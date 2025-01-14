РУС
Воины 92-й ОШБр уничтожили склад ГСМ, склад БК, болотоход и мотоцикл оккупантов. ВИДЕО

Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили склад ГСМ, склад БК, болотоход и мотоцикл оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

армия РФ (20316) война (1437) ликвидация (3965) 92 отдельная штурмовая бригада (260)
