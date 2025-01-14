Силы обороны повторно поразили нефтебазу аэродрома "Энгельс-2": горит цистерна с авиатопливом для Ту-160, - 14-й полк БпАК. ВИДЕО
Сегодня, 14 января 2025 года, ночью операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2". На аэродроме базируются самолеты Ту-95МС, а также Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 14-го отдельного полка БПАК.
Как отмечается, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые Россия использует для террора против гражданского населения Украины.
"Многодневная комплексная операция по уменьшению возможностей стратегической авиации врага завершена.
Делаем все возможное, чтобы пожарные бригады Энгельса, которые только потушили пламя после предыдущего удара, не остались без работы в условиях все более тяжелой экономической ситуации в России", - отмечают в полку.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Энгельс и Саратов атакуют беспилотники: на поврежденном промпредприятии сильный пожар, школы перевели на дистанционку.
Удар по Саратову и Энгельсу 8 января 2025 года
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Саратов и Энгельс ночью находились под массированной атакой беспилотников: есть пожары, повреждено предприятие.
В Энгельсе после атаки беспилотников горит нефтехранилище авиабазы.
Впоследствии Силы обороны Украины подтвердили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в российском Энгельсе.
8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
8 января местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. 13 января местные власти заявили о "ликвидации открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе.
В США, наприклад, інженери в транспортний літак С-130 (AC-130 Spectre) інтегрували гармату 105мм, 40мм зенітну гармату і 1-2 штуки 6-7 ствольних роторних 20-25мм автоматичних гармати. Серед інших сотень успішних операцій з десятками тисяч знищеної техніки супротивників, розхєрачили декілька батальйонів засрашинців в Сирії в 2018 році, коли ті полізли, в т.ч. на бронетехніці, на віджим якихось газопереробних заводиків десь в пустелі.
В Україні, наприклад, на платформу magura v5 (безпілотного надводного дрона, який давно перетворився на "конструктор" - інтегрують від просто 250 кг вибухівки, до ракет з голівкою самонаведення класу "поверхня-повітря" Р-73) інтегрували пускову для FPV-дронів та ретранслятор для управління через супутник. Вже є успішні операції в глибокому тилу загарбника. До речі, саме проти засрашинського ППО намагаються в основному і використовувати - Панцирі покрошили.
Всі бази ППО (установки С-300/400) вздовж північного кордону, вздовж південних та східних кордонів - засрашинці вигребли майже "досуха" ще в 2022-2023 році. Є порівняльні супутникові фото 2021 року і 2022-2023 років - приблизно 30 комплектів. Там чітко видно, що на середину 2023 року кацапи забрали принаймні 3/4 устновок, оголивши "захист рубежів". І в 2023 році там вже майданчики стоянок техніки почали деревами заростати.
І нагадую, що останні 2 полки С-400 за контрактом з Індією (з 6 полків) - ***** відовився індусам постачати в граничну дату - лютий 2024 року. Відбоярився "надамо в 2026 році". Що, очевидно, нездійснено. Саме тому Індія хоч і купує поки засрашинську нафту, але щодо озброєнь - почала відмовлятись від контрактів з засрашинцями.