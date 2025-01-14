РУС
Украинские дроны кружат над вражеским танком, мчащимся по полевой дороге. ВИДЕО

Операторы дронов из подразделения "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" Госпогранслужбы уничтожили вражеский танк, который двигался по полю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, как два дрона-камикадзе кружат над вражеской бронемашиной, выбирая лучшую позицию и время для атаки. Далее поочередно атакуют и останавливают танк, повредив его. В статическую цель начинают попадать боеприпасы с дронов-бомберов. Один из них сбрасывает зажигательный заряд. Через несколько секунд танк загорается и взрывается.

"Операторы БПЛА РУБпАК "Феникс" бригады гвардии наступления "Помста" разбирают в ноль замангаленный российский танк на Курдюмовском направлении", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Силы обороны повторно поразили нефтебазу аэродрома "Энгельс-2": горит цистерна с авиатопливом для Ту-160, - 14-й полк БпАК. ВИДЕО

армия РФ (20316) беспилотник (4105) война (1437) Госпогранслужба (6758) танк (2296) уничтожение (7674) Донецкая область (10506) Бахмутский район (585) Курдюмовка (3)
14.01.2025 14:16 Ответить
Здається, екіпаж вискочить не встиг... Видно, оглушило. А поки стояв - прилетіли "бомбери"...
14.01.2025 14:09 Ответить
Гадьониш розформіровує цілі підрозділи операторів дронів і переводить їх у піхоту. Як можна воювати, якщо верховний тільки гадить і більш нічого?
14.01.2025 14:30 Ответить
Намангалении танк без привички хер вистояв!
14.01.2025 14:06 Ответить
Як шуліки!!!!
14.01.2025 14:08 Ответить
Здається, екіпаж вискочить не встиг... Видно, оглушило. А поки стояв - прилетіли "бомбери"...
14.01.2025 14:09 Ответить
14.01.2025 14:16 Ответить
Гадьониш розформіровує цілі підрозділи операторів дронів і переводить їх у піхоту. Як можна воювати, якщо верховний тільки гадить і більш нічого?
14.01.2025 14:30 Ответить
Бо верховний піда#ас прокацапський!!
14.01.2025 19:30 Ответить
Overkill....
14.01.2025 15:18 Ответить
Багато дронів на один танк треба, та воно того варте.
14.01.2025 16:10 Ответить
Ні, танк вже був вражений коли почав диміти зсередини. Подальші атаки були зайвим витрачанням ресурсу....
14.01.2025 16:18 Ответить
Може, там лише десь дроти задиміли. Потім підженуть БРЕМ або інший танк та евакуюють на ремонт. Ні, треба бити аж до катапультації.
14.01.2025 16:20 Ответить
ТМка поставила жирну крапку.
14.01.2025 17:28 Ответить
Слава ЗСУ!
14.01.2025 18:10 Ответить
як в пісні - два ТМ і термобар зроблять ****** підпал!
14.01.2025 18:11 Ответить
 
 