом из артиллерии Силы обороны уничтожили вражескую бронемашину на Сумском направлении. ВИДЕО
Пограничники "Сталевого кордону" на Сумском направлении одним метким выстрелом из артиллерии, с корректировкой нашего беспилотника, уничтожили вражескую бронемашину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойца опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
