Бойцы бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожили российский танк Т-80 на Харьковщине. ВИДЕО
Воины 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" поразили российский танк Т-80 на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи заснят момент уничтожения вражеской бронемашины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Скела
показать весь комментарий14.01.2025 18:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оксана Щербакова #502138
показать весь комментарий14.01.2025 19:36 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль