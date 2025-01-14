РУС
Силы обороны повторно поразили нефтебазу аэродрома "Энгельс-2": горит цистерна с авиатопливом для Ту-160, - 14-й полк БпАК. ВИДЕО

Сегодня, 14 января 2025 года, ночью операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2". На аэродроме базируются самолеты Ту-95МС, а также Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 14-го отдельного полка БПАК.

Как отмечается, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем поразили Брянский химический завод: он производит порох и взрывчатку

"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена.

Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации в России", - отмечают в полку.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: на поврежденном промпредприятии сильный пожар, школы перевели на дистанционку.

Смотрите также: Казань атаковали беспилотники: жители сообщают о пожаре в районе завода "Казань Оргсинтез". ВИДЕО

Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Саратов и Энгельс ночью находились под массированной атакой беспилотников: есть пожары, повреждено предприятие.

В Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.

Впоследствии Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.

8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

+19
14.01.2025 11:50 Ответить
+17
Так все Ок. Це ж котрольоване вигорання. Самі ж казали.
14.01.2025 11:50 Ответить
+16
мені подобається як воно горить... тільки но я сумувала, що 2 рази ми в одне місце чомусь не влучаємо й ось тобі на..., я вдячна...
14.01.2025 12:17 Ответить
14.01.2025 11:47 Ответить
Грамотно.
14.01.2025 11:47 Ответить
Підсвітка для Двіжухи
14.01.2025 11:49 Ответить
14.01.2025 11:50 Ответить
То в нього за допомогою чакри відкрилось третє око
14.01.2025 12:17 Ответить
Ага, подивилось на все навкруги - і вирішило втекти від хазяїна...
14.01.2025 12:38 Ответить
Так все Ок. Це ж котрольоване вигорання. Самі ж казали.
14.01.2025 11:50 Ответить
Молодці !!
14.01.2025 11:51 Ответить
Бог любить "троїцю".
14.01.2025 11:52 Ответить
Методично
14.01.2025 12:02 Ответить
Цікаво, а чи можна скидати ЩОСЬ з транспортної авіації щоб воно летіло/пливло/їхало,з тієї сторони де козломорді не чекають,бо ж "ждет севастопель,мурманск,кронштат"
14.01.2025 12:04 Ответить
Все можна. Але ППО в засрашці ще є, хоч і в рази менше, ніж ще 3 роки тому.

В США, наприклад, інженери в транспортний літак С-130 (AC-130 Spectre) інтегрували гармату 105мм, 40мм зенітну гармату і 1-2 штуки 6-7 ствольних роторних 20-25мм автоматичних гармати. Серед інших сотень успішних операцій з десятками тисяч знищеної техніки супротивників, розхєрачили декілька батальйонів засрашинців в Сирії в 2018 році, коли ті полізли, в т.ч. на бронетехніці, на віджим якихось газопереробних заводиків десь в пустелі.

В Україні, наприклад, на платформу magura v5 (безпілотного надводного дрона, який давно перетворився на "конструктор" - інтегрують від просто 250 кг вибухівки, до ракет з голівкою самонаведення класу "поверхня-повітря" Р-73) інтегрували пускову для FPV-дронів та ретранслятор для управління через супутник. Вже є успішні операції в глибокому тилу загарбника. До речі, саме проти засрашинського ППО намагаються в основному і використовувати - Панцирі покрошили.
14.01.2025 12:51 Ответить
Ще і камчатка зачекалась ...а взагалі то уся рашка ...
14.01.2025 13:17 Ответить
Технічно - так, але організаційно - ні.
14.01.2025 15:09 Ответить
14.01.2025 12:06 Ответить
Ну просто молодці! "Друга армія" світу горить і палає і вже тих розпіарених потуг давно не має.
14.01.2025 12:11 Ответить
Саме так - "друга армія світу" не здатна захистити ППО навіть невеличку кількість об'єктів, які входять в "ядерну тріаду" - стратегічні бомбардувальники та їхню обслугу/пальне.

Всі бази ППО (установки С-300/400) вздовж північного кордону, вздовж південних та східних кордонів - засрашинці вигребли майже "досуха" ще в 2022-2023 році. Є порівняльні супутникові фото 2021 року і 2022-2023 років - приблизно 30 комплектів. Там чітко видно, що на середину 2023 року кацапи забрали принаймні 3/4 устновок, оголивши "захист рубежів". І в 2023 році там вже майданчики стоянок техніки почали деревами заростати.

І нагадую, що останні 2 полки С-400 за контрактом з Індією (з 6 полків) - ***** відовився індусам постачати в граничну дату - лютий 2024 року. Відбоярився "надамо в 2026 році". Що, очевидно, нездійснено. Саме тому Індія хоч і купує поки засрашинську нафту, але щодо озброєнь - почала відмовлятись від контрактів з засрашинцями.
14.01.2025 12:58 Ответить
мені подобається як воно горить... тільки но я сумувала, що 2 рази ми в одне місце чомусь не влучаємо й ось тобі на..., я вдячна...
14.01.2025 12:17 Ответить
Пожежники Енгельса мають дякувати Силам оборони України за те що дають змогу працювати, заробляти гроші та годувати свої сім'ї 🥰
14.01.2025 12:19 Ответить
Бідні вогнеборці Часового Яру, Курахового, Торецька - залишилися без роботи. Та й покровські можуть уже невдовзі. Але то пусте - головне, що в Енгельсі догарає цистерна від повторного попадання...
14.01.2025 13:02 Ответить
14.01.2025 12:28 Ответить
Там в тому Енгельсі на аеродромі біля злітної смуги є також з 10к бочок,з них йде заправка літаків.
14.01.2025 13:25 Ответить
Було б феєрично Третій раз вдарити...Але і за другий - герої!!
14.01.2025 15:08 Ответить
Там ще стільки цистерн залишилось що туди варто навідатись ще багато разів. Заправка одного Ту - 170 тонн. Без цієї заправки здійснити вихід на точку пуску по Україні неможливо. А тем ще багато тисяч тонн авіаційного палива лишилось і просто вимагають спалення на місці. Чекаємо на повне виорання ємкостей.
14.01.2025 23:11 Ответить
Зовнішній обігрів свинарні.
14.01.2025 23:13 Ответить
Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная...
15.01.2025 03:20 Ответить
15.01.2025 06:17 Ответить
 
 