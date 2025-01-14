Попытка оккупанта бросить в украинский дрон гранату обернулась для захватчика фиаско. ВИДЕО

Украинский беспилотник зафиксировал практически самоликвидацию российского захватчика. Оккупант бросил гранату в сторону нашего дрона, но последствия стали для него фатальными: он сам подорвался на ней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

