Украинские дроны кружат над вражеским танком, мчащимся по полевой дороге. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" Госпогранслужбы уничтожили вражеский танк, который двигался по полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, как два дрона-камикадзе кружат над вражеской бронемашиной, выбирая лучшую позицию и время для атаки. Далее поочередно атакуют и останавливают танк, повредив его. В статическую цель начинают попадать боеприпасы с дронов-бомберов. Один из них сбрасывает зажигательный заряд. Через несколько секунд танк загорается и взрывается.

"Операторы БПЛА РУБпАК "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" разбирают в ноль замангаленный российский танк на Курдюмовском направлении", - говорится в комментарии к видео.

