Попытка оккупанта бросить в украинский дрон гранату обернулась для захватчика фиаско. ВИДЕО
Украинский беспилотник зафиксировал практически самоликвидацию российского захватчика. Оккупант бросил гранату в сторону нашего дрона, но последствия стали для него фатальными: он сам подорвался на ней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.
Топ комментарии
Амандрапапупа
14.01.2025 20:30
Андрій #598640
14.01.2025 20:31
Леонид Тищенко #456549
14.01.2025 20:25
-"За Ротенбергів!!!""
Кацапи беріть з нього приклад .
Метнул, гадюка, - и нету Кука! (с)
0:06 підрив
Як на мене - не пройшло 4 сек.((((
Дрон!!!!
але час йде від часу кидка, коли чека "вільна" стала...?