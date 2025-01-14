РУС
Попытка оккупанта бросить в украинский дрон гранату обернулась для захватчика фиаско. ВИДЕО

Украинский беспилотник зафиксировал практически самоликвидацию российского захватчика. Оккупант бросил гранату в сторону нашего дрона, но последствия стали для него фатальными: он сам подорвался на ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

Смотрите также: Воины 92-й ОШБр уничтожили склад ГСМ, склад БК, болотоход и мотоцикл оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (20316) война (1437) граната (1024) ликвидация (3965)
+21
Яка лапочка! Зекономив нам скид , плюс класний відос про те, як здихає дурний окупант.
Кацапи беріть з нього приклад .
14.01.2025 20:30 Ответить
+12
Ну от же ж можуть,коли хочуть
14.01.2025 20:31 Ответить
+11
Закон Ньютона ? Не не слышал ))
14.01.2025 20:25 Ответить
Не пропадати ж гранаті
14.01.2025 20:24 Ответить
Можуть з родини вирахувати, якщо самогубство не по інструкції
14.01.2025 22:24 Ответить
Закон Ньютона ? Не не слышал ))
14.01.2025 20:25 Ответить
нажаль не чути іу він крикнув,кодаючи гранату:
-"За Ротенбергів!!!""
14.01.2025 20:27 Ответить
Іноді ї граната "бумерангом" повертається.
14.01.2025 20:27 Ответить
Яка лапочка! Зекономив нам скид , плюс класний відос про те, як здихає дурний окупант.
Кацапи беріть з нього приклад .
14.01.2025 20:30 Ответить
Ну от же ж можуть,коли хочуть
14.01.2025 20:31 Ответить
камні с нєба
14.01.2025 20:32 Ответить
Да ещё со взрывом! Очень скрепно.
15.01.2025 12:25 Ответить
Сам себе. Приз в студію.
14.01.2025 20:34 Ответить
Закон Дарвіна.
14.01.2025 20:36 Ответить
ета адін із патомкав іванушкі-дурачька...
14.01.2025 20:43 Ответить
Комуй-то под руку попался каменюка,
Метнул, гадюка, - и нету Кука! (с)
14.01.2025 20:45 Ответить
Харашо кинул. Как учили. Теперь самого пращника будуть кидати черти з котла в котел.
14.01.2025 20:52 Ответить
Той випадок коли граната розумніша за мавпу.
14.01.2025 20:54 Ответить
Боже... якє конченє...
14.01.2025 20:58 Ответить
0:04 кинув гранату
0:06 підрив
Як на мене - не пройшло 4 сек.((((
Дрон!!!!
14.01.2025 21:13 Ответить
..та ти шо..= 0.02- чека п1шла..))- дал1 по тексту..
14.01.2025 22:41 Ответить
чека йде після кидка.....
14.01.2025 22:43 Ответить
Выдернул - 2 секунда , взрыв - 6 секунда ...
14.01.2025 23:06 Ответить
вирвав чеку
але час йде від часу кидка, коли чека "вільна" стала...?
14.01.2025 23:09 Ответить
14.01.2025 21:27 Ответить
Як казала лошадь ху...ла.....дебіл ***
14.01.2025 22:21 Ответить
Красавчег!!!
14.01.2025 23:42 Ответить
це вже не епічно. На минулому тижні Мадяр показав відео, де кацап кидає у дрон протитанкову ТМку.
15.01.2025 03:19 Ответить
15.01.2025 08:49 Ответить
Дивишся на кацапів, то таке враження, що вони з іншої планети, невже на них подіяв Спутнік!
15.01.2025 09:51 Ответить
Як там казав їхній трупак міхась задорнов, це тому що, вона, тобто граната, виявилася тяжче за повітря.
15.01.2025 10:11 Ответить
Наочне підтвердження заборони перекладати гранату із руки в руку перед кидком.
15.01.2025 11:03 Ответить
15.01.2025 11:05 Ответить
Дурне дурне в усьому.
15.01.2025 11:11 Ответить
Гравітація, безсердечная ти ****.
15.01.2025 18:44 Ответить
 
 