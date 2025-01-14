Воины 92-й ОШБр уничтожили склад ГСМ, склад БК, болотоход и мотоцикл оккупантов. ВИДЕО
Бойцы батареи управления и артиллерийской разведки 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили склад ГСМ, склад БК, болотоход и мотоцикл оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий14.01.2025 19:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль