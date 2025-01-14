РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5673 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 729 2

Бойцы бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожили российский танк Т-80 на Харьковщине. ВИДЕО

Воины 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" поразили российский танк Т-80 на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи заснят момент уничтожения вражеской бронемашины.

Смотрите также: Украинские дроны кружат над вражеским танком, мчащимся по полевой дороге. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) танк (2296) уничтожение (7674) Харьковская область (1451)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рузьге святині:
показать весь комментарий
14.01.2025 18:16 Ответить
Молодці,хлопці,так тримати!
показать весь комментарий
14.01.2025 19:36 Ответить
 
 