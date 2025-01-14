Силы обороны повторно поразили нефтебазу аэродрома "Энгельс-2": горит цистерна с авиатопливом для Ту-160, - 14-й полк БпАК. ВИДЕО

Сегодня, 14 января 2025 года, ночью операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2". На аэродроме базируются самолеты Ту-95МС, а также Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

Как отмечается, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена.

Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации в России", - отмечают в полку.

Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года

В Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.

Впоследствии Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.

8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

