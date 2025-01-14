РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5673 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 800 8

Одним точным выстрелом из артиллерии Силы обороны уничтожили вражескую бронемашину на Сумском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Сталевого кордону" на Сумском направлении одним метким выстрелом из артиллерии, с корректировкой нашего беспилотника, уничтожили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойца опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Попытка оккупанта бросить в украинский дрон гранату обернулась для захватчика фиаско. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) Госпогранслужба (6758) уничтожение (7674)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По теорії ймовірності - економія снарядів десь штук 10
показать весь комментарий
14.01.2025 21:18 Ответить
Снайпінг!!!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 21:38 Ответить
Бійці 5 ОШБр знищили російських піхотинців, які переховувалися у будівлях на Покровському напрямку. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3530290
показать весь комментарий
15.01.2025 01:09 Ответить
Страйк!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:01 Ответить
Хлопці молодці ! Дякуємо за гарну працю!
показать весь комментарий
14.01.2025 22:10 Ответить
а шо це ще за ..Сумський напрямок"?
показать весь комментарий
14.01.2025 23:04 Ответить
 
 